Tote Hose: Auf der Bassener Dorfgemeinschaftsanlage Blocks Huus ist in diesen Zeiten kaum etwas los. (Björn Hake)

Das Dorfmuseum bleibt vorerst geschlossen. Die Probenabende der Chöre und Vorstandssitzungen finden nicht statt. Das für Juli geplante Konzert des Shanty Chores in der Scheune ist abgesagt. Gleiches gilt, wie bereits berichtet, für das mehrtägige Bassener Erntefest, das sogar erst im September über die Bühne gehen sollte. Die Corona-Pandemie hat die Aktivitäten des Vereins Blocks Huus nahezu komplett zum Erliegen bringen lassen. Das Gelände an der Feldstraße ist die meiste Zeit verwaist. Immerhin am Mittwochnachmittag ist vor und in der Scheune seit vergangenen Woche wieder etwas Betrieb, denn die Achimer Tafel hat die dortige Außenstelle für Kunden aus dem Raum Oyten, Ottersberg, Otterstedt und Fischerhude wieder in Betrieb genommen.

„Wir hatten etwa 20 Prozent weniger Kunden als sonst“, erzählt Tafelvereinsvorsitzender Rainer Kunze über den Neustart in Bassen. Vielleicht habe sich der ein oder andere wegen Corona noch nicht wieder getraut oder nicht mitbekommen, dass das Angebot wieder gestartet ist, mutmaßt Kunze, wieso die Nachfrage etwas geringer gewesen ist. Natürlich werden alle hygienischen Richtlinien zur Eindämmung des Coronavirus bei der Ausgabe der Lebensmittel erfüllt. „Zum Glück haben wir in der Scheune viel Platz“, merkt Kunze an, dass es in Bassen mit dem Einhalten der Abstände kein Problem sei. Zudem hätten sich die Kunden vorbildlich verhalten. Auch an diesem Mittwoch werden die Mitarbeiter wieder vor Ort sein.

Einnahmen weggebrochen

Miete bezahlt die Achimer Tafel für die Nutzung der Räumlichkeiten im Übrigen keine. Der Verein Blocks Huus stellt sie kostenfrei zur Verfügung. Und so hilft die Wiederaufnahme des Tafelbetriebes dem Verein, dem in diesem Jahr durch fehlende Vermietungen und Veranstaltungen viele Einnahmen wegbrechen werden, aus finanzieller Sicht nicht. „Aber wir haben die vergangenen Jahre gut gewirtschaftet und können es so eine gewisse Zeit aushalten“, erklärt Vorsitzende Christa Junge, dass vorerst genügend Gelder zur Verfügung stehen, um die Anlage zu unterhalten. Zumal es die Jahresbeiträge der rund 350 Fördermitglieder ja auch in Corona-Zeiten gibt.

Wann außer die Tafel wieder Personengruppen die Scheune oder das Veranstaltungsgebäude nutzen können, „das weiß im Moment niemand“, betont Junge. Derzeit ist der Veranstaltungsraum von Mitte September bis Ende Oktober zum Beispiel an fast allen Wochenenden noch für eine private Feier vermietet. Aber klar ist laut Junge auch, dass eine Vermietung nur möglich sein wird, wenn es die Bestimmungen rund um Corona zulassen. Davon abhängen wird auch, ob mit dem Weihnachtsmarkt zumindest noch eine Veranstaltung des Blocks-Huus-Kalenders Ende des Jahres in irgendeiner Weise über die Bühne gehen kann. Diese Hoffnung habe der Verein laut Junge in jedem Fall noch nicht aufgegeben.

Währenddessen hat man beim Dorfmuseum auf die Situation reagiert. Eigentlich öffnen sich die Türen immer am ersten Sonntag im Monat und dann können Besucher angesichts der zahlreichen alten Ausstellungsstücke aller Art in Erinnerungen schwelgen. Doch das wird frühestens am 2. August wieder möglich sein. Damit Interessierte bis dahin aber trotzdem einen kleinen Eindruck von den Exponaten gewinnen können, hat Vereinsmitglied Christel Barning zahlreiche Arrangements abfotografiert und die Bilder ins Internet gestellt. So ist unter www.blockshuus.de immerhin ein virtueller Dorfmuseumsrundgang möglich. Blicke geworfen werden können so etwa ins alte Schulzimmer, den Kaufmannsladen oder die Remise mit den landwirtschaftlichen Gerätschaften und Maschinen.