Beim Frühjahrsempfang im Haus Hünenburg waren Günter Treichel, Thomas Windgassen und Uwe Ehrhorn (von rechts) die entscheidenden Protagonisten. (Björn Hake)

Achim. Waren es Tränen des Abschieds, die Petrus am Sonntagvormittag über der historischen Villa am Weserhang in Baden vergossen hat? Es wäre zumindest kein Wunder gewesen, denn immerhin standen beim traditionellen Frühjahrsempfang des Vereins Haus Hünenburg nicht nur Gegenwart und Zukunft auf der Agenda, sondern auch das Ende einer Ära. Denn nach 16-jähriger aufopferungsvoller Arbeit an der Spitze des ehemals klammen und nunmehr schuldenfreien Vereins hat sich Günter Treichel jetzt auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet und den Weg frei gemacht für den neuen Vorstand um Uwe Ehrhorn.

Weit mehr als Hundert Gäste aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und zahlreichen hiesigen Institutionen und Organisationen waren in die Hünenburg gekommen, um Treichel und seinen Nachfolgern einen würdigen Rahmen für den Abschied zu bieten. Auf eine mit Provokationen und Lästereien gespickte Rede, wie man sie von dem ehemaligen Frontmann aus den vergangenen Jahren oft erlebte, mussten die Gäste – zu den auch der aus Cuxhaven angereiste Präsident der IHK Stade, Thomas Windgassen, zählte – dieses Mal allerdings verzichten. Vielmehr gab sich der Macher äußerst handzahm und hob fast schon entschuldigend die Hände. "Meine Sprüche sind nicht immer bei allen gut angekommen. Ich bitte um Verzeihung, wenn es geschmerzt hat", sagte Treichel mit einem schelmischen Augenzwinkern.

Das Lob von Bürgermeister Rainer Ditzfeld, viel für die Hünenburg und die Stadt Achim auf den Weg gebracht zu haben, wollte Treichel derweil nicht allein für sich verbuchen. "Ich möchte die Anerkennung weitergeben an alle Ehrenamtlichen, die sich selbstlos engagieren", betonte Treichel, wie wichtig eine gemeinsame Vereinsarbeit sei. "Dafür braucht man eine gute Mannschaft", lobte Treichel sein Team für das Engagement in den vergangenen 16 Jahren. Ziel sollte es auch nach seiner Zeit weiterhin sein, das ehrwürdige Haus auf der Wallanlage auch künftig für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen – als Treffpunkt für Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur.

Nach der feierlichen Zeremonie mit reichlich Geschenken – wie beispielsweise einem Essensgutschein und einem Regenschirm mit Achim-Motiven – war es dann für den neuen Vorsitzenden Uwe Ehrhorn an der Zeit, den sanften Übergang zur Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Lange habe er über die Themenidee für seine Rede gegrübelt, ehe es am Sonnabend um 17.45 Uhr auf dem Sofa zum Durchbruch gekommen sei, ließ der 62-jährige Ingenieur das Publikum wissen. Passend zum aktuellen Anlass – dem Wechsel im Hünenburg-Vorstand – wählte der erfolgreiche Unternehmer das Thema "Nachfolge".

Bei der Suche nach geeigneten Nachfolgern für Führungspositionen gebe es viele Faktoren zu berücksichtigen, dozierte der Ingenieur, der nun selbst ein Nachfolger ist und irgendwann in den nächsten Jahren auch in seinem Betrieb die entscheidenden Weichen stellen muss. Bei der Wahl komme es nicht nur auf fachliche Kompetenzen an, sondern auch auf den direkten Draht. "Kunden werden sich fragen, ob man mit dem Nachfolger genauso gut arbeiten kann wie mit dem Vorgänger", erklärte Ehrhorn. Der Kandidat auf eine Nachfolge habe derweil mit dem persönlichen Umfeld zu klären, ob die künftige Aufgabe in die Lebensplanung passe. "Ich bin sehr dankbar, dass Ihr mich als Nachfolger gewählt habt. So kann ich schon mal üben", sagte Ehrhorn an die Adresse der Vereinsmitglieder und kündigte schon mal eine andere Konversation als sein Vorgänger an: "Es wird von mir ganz sicher keine ketzerischen Reden geben."

Gastredner Thomas Windgassen machte deutlich, was ihm für die Zukunft unter den Nägeln brennt: Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und der Datenautobahn, aber auch Vermeidung von Dieselfahrverboten durch Schaffung klarer Regeln. Die Stadt Achim sei für eine "Perle" mit einer Kaufkraft weit über dem Bundesdurchschnitt. Windgassen ist überzeugt, dass die Stadtverwaltung bei der geplanten Amazon-Ansiedlung "die richtigen Entscheidungen" treffen werde.