Hingucker im Blauen Saal: Für "Fack ju Göhte" wurde ein halbes Auto auf die Bühne geschoben. (Björn Hake)

Es gibt leichtere Aufgaben, als den Kinohit "Fack ju Göhte" auf eine Theaterbühne zu bringen. Gerade Publikumsliebling Elyas M`Barek hinterlässt in seiner Rolle als Macho-Lehrer Zeki Müller sehr große Fußstapfen. Umso bemerkenswerter ist der Auftritt, den die Teenager des Jugend-Theaters Achim jetzt bei der Premiere hingelegt haben. Ihre mutige und kreative Adaption bescherte rund 160 Zuschauern im "Blauen Saal" des Kasch einen unterhaltsamen Abend. Für Aufsehen sorgte auch eine besonders große Requisite.

Denn gleich für die erste Szene wird - Achtung - ein halbes Auto auf die Bühne geschoben. Es ist bunt besprüht, die Fenster fehlen, dafür sind die beiden Vordersitze inklusive Lenkrad aber noch an Ort und Stelle. In Lederjacke und mit Sonnenbrille auf der Nase steigt "Zeki Müller" aus dem Fahrzeug. Es braucht nur ein paar Sekunden, bis ihm der erste Spruch in derber Jugendsprache entfährt.

Dieses Stilmittel des Films darf natürlich auch in der Adaption nicht fehlen. Da bleibt den Zuschauern – unter ihnen Eltern und Verwandte – schon mal die Spucke weg. "Das ist bewusst überspitzt. Auf der Theaterbühne ist das okay", meint Katja Ball. Die 47-Jährige ist mit dem Auftritt der Jugendlichen zufrieden. Trotzdem sagt sie: "Einige sprechen zu schnell oder zu leise. Die Aufregung ist ihnen anzumerken."

Dem kann Miguel nur zustimmen. "Das war ein halber Herzinfarkt", beschreibt der 14-Jährige den Moment, bevor er die Bühne betritt. In der Hauptrolle war er den ganzen Abend im Dauereinsatz. Nun nippt er ziemlich ermattet an seiner Cola. Es ist geschafft. Nach der Generalprobe habe er noch einmal intensiv den Text geübt, ganz alleine auf der Bühne. "Auch in der Pause bin ich noch einmal die Szenen durchgegangen", erzählt er. Insgesamt sechs Monate hat er sich auf seinen Auftritt vorbereitet – ohne sich dabei allzu lange mit dem Originalfilm zu beschäftigen. "Den habe ich nur einmal gesehen", verrät der Teenager.

Ganz anders ist es da Simon Oelsner ergangen, der Fack ju Göhte "schon viel zu oft" gesehen habe. Der 28-jährige Theaterpädagoge leitet das Jugend-Theater, möchte sich aber nicht als "Chef" verstanden wissen.

"Ich habe das Projekt koordiniert und begleitet. Die Jugendlichen konnten sich immer wieder mit ihren eigenen Ideen einbringen", erklärt er. Aus dem Drehbuch schrieb Oelsner mit dem Einverständnis der Filmmacher das Theaterstück. Ermöglicht wurde das Projekt durch Geld der Aktion Mensch. Die Förderung läuft noch bis Oktober. "Das ist genug Zeit für ein zweites Theaterstück", sagt Oesler. Demnächst werde er sich mit den jungen Theaterfreunden zusammen setzten, einige wollten nämlich weitermachen.

Eine, die auch beim nächsten Stück wieder die Bühne erobern möchte, ist die 13-jährige Maja. "Am liebsten würde ich gleich noch einmal spielen", sagt sie mit einem breiten Lächeln nach dem Ende des Stücks. Sie spielte die Rolle der Frau Schnabelstedt. Als intelligente Vorzeigelehrerin steht sie den "Methoden" von Zeki Müller zunächst fassungslos gegenüber. Als dieser sich dann aber gegen die "Amokklasse" durchsetzen kann, erntet er von ihr zunehmend Anerkennung. Ob mit "kluger" Brille oder wie in der Schlussszene in einem Ballkleid: Maja zeigt immer wieder ihr schauspielerisches Talent.