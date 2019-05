Beim Ölmühlentag ging es vor allem um Essen. Florian Lohmann verkaufte an seinem Stand Kartoffeln in den unterschiedlichsten Kreationen. (Björn Hake)

Wulmstorf war am Sonntag Anziehungspunkt für viele Besucher. Darauf deuteten schon die zahlreichen Autos hin, die am Wegesrand geparkt hatten. Alle Gäste hatten an diesem Tag nur ein Ziel: den Ölmühlentag der Wesermühle. Bereits zum neunten Mal öffneten Anna Hubach und Andreas Meyer die Tore ihrer Ölproduktionsstätte und zum zweiten Mal wurden die Feierlichkeiten an ihrem neuen Standort in Wulmstorf ausgerichtet. Seit Oktober 2017 sind beide mit ihrem Unternehmen Wesermühle in dem Ortsteil von Thedinghausen ansässig (wir berichteten). Zuvor waren sie jahrelang in Hagen-Grinden tätig. Die Besucher erwarteten an diesem Tag zahlreiche kulinarische Produkte von Herstellern aus der ganzen Region. Für alle Wissbegierigen gab es Führungen durch die Wesermühle.

Die Auswahl an Ständen, die sich vor der Wesermühle zusammenfanden, war riesig. Von Pizza über Torten und Bonbons wurde für jeden Geschmack etwas angeboten. Dabei boten einige der regionalen Verkaufsstände auch ungewöhnliche Produkte an wie Biokäse von Wasserbüffeln oder Honig-Eis. Sitzgelegenheiten, um die neu erworbenen Köstlichkeiten zu probieren, gab es ausreichend. An Programm für alle kleinen Gäste des Ölmühlentages wurde ebenfalls gedacht. Unter einem großen Zelt konnten Kinder sich schminken lassen oder individuelle Armbänder basteln. Und nur ein paar Schritte weiter wurde Bogenschießen angeboten.

Andreas Meyer leitete die Führungen durch die Wesermühle und erklärte, wie die Öle hergestellt werden. Auch konnten sich die Besucher mit den Zutaten der insgesamt 15 verschiedenen Öle vertraut machen. „Jede Saat, jede Nuss ist anders“, sagte Meyer und erläuterte die Herausforderungen des Ölpressens. Mit am wichtigsten sei den Betreibern der Wesermühle der Bioaspekt ihrer Produkte, erläuterte er.

Für alle, die danach Lust auf Öl bekommen hatten, wartete draußen der große Hauptstand der Wesermühle. Absoluter Dauerbrenner und besonders beliebt bei den Kunden ist das Leinöl der Wesermühle. Doch nicht nur Öle standen zum Verkauf. In diesem Jahr warteten Anna Hubach und Andreas Meyer auch mit neuen Senfkreationen auf. Die Senfsorten wurden im eigentlichen Laden der Wesermühle verkauft, wo den Kunden auf einem großen Plakat das Senfrezept gezeigt wurde. Eine Treppe darüber wartete ein Angebot für alle Kunstinteressierten. Die Künstlerin Susann Schröder-Blischke stellte im ersten Stock der Wesermühle nämlich ihre Kunstwerke aus. Die beschäftigten sich zum Teil mit Ausschnitten aus der Natur, zeigten aber auch abstraktere Motive.

Die Betreiber der Wesermühle zeigten sich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Ölmühlentag. Andreas Meyer konnte bereits Aussagen zu den nächsten Jahren treffen. „Kein Markt ist so wie der im Jahr zuvor“, meinte er. „Es wird jedes Jahr etwas Überraschendes geben.“ Auch die Gäste zeigten sich sehr zufrieden mit der Veranstaltungen. Unter ihnen befand sich auch das Ehepaar Marwitz. Die beiden zeigten sich vor allem begeistert vom kulinarischen Angebot. „Es ist toll, dass hier alle Leute die gleiche Philosophie über Essen haben“, sagten sie. Den Bioaspekt, der bei der Wesermühle eine so große Rolle spielt, wollen sie auch in ihrem eigenen Leben umzusetzen. „In vielen Sachen versuchen wir es“, erzählten die beiden Bremer.