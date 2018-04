Anna Magdalena Bössen ist auf dem Weg nach Thedinghausen. Im Gepäck hat sie ihr neues Programm. (Michael Obert)

Thedinghausen. Im vergangenen Jahr war Anna Magdalena Bössen bereits zu Besuch in Thedinghausen. Im Gepäck hatte sie ihr Buch "Deutschland. Ein Wandermärchen". "Und das Publikum war begeistert", erinnert sich Gerd Schröder vom Förderkreis Erbhof, der das Gastspiel veranstaltet hatte. Nun ist die Diplom-Rezitatorin erneut in Thedinghausen. Am Sonnabend, 14. April, präsentiert sie ihr Poesie-Kabarett „Dichter dran – eine Zukunft ohne Goethe ist denkbar, aber nicht schillernd" – erneut auf Einladung des Förderkreises.

"Sind wir noch das Land der Dichter und Denker?“ Im ganzen Land hat Anna Magdalena Bössen ihr Publikum das gefragt. Die Antwort: Trauriges Kopfschütteln, schuldbewusstes Gemurmel. „Aber die Reaktionen auf die Gedichte sprechen eine andere Sprache“, sagt Anna Magdalena Bössen. Also holt sie für ihr neues Programm die Dichter auf die Bühne und bittet sie um Rat. Das tut sie auf ungewöhnliche Weise: An einer Bar lässt sie Vordenker, Freigeister und Romantiker wieder auferstehen, stößt mit ihnen an auf das versunkene und doch so nah am Herzen der Deutschen liegende „Land der Dichter und Denker“.

Es wird aber nicht nur geredet, heißt es in der Ankündigung. Es wird gesungen, geswingt und begleitet wird alles von einem DJ. Daraus entsteht ein Abend voller Provokation und Poesie, voller Leidenschaft und Lachen, voller Hochstimmung und Tiefgang, verspricht Anna Magdalena Bössen.

Spiegel der Menschheitsgeschichte

"Dichter dran" ist eine humorvolle Spurensuche nach den Gründen für die globale Verzagtheit und bindet das Publikum ein in die Auseinandersetzung. Anna Magdalena Bössen und Florian Miro (DJ/Musik) kämpfen mit allen Mitteln der (musikalischen und poetischen) Kunst: Popsongs, romantische Chansons und klassische Musik verbinden sich mit kleinen Reimen und großen Werken. "Die Besucherinnen und Besucher werden sicherlich wieder einen großartigen Abend im Schloss Erbhof erleben", ist sich Gerd Schröder sicher.

Anna Magdalena Bössen wurde 1980 geboren und studierte in Stuttgart Gedichte-Rezitation mit Diplomabschluss. Eines Tages beschloss sie, per Fahrrad und mit Gedichten im Gepäck auf Wanderschaft zu gehen. Daraus entstand schließlich auch das Buch „Deutschland. Ein Wandermärchen“. Die Erlebnisse dieser Reise hat sie nun ins Große übertragen: „Dichter und Denker bieten einen Spiegel der Menschheitsgeschichte. Und sie zeigen uns, dass wir mehr sein können als der Virus des Universums. Wo Poesie ist, ist Hoffnung", sagt sie. Florian Miro studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Er ist als Musiker, Schauspieler, musikalischer Leiter und Komponist bei verschiedenen Produktionen tätig.

Das Poesie-Kabarett mit Anna Magdalena Bössen beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 18 Euro (Abendkasse 21 Euro) und sind bei der Touristik-Information der Samtgemeinde Thedinghausen im Schloss Erbhof telefonisch unter 0 42 04 / 88 22 und bei Buch und Papier Lange, Braunschweiger Straße 55/54 in Thedinghausen, 0 42 04 / 2 94, erhältlich.