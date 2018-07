Hobby-Astronom Thomas Landwehr hatte aufs Dach der Oberschule extra ein spezielles Teleskop mitgebracht. (Björn Hake)

Langwedel. Es war 21.30 Uhr, als sich am Freitagabend Schritt für Schritt das Dach der Oberschule am Goldbach mit Besuchern füllte. Um die Hundert Kinder und Erwachsene aus Langwedel und umzu warteten dort gespannt auf das Spektakel, das an diesem Abend seinen Lauf nehmen sollte. Zunächst noch verdeckt von einem großen Baum, zeigte sich der Mond wenig später am Dämmerungshimmel und begeisterte mit blutroter Färbung. Etwa sechs Grad darunter ließ sich zusätzlich der Mars ausmachen, der an diesem Abend der Sonne sehr nah stand und so maximale Helligkeit erreichte.

„So viele Leute habe ich hier noch nie gesehen“, kommentierte Peter Kreuzberg vom Volkssternwarte-Verein den unerwarteten Andrang. Ganz besonders freute er sich über die zahlreichen Kinder, die mittlerweile Interesse an der Erforschung der Himmelskörper zeigten. Seit Gründung vor etwa drei Jahren sei es erklärtes Ziel des Zusammenschlusses, gewonnene Erkenntnisse weiterzugeben – ganz besonders auch an Jugendliche. Die Kraterlandschaft auf dem Mond oder die Ringe des Saturns, mit eigenen Augen durch das Fernrohr gesehen, hätten schon so manchen jungen Menschen dazu gebracht, in der Astronomie ein neues Hobby zu sehen, betonte Kreuzberg. Die Nähe zur Schule erweise sich dabei als hilfreich, und die bleibe ja auch nach dem Umzug bestehen.

Vorfreude auf neuen Standort

Denn durch den Abriss der in die Jahre gekommenen Lehranstalt und den damit verbundenen Neubau, finden, wie berichtet, nicht nur die Schüler eine neue Bleibe, sondern auch die Volkssternwarte, die aktuell noch auf dem Dach von Block A beheimatet ist. Als geradezu ideal empfinden die Mitglieder aber auch den zukünftigen Standort der Volkssternwarte auf der nicht mehr genutzten Weitsprunganlage an der westlichen Seite des nahegelegenen Basketballfeldes.

„Mit dem Bau der beiden Kuppeln aus mit Glasfaser verstärktem Kunststoff, die die Rolldachhütten ersetzen werden, haben wir gerade begonnen“, gewährte Peter Kreuzberg Einblick in den Stand der Arbeit und kündigte eine Fertigstellung zu Beginn der Wintersaison an. Nachdem im September die große Kuppel mit einem Durchmesser von vier Metern errichtet sein wird, folge anschließend die etwas kleinere Version. Vorfreude spricht aus seinen Worten, wenn er vom Sternenhimmel im Winter erzählt, der spätestens im Januar oder Februar des kommenden Jahres von der neuen Warte aus beobachtet werden soll. Die Kosten für das ehrgeizige Projekt würden aus Spenden und Eigenmitteln gedeckt, ein Drittel trage die Gemeinde.

Während Nico Rust, 14 Jahre alt und Schüler des Verdener Domgymnasiums, am Freitagabend großes Interesse an der Mondfinsternis zeigte, wäre seine ein Jahr jüngere Schwester eigentlich lieber zu Hause geblieben. Nach und nach gewann das Mädchen jedoch auch Gefallen an dem eindrucksvollen Geschehen am Firmament. Hellauf begeistert zeigte sich hingegen Thomas Landwehr. Schon als Kind sei er fasziniert gewesen von der Betrachtung der Gestirne, berichtete der Hobby-Astronom, der nach längerer Pause wieder Mitglied im Sternwarte-Verein geworden ist. „Immer allein auf weiter Flur in den Abendhimmel zu schauen, gefiel mir irgendwann nicht mehr“, begründete er den Schritt zurück in die Gemeinschaft. Im Gepäck hatte er ein eindrucksvolles Teleskop, das ihm und den anderen Beobachtern an diesem Abend einen großartigen Blick auf Mond und Sterne ermöglichte.

Volkshochschulkurse, alljährlich stattfindende Astro-Arbeitsgemeinschaften in der Schule, Vorführungen und Besichtigungen sind mittlerweile fester Bestandteil der astronomischen Arbeit in der Volkssternwarte Langwedel. Regelmäßig stattfindende Workshops mit Kindern sollen darüber hinaus auch in der neuen Umgebung dazu beitragen, das Interesse der Jugend an der spannenden Arbeit zu erwecken und zu erhalten.