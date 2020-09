Das Handballfeld am Ottersberger Sportplatz befindet sich – wie auch dieser selbst – in einem katastrophalen Zustand. (Jonas Kako)

Keine Frage, sowohl die Fußballer des TSV Ottersberg als auch deren sportliches Terrain am Fährwisch haben schon bessere Zeiten erlebt. Doch während sich die Kicker nach dem Absturz von der Oberliga in die Bezirksliga mittlerweile erholt und in der Landesliga Lüneburg mit vielen eigenen Talenten wieder Fuß gefasst haben, ist es um den Sportplatz weiterhin schlecht bestellt. Die dringende Sanierungsbedürftigkeit des Areals mitsamt seiner Laufbahn und dem unbespielbaren Handballfeld steht bereits seit längerer Zeit auf der Agenda der Ottersberger Politiker. Doch jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit. Nachdem der Ottersberger Ortsrat in der vergangenen Woche positive Signale zur Sanierung des Sportplatzes gesendet hat, können die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer Sitzung am Donnerstag, 1. Oktober, die Maßnahme endgültig auf den Weg bringen.

Und die Chancen auf eine kostengünstige Verwirklichung des insgesamt rund 323 400 Euro teuren Projekts stehen in diesen Tagen besser denn je, wie Bauamtsleiter Ralf Schack in der jüngsten Ortsratssitzung bei der Präsentation des Projektsteckbriefs bekräftigte. „Ein Bespielen ist dort nicht mehr möglich“, beschrieb Schack den Zustand des Laufbahnplatzes auf dem Sportgelände treffend. Auch das ehemalige Handballfeld sei zerstört. Dies solle nach Möglichkeit durch einen Allwetterplatz ersetzt werden. Dass die Gemeindekasse nur mit einem Eigenanteil in Höhe etwas mehr als 32 300 Euro belastet werden muss, empfanden auch die Ortsratsratsmitglieder als wichtiges Argument. „Für mich ist es eine große Chance, dass wir mit relativ wenig Mitteln viel erreichen können“, befand etwa Uwe Dammann (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg). „Wir diskutieren schon seit 24 Jahren über eine nachhaltige Sanierung der Sportanlage“, ergänzte CDU-Mann Klaus Rebentisch.

Hohe Fördersumme

Hauptbestandteil der Anlage am Fährwisch ist ein Rasenfußballplatz mit Umkleiden und Toiletten sowie einer Kunststoff-Laufbahn, die besonders für die Leichtathleten und als Ort für die Abnahme des Sportabzeichens, die der TSV Ottersberg ebenfalls anbietet, von Interesse ist. Zudem gibt es – neben dem maroden Handballfeld – noch eine Anlaufbahn für Weitsprung sowie ein Weitsprungbecken. Der Flecken Ottersberg hat derweil die Gunst der Stunde genutzt und diese Maßnahmen rechtzeitig bis zum 11. September zur Aufnahme in das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Programmjahr 2020 angemeldet. Der Fördersatz beträgt hier laut Gemeindeverwaltung maximal 90 Prozent. „Das heißt, dass die Maßnahmen bei Gesamtkosten in Höhe von 323 396 Euro mit einer Summe von 291 057 Euro gefördert werden könnte“, rechnete Ralf Schack vor. Diese Summe sei auch beim zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung beantragt worden.

Ziel des Projekts ist derweil die Sanierung des Rasenplatzes durch die Erneuerung des Aufbaus für den Untergrund und die Verlegung eines neuen Fußballrasens. Zudem soll das Handballfeld durch einen neuen Allwetterplatz aus Kunstrasen ersetzt werden, sodass das Vereinstraining im Fußball auch im Winter wieder draußen erfolgen kann. Darüber hinaus könne der Allwetterplatz natürlich auch durch Freizeitsportler genutzt werden, heißt es in der Projektbeschreibung. Der derzeitige Zustand des Hauptplatzes müsse aus Sicht des Fußballsports als unbespielbar bezeichnet werden, da durch extreme – nicht mehr behebbare – Unebenheiten sowie eine nicht mehr funktionsfähige Drainage erhebliche Verletzungsgefahr bestehe. Aus diesem Grund können die Fußballer des TSV Ottersberg ihre Spiele derzeit nur auf dem Rasenplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite austragen.

Mit ihrem Beschluss könnten die Mitglieder des Gemeinderates nunmehr ein wichtiges Zeichen für den hiesigen Vereinssport setzen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr in der Aula der Wümmeschule.