Azubi Jamil Ali hat seine Ausbildung beim Autohaus Höper in Oyten beendet. (Björn Hake)

Achim/Oyten. Eigentlich sei er Tontechniker, berichtet Jamil Ali. Ein Beruf, mit dem er in seiner krisengeschüttelten syrischen Heimat lediglich an den Wochenenden etwas Geld verdienen konnte. Mit dem Ziel, seine Familie in eine sichere Zukunft zu führen, habe er sich daher 2015 dazu entschlossen, das Heimatland zu verlassen und in Deutschland einen Neustart zu wagen. Über Erbil, Hauptstadt der autonomen Republik Kurdistan, und Dubai habe er einreisen können, eine erste Unterkunft im Aufnahmelager Friedland gefunden. „Dann ging alles relativ schnell“, erinnert sich der 39-Jährige, der mittlerweile mit seiner Frau und den Kindern in Achim-Baden lebt.

Die Arbeit in einem Burger-Laden, die die Familie zunächst zwei Jahre lang über Wasser hielt, stellte Ali auf Dauer nicht zufrieden und ließ ihn darüber nachdenken, seinem Berufsleben eine Wende zu geben. Deutschkurse, für die Integration aller Migranten bekanntlich von großer Bedeutung, absolvierte er mit Ehrgeiz und guten Abschlüssen. Sein Faible für Autos und über den Sport erworbene Kontakte eröffneten ihm die Möglichkeit, im Oytener Autohaus Höper vorstellig zu werden. Dem Abschluss eines Lehrvertrags, der den Mitte Dreißigjährigen schließlich zum Azubi machte, ging ein mehrwöchiges Praktikum voraus, das für beide Seiten erfolgreich verlief.

Sprachbarrieren überwunden

Natürlich sei am Anfang wegen der Sprache alles noch ein wenig schwierig gewesen, gibt er unumwunden zu. Der steten Hilfsbereitschaft seines Ausbilders und der Kollegen sei es jedoch zu verdanken, dass während der dreieinhalb Jahre niemals Frust aufkam und auch die Abschlussprüfung keine unüberwindbare Hürde darstellte. Kfz-Meister Daniel Rinn, der die Entwicklung seines Schützlings akribisch im Blick hatte, attestiert ihm absolute Teamfähigkeit und freut sich, gemeinsam mit den Kollegen, über die erzielten Erfolge. „Er hat es uns immer leicht gemacht, war stets hoch motiviert und hatte jederzeit den Blick nach vorne.“ Auch seine Berichtshefte, die sonst schon mal Anlass zum Tadel gäben, waren ordentlich geführt und wiesen niemals Anlass zur Kritik auf. Einer Übernahme ins Angestelltenverhältnis habe daher nichts im Wege gestanden. „Mit dem bisher Erreichten bin ich noch lange nicht an meinem Ziel“, blickt Ali in die Zukunft. Sowohl eine Weiterbildung zum Servicetechniker habe der 39-Jährige noch auf dem Zettel als auch den eventuellen Besuch der Meisterschule.

Ebenso positiv wie Daniel Rinn sieht auch Andreas Voss den Werdegang des Kurden. Über den Gartenzaun hatte der Deutschlehrer den Zuwanderer während dessen Aufenthalt in einer Flüchtlingsunterkunft an der Achimer Asmusstraße kennengelernt. „Ich bescheinige ihm den festen Willen der Integration", erklärte er, und er finde es großartig, wie sehr Ali und seine Familie bestrebt seien, sich den Gegebenheiten in der neuen Heimat anzupassen. Erwähnenswert findet der Pädagoge es zum Beispiel auch, wie viel Freude er am Perfektionieren seiner Deutschkenntnisse habe. „Die Sprache ist so schön“, sage Ali oft und freue sich über die Vielfalt an Begriffen, die er begierig aufnehme. Und auch, dass die damals noch kleine Tochter umgehend in einen Kindergarten gebracht wurde, wertet Voss als Zeichen dafür, dass die Kinder in die Gesellschaft hineinwachsen sollen.

Große Dinge gelte es für ihn in der Zukunft also noch zu bewegen, resümiert der frischgebackene Kfz-Mechatroniker und vergisst dabei nicht, seine Frau zu erwähnen: „Sie hat mir stets den Rücken freigehalten. Das hat mir sehr geholfen und maßgeblich zu meinen Erfolgen beigetragen.“