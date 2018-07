Achim hat 29 Sportvereine mit über 11 000 Mitgliedern, jedoch immer weniger ehrenamtliche Trainer. (Björn Hake)

Achim. Viele Sportvereine haben heute Probleme, ihr vielfältiges Programm aufrecht zu erhalten, da ihnen immer häufiger Übungsleiter und Vorstandsmitglieder fehlen. Davon berichtet auch die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS). Aus diesem Grund veranstaltet sie nun mit der Achimer Freiwilligenagentur und dem Bereich Sport und Bäder der Stadt Achim eine Fortbildung zum Thema Ehrenamt im Sport, um Antworten auf Fragen wie „Wie finde ich neue Ehrenamtliche für meinen Sportverein?“, „Wie kann ich Menschen für ein Engagement im Verein begeistern?“ oder „Wie motiviere ich mich und andere für die Vereinsarbeit?“ zu finden.

Als Referenten geladen sind Adalbert Mauerhof und Stefan Kloppe. Mauerhof ist als Fachbereichsleiter Verbandsarbeit der AWO Region Hannover und Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (Lagfa) Niedersachsen ein Experte für die Themen Gewinnung von Ehrenamtlichen für freiwilliges, bürgerschaftliches Engagement, Mitgliederwerbung und Vereinsarbeit. Der Sport- und Motivationscoach Kloppe ist ehemaliger Profihandballer und zeigt in seinen Vorträgen auf, wie man andere motiviert und zu Hochleistungen anspornt.

Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur ist Initiatorin dieser Fortbildung. Nachdem sie im vergangenen Herbst an einer vom Kreissportbund organisierten Veranstaltung zum selben Thema teilgenommen hat, möchte sie nun auch im Umfeld der Achimer Vereine auf diese Problematik eingehen. Sie verweist auf die große Vereinslandschaft in Achim: „Hier gibt es zwar 29 Sportvereine mit über 11 000 Mitgliedern, 14 Sporthallen und acht Sportplätze, aber es wird zunehmend schwieriger, Menschen zur Übernahme eines Ehrenamts zu motivieren.“ Ihre Veranstaltung sei sowohl für Vereinsvertreter gedacht als auch für Interessierte, die in die Vereinsarbeit hineinschnuppern wollen.

Dennis Lorenz, erster Vorsitzende der AAS, die die Vereine gegenüber der Stadt repräsentiert, umschreibt die große Herausforderung des sportlichen Ehrenamts aus seiner Sicht: „Früher waren Funktionen im Vereinsvorstand oder auch in der Abteilungsleitung richtige Erbämter, die eine riesiges Engagement erforderten.“ Dies wirke heutzutage abschreckend. Die Vereine seien gefragt, ihre Zeitpläne mit den heutigen Anforderungen der Menschen in Einklang zu bringen. Es gelte, alte Aufgabenfelder aufzubrechen und Verantwortlichkeiten auf mehrere Schultern zu verteilen. Früher habe das „Ehrenamt“ auch etwas mit „Ehre“ zu tun gehabt, während heute die Belastung im Vordergrund stehe. Dies müsse sich ändern, findet Lorenz.

„In den vergangenen 20 Jahren hat die Bereitschaft zur Vereinsarbeit definitiv abgenommen“, berichtet er. Eine Ursache sieht er in der veränderten Gestaltung der Arbeitszeiten. Außerdem gebe es viel mehr Familien, bei denen sowohl der Mann als auch die Frau berufstätig sind. Dadurch sei die gemeinsame Familienzeit kostbarer geworden. Dies habe nicht nur Auswirkungen auf Sportvereine, sondern auf das Ehrenamt im Allgemeinen. „Es gibt jedoch Instrumente und Schulungen, wie man mit diesem Strukturwandel umgehen kann“, sagt Lorenz.

Kirsten Jäger von der Stadtverwaltung hebt hervor, dass das hiesige Vereinsleben etwas spezifisch Deutsches sei, das es in anderen Ländern so nicht gebe. „Wenn wir dieses Vereinsleben verlieren würden, hätte das sehr negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaft“, warnt sie.



Die Fortbildung findet am Donnerstag, 16. August, von 18 bis 21 Uhr im Ratssaal des Achimer Rathauses statt. Die Anmeldung erfolgt über die Freiwilligenagentur der Stadt Achim – telefonisch unter 0 42 02 / 9 16 05 50 oder per E-Mail an freiwilligenagentur@stadt.achim.de. Die Teilnahme ist kostenlos.