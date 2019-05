An Himmelfahrt noch nichts vor und Lust auf Rockmusik? Dann ist Hiddestorf ein gutes Ziel. Dort findet das Hihirock-Festival statt. (Jonas Kako)

Das hat schon Tradition, wird sich an diesem Donnerstag, 30. Mai, wohl wieder manch einer denken, wenn er sich auf den Weg ins kleine Örtchen Hiddestorf in der Gemeinde Blender macht. Immer an Himmelfahrt wird das Dorf zur Pilgerstätte für Hunderte Musikbegeisterte. Ihr Ziel: das Hihirock-Festival. Das geht mittlerweile ins achte Jahr und hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem Publikumsamgeneten gemausert, kommen doch schließlich immer bis zu 400 Gäste auf das Festivalgelände an der Hiddestorfer Dorfstraße.

Sicher, diese Zahl ist noch überschaubar, aber dennoch: Die Organisatoren der Hiddestorfer Dorfgemeinschaft haben mit der Veranstaltung in dem Örtchen einiges auf die Beine gestellt. Und es gibt sogar Parallelen zum großen Wacken-Festival in Schleswig-Holstein, wo regelmäßig bis zu 70 000 Zuschauer vor den Bühnen stehen und das Treiben ihrer Lieblingsband verfolgen. Unter dem Namen Wacken Firefighters gibt die Freiwillige Feuerwehr Wacken auf dem Festival regelmäßig ein Konzert. In Hiddestorf ist es zwar nicht die Feuerwehr, die auf der Bühne steht, dafür aber das Blasorchester des TSV Daverden. Das hat Tradition und gehört zum Hihirock einfach dazu.

Das Festival soll ein Festival für die ganze Familie sein, das zeichnet die Musikveranstaltung auch aus. So war es auch im vergangenen Jahr zu beobachten. Auf der Bühne gab es Musik, die kleinen Gäste konnten sich unter anderem in einer großen Sandkiste austoben, zudem gab es diverse Spiele. „Die Idee bei uns in der Dorfgemeinschaft war, zu Himmelfahrt eine Veranstaltung zu organisieren, die etwas für jedermann ist“, hatte Mitorganisator Klaus Buchholz auf der Veranstaltung im vergangenen Jahr erklärt. Die Festival-Macher setzten zunächst auf talentierte Schülerbands, die erste Bühnenerfahrungen sammeln wollten. Mittlerweile kommen die Bands teilweise sogar auf die Organisatoren zu, um in Hiddestorf aufzutreten.

Auftakt mit Blaskapelle

Dass es ausreichend Bands gibt, die ihr Können auf der Bühne zeigen wollen, zeigt auch das Lineup für die diesjährige Veranstaltung. Insgesamt konnten zehn Bands verpflichtet werden. Um 10 Uhr fällt der Startschuss mit der Blaskapelle des TSV Daverden. Im Anschluss ist dann die Band HiddRock an der Reihe, deren Mitglieder, wie es der Name schon sagt, zum großen Teil selbst aus Hiddestorf kommen – auch Klaus Buchholz ist mit dabei. Zu hören gibt es bekannte Rock-Cover. Es folgen die Gruppen Matthias & Björn Classic Rock und die aus Thedinghausen stammende Band RockThed, die erst jüngst in der Rathausscheune in Thedinghausen aufgetreten ist.

Mit Fool's Agony, Penny Krawatte, Summer of '69, Nerd School und Junkyard können sich die Besucher dann noch auf weitere Bands freuen. Headliner ist in diesem Jahr die Gruppe Pure Tonic aus Anderlingen. Die Band ist in der Region nicht unbekannt, so traten die fünf Musiker im vergangenen Jahr beim Holtebüttel Rockt auf und sind in diesem Jahr auch beim Stadtfest in Achim zu Gast. Für musikalische Abwechslung ist somit auch in diesem Jahr gesorgt. Einem weiteren gelungenen Festival sollte also nichts mehr im Wege stehen.

Das Hihirock-Festival am 30. Mai an der Hiddestorfer Dorfstraße in Hiddestorf beginnt um 10 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Gelände, der Eintritt ist frei.