Bis zum Sommer dieses Jahres können die Besucher des Otterbades noch dem Badevergnügen frönen. Dann wird erstmal saniert. (Björn Hake)

Zu behaupten, das Otterbad sei des Ottersbergers liebstes Kind, wäre sicherlich übertrieben. Und dennoch nimmt das Hallenbad seit vielen Jahren mit seinem Freizeitangebot einen wichtigen Teil im Leben der Bürger ein. Entsprechend engagiert ist das Team um E-Werksleiter Helge Dannat und Badbetriebsleiter René Grabowski bei der Sache, um das kleine Bad für seine Kunden flott und attraktiv zu halten. Doch weil das Otterbad an einigen Stellen auch immer mal wieder marode ist, steht für den Sommer 2020 – sollte es nach Plan gehen – eine umfangreiche Sanierung auf dem Programm.

Um einen reibungslosen Ablauf für die Sanierung zu gewährleisten, hat das Elektrizitätswerk (EWO) als Betreiber des Otterbades jüngst die Ausschreibung für die Gewerke gestartet. Bei insgesamt 20 ausgeschriebenen Leistungen – von Abrissarbeiten und Dachdichtung über Fliesen und Heizung bis hin zu Arbeiten im Sanitärbereich und im Trockenbau – wird deutlich, wie nötig die Badeanstalt diese Aufwertung hat, um wettbewerbsfähig zu bleiben. „Bis jetzt haben eine Vielzahl von Unternehmen die Ausschreibungsunterlagen angefordert“, freut sich Helge Dannat über das rege Interesse und ermuntert dennoch weitere Firmen, sich um einen Auftrag zu bewerben. „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Der Submissionstermin, also die Vergabe des öffentlichen Auftrags, ist derweil auf den 5. März festgelegt worden.

Eigene Schwerpunkte gesetzt

Vorausgesetzt, dass Angebote eingehen, die sich auch im preislichen Rahmen bewegen und die Baufirmen auch die Zeit haben, soll laut Dannat im Sommer 2020 mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. „Grundsätzlich kann erst nach dem Submissionstermin abgeschätzt werden, ob der Kosten- und Zeitplan so eingehalten werden kann“, erklärt der EWO-Chef, der das Otterbad auch nach dem berufsbedingten Wechsel von Kay Schulze und seinem damit verbundenen Umzug in die Metropolregion Hamburg in guten Händen weiß. Denn dessen Nachfolger René Grabowski hat Dannat bisher voll überzeugt. „Er hat sich sehr gut in seine neue Führungsaufgabe eingefunden“, lobt der Chef den Neuling ebenso wie er Schulze attestiert, Grabowski bewusst und gezielt auf diese Aufgabe vorbereitet zu haben. „Kay Schulze hatte in seiner Lebensplanung den nächsten Karriereschritt im Visier und hat daher rechtzeitig damit begonnen einen Nachfolger im Unternehmen aufzubauen.“ Dadurch sei Grabowski nicht ins kalte Wasser geworfen worden. Auch sei Grabowski bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern akzeptiert und geachtet, wie Dannat betont. „Er setzt eigene Schwerpunkte in seiner Arbeit“, erklärt Dannat und nennt das Marketing, Social Media und die weitere Optimierung des Wasserflächenmanagements als Beispiele. Auch die von Schulze begonnene Aktivität beim Verband der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen hat René Grabowski fortgesetzt, der dadurch mittlerweile in der Branche gut vernetzt ist. Und nicht zuletzt durch den erfolgreichen Abschluss der Meisterprüfung bringt er laut Dannat auch die fachlichen Fähigkeiten für seine Tätigkeit mit.

Seinen Sprung auf der Karriereleiter hat Grabowski derweil bisher trotz teils stressiger Zeiten nicht bereut. „Mein erstes Jahr als Badbetriebsleiter war gerade zum Anfang mit der Doppelbelastung durch die Meisterschule und den neuen Aufgaben sehr anstrengend. Diese Zeit konnte ich durch mein Team, das mich jederzeit unterstützt hat, sehr gut durchstehen und erfolgreich abschließen“, bilanziert Grabowski, der sich am Anfang seiner Zeit als Otterbad-Betriebsleiter auch in Geduld üben musste. „Mit vielen neuen Ideen und Anregungen kam ich von der Meisterschule und wollte am liebsten sofort alles umsetzten. Dass dies so nicht möglich war, stellte ich schnell fest, da mit der Verantwortung des neuen Postens auch Aufgaben kamen, an die ich vorher so nicht gedacht oder als nicht so zeitintensiv empfunden habe“, erinnert sich Grabowski und wird konkret: „Das Otterbad ist alt, auch wenn es nicht so aussieht. Ständig geht etwas kaputt und dann muss schnell eine Lösung her. Diese Lösungen kosten meistens Geld und vor allem oft Zeit, trotzdem haben wir bis jetzt immer eine Lösung gefunden ohne den Badebetrieb zu gefährden.“

Unter dieser Prämisse soll es auch weitergehen. Das Otterbad-Team bietet seinen Gästen bis zur Sanierung noch einige Höhepunkte. Etwa das Totenkopfschwimmen am 7. April von 9.30 bis 12 Uhr und die große Badeparty, die am 18. April von 15 bis 17 Uhr steigen soll. „Zudem wird es noch eine große Abschlussparty geben“, kündigt Grabowski an.