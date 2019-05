Auch Maskenbau wird beim "Kunst_Sommer_019" an der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) im Rahmen eines Workshops angeboten. (Björn Hake)

Das Maximum aus der Sommerpause herauszuholen ist seit Jahren der Bildungsauftrag, den das Leitungsteam der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) an sich selbst stellt. Aus diesem Grund ist ein besonderes Kursprogramm in einem außergewöhnlichen Umfeld entstanden, das auch in diesem Jahr eine breite künstlerische Vielfalt bietet. Der „Kunst_Sommer_019“ an der traditionsreichen Bildungsstätte findet in diesem Jahr vom 5. bis 11. August statt und bietet mit seiner Bandbreite von der Holzbildhauerei und Malerei über den Maskenbau bis hin zum feurigen Tango zahlreiche Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung.

Gleich sieben Workshops für alle Altersklassen und ein Begleitprogramm in Form einer Atelierführung, bei der Interessierte die Gelegenheit haben, die Ateliers und Studios der HKS kennenzulernen und die Hochschule zu erkunden, stehen zur Auswahl. Zudem gibt es Beratungen zu den Studien– und Weiterbildungsmöglichkeiten an der HKS Ottersberg. Abgerundet wird die Woche mit einer gemeinsamen Ausstellung der Arbeiten der Workshop-Teilnehmer in den Ateliers der Ottersberger Hochschule.

Doch im Mittelpunkt des Kursprogramms steht eindeutig die kreative Entfaltung des oder der Einzelnen. „Inmitten der wunderschönen Wümme-Landschaft können Kunstinteressierte ruhig und konzentriert künstlerisch arbeiten und sich dabei von der Natur inspirieren lassen“, erklärt Ariane Holz, die als künstlerische Leiterin erste Ansprechpartnerin des Projekts ist, und fügt hinzu: „Die Workshops sind so konzipiert, dass Experten und unerfahrene Kunstinteressierte gleichermaßen angesprochen und angeleitet werden.“

Kinder entdecken den Zauberwald

Eine Expertin ist etwa Ariane Weidemann, die in ihrem Seminar „Experimentelle Malerei“ eine fünftägige Auszeit vom Alltag verspricht, in der den eigenen Ideen freien Lauf gelassen werden kann. Ob Malerei, Collage, Materialbild – hier sei alles möglich, heißt der Lockruf in der Kurzbeschreibung des Workshops. Die erfahrene Bildhauerin Nicola Dormagen vermittelt derweil in ihrem Kursus „Wege ins Holz“, wie man eigene Themen und Ideen in Holz umsetzen kann.

Egal ob die heimische Wümmeniederung, das Alpenpanorama oder ein Wasserfall, tropische Pflanzen oder Pilze – beim Workshop „Landschaftsmalerei“ beleuchtet Gastgeber Nils Rüdiger mit seinen Schützlingen alle Facetten dieses Genres. Treffender Titel dazu: Schönheit der Natur. Hans-Joachim Reich ist derweil wieder mit zwei Angeboten am Start. Fester Bestandteil im Programm ist seit Jahren der Workshop „Tango Argentino“, den er mit seiner Frau Christiane Reich-Ludwig leitet. Hier kommen alle Freunde des südamerikanischen Paartanzes auf ihre Kosten.

Unter dem Motto „Fabelhaft“ gibt Reich aber auch Einblicke in den Maskenbau. In dem Kursus gibt es die Möglichkeit, ein mystisches Fabelwesen analog als Masken- oder Kunstfigur zu entwickeln und mit ihm durch Improvisation ins Spiel zu kommen. Bestandteile des Kurses sind Masken- und Kostümentwicklung, Figurenentwicklung und Improvisation. „Perspektivwechsel“ nennt sich indes der fotografische Workshop, den Wenke Wollschläger anbietet. Der Schwerpunkt des Kurses liegt darin, einen eigenen fotografischen Blick zu entwickeln und zu schulen. In den vielfältigen Themenbereichen Natur- und Landschaftsfotografie sowie Porträt-, Architektur- und Experimenteller Fotografie können die Teilnehmer ihre Ideen umsetzen.

Für Kinder gibt es derweil im offenen Atelier unter dem Oberbegriff „Zauberwald“ ein kreatives Abenteuer. Es wird gemalt, gezeichnet und es werden Kostüme hergestellt. Auf diese Weise entstehen eigene, fantastische Werke. Weitere Informationen zu den Workshops und Anmeldungen bei Ariane Holz telefonisch unter 01 75 / 8 65 22 72 oder per E-Mail an ariane.holz@hks-ottersberg.de.