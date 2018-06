Rosen, aber auch andere Blumen sorgen auf dem Gelände rund um das Hofcafé in Haberloh für Farbenpracht. (Björn Hake)

Langwedel-Haberloh. Wer wird die Nachfolgerin von Maria I., ihres Zeichens Rosenkönigin von Langwedel? Das wird sich am Sonntag, 8. Juli, auf der Anlage des Hofcafés in der kleinen Ortschaft Haberloh zeigen, wenn dort als Höhepunkt des zweitägigen Rosenfestes die neue Majestät gekürt wird. Bereits zum siebten Mal lädt das Hofcafé-Betreiberehepaar Pöllnitz zu dieser Veranstaltung ein, die ganz im Zeichen der Königin der Blumen steht. Am Sonnabend, 7. Juli, und Sonntag, 8. Juli, sind alle Besucher auf dem parkähnlichen Gelände von 11 bis 18 Uhr willkommen.

"Dörfliche Idylle und Entspannung vom Alltag unter alten Eichen paart sich mit Zeit zum Nichtstun in einer familiären Atmosphäre", verspricht das Paar Pöllnitz auch in diesem Jahr wieder. Der Duft und die Schönheit der Rose ließen den Alltag verblassen. Doch auch, was den Genuss der Rosen erhöht, sie gedeihen lässt oder aus ihnen gemacht wird, solle die Besucherherzen an diesen beiden Tagen erfreuen.

So wird etwa Joachim Heuers Rosenöle anbieten, Heike Delormes von der Baumschule Haase-Böschen präsentiert zauberhafte Rosen. Blumen-Accessoires bietet der Blumenhändler Interfleur aus Posthausen an. Außerdem hat Yvonne Hindemith selbst gefertigten Schmuck aus Edelsteinen mit im Gepäck. Ein neues Angebot, über das die Organisatoren noch nicht genauer informieren, präsentiert Klaus-Dieter-Hartig.

Natürlich darf auch die Kulinarik nicht fehlen: Neben Marmeladen, die verkauft werden, bietet Lydia Pöllnitz den Gästen des Hofcafés eigens für das Rosenfest kreierte Torten an, wie es in der Ankündigung heißt. Dichterwirt Roland Pöllnitz ließt zudem aus seinem Buch "Das Rosenmärchen". Bereits am Sonnabend können die Besucher die neue Ausstellung der Fotografin Simone Schloen aus Hassendorf besuchen. "Ihre außergewöhnlichen Fotografien werden die Zuschauer begeistern", versprechen die Café-Betreiber.

Bewerberinnen gesucht

Für die Wahl zur neuen Rosenkönigin am Sonntagnachmittag kann sich jede Interessierte melden. "Lebenslustige Frauen aus dem näheren und weiteren Umkreis sind ab sofort aufgerufen, sich für dieses großartige Amt zu bewerben. Was die neue Rosenkönigin außerdem mitbringen sollte, ist ein offenes, sympathisches Wesen, Humor und die Lust auf Menschen zuzugehen", wird das Anforderungsprofil in der Ankündigung beschrieben. Die Wahl selbst erfolgt dann einzig durch die anwesenden Gäste beim Rosenfest.