Die Köpfe hinter dem wachsenden Unternehmen "borchers fine food": Martin Borchers (links), Tanja Lehmann, Frank Tieskötter und Ingo Jagels. (Björn Hake)

Oyten. Chiasamen, Stevia, Gojibeeren oder Acaipulver – vor wenigen Jahren wären diese Produkte wohl nur sehr wenigen Menschen in Deutschland ein Begriff gewesen. Doch seit dem Trend, sich gesünder zu ernähren und dabei vor allem auch auf die sogenannten Superfoods zu setzen, sind Begriffe wie diese in aller Munde. Der Markt für die Produkte ist extrem gewachsen und mit dieser Entwicklung auch das Oytener Unternehmen "borchers fine food". Denn es setzt auf genau diese Trenderzeugnisse im Bereich Lebensmittel. "Wir sind schon ganz erfolgreich", weiß Unternehmensgründer Martin Borchers daher zufrieden zu vermelden.

2004 war er mit dem Unternehmen noch unter dem Namen "borchers sales & marketing" am heimischen Schreibtisch in Bremen als Einzelkämpfer an den Start gegangen. Zuvor jahrelang für ein Lebensmittelunternehmen tätig, beschränkte sich das Geschäftsmodell zunächst darauf, "das Know-how Unternehmen im Ausland anzubieten", beschreibt es Borchers. Das heißt, deren Produkte, die noch nicht im deutschen Lebensmittelhandel erhältlich sind, genau dort zu platzieren und sich für Deutschland die exklusiven Vertriebsrechte zu sichern. Und das Modell ging auf. Das erste richtige Büro an der Schlachte konnte bezogen werden, inzwischen hatte Borchers auch vom früheren Arbeitgeber seine Mitstreiter Ingo Jagels und Frank Tieskötter nachgeholt, die nun Mitgesellschafter des Unternehmens sind.

Nach einem weiteren Umzug innerhalb Bremens wurde auch dort der Platz bald zu knapp und nach dem Grundstückskauf im Industriepark Oyten-Süd 2013 folgte 2014 der Einzug in die Räumlichkeiten an der Rosa-Luxemburg-Straße. Zu diesem Zeitpunkt hatte "borchers fine food" auch bereits das erste eigene Produkt auf den Markt gebracht. Laut Borchers sei 2012 ein großer Lebensmittelhändler mit dem Wunsch auf das Unternehmen herangetreten, ein Bio-Kokosöl in den Lebensmitteleinzelhandel zu bringen. Und so waren der zweite Geschäftsbereich und das erste Produkt mit eigenem Label geboren.

Jahrelang sollte dieses Öl auch der Bestseller bleiben. "Wir sind oft Trendsetter und dann kopieren andere Hersteller – oftmals zu billigeren Preisen", erklärt Borchers, wieso der Absatz dafür irgendwann aber abnahm. Stattdessen nahmen andere Borchers-Produkte den Platz ein. Besonders gefragt seien derzeit etwa die Zuckeralternativen wie Stevia oder Erythrit, die von dem Unternehmen vertrieben werden.

Inzwischen bietet "borchers fine food" fast 50 eigene Produkte an – "wenn möglich in Bio-Qualität". Stets behält man laut dem Geschäftsführer den Markt genau im Auge, sei etwa viel auf Messen im Ausland unterwegs, um Trends in der Lebensmittelbranche frühzeitig zu erkennen. "Die Stärke unseres Unternehmens ist die Innovationskraft", befindet Borchers. Auch der andere Bereich, der Vertrieb von Lebensmitteln internationaler Hersteller in Deutschland, laufe natürlich weiter. Dabei handelt es sich in der Regel weniger um Trendprodukte, sondern eher um welche aus dem Feinkostsegment. Hochwertige Olivenöle zählen ebenso zum Vertriebsportfolio wie Pesto-Variationen oder auch Kartoffelchips.

Wurden die eigenen Artikel in der Anfangszeit noch bei fremden Produktionsbetrieben in Auftrag gegeben, betreibt das Oytener Unternehmen seit vergangenem Jahr auch eine eigene Produktion in Augsburg – allerdings nicht mehr lange. Denn bei "borchers fine food" gibt es genaue Planungen für die nahe Zukunft. 2019 soll die nächste Erweiterung erfolgen, nur wenige hundert Meter entfernt. Denn das Unternehmen konnte sich eine Fläche im neuen Oytener Gewerbepark auf der anderen Seite der Autobahn sichern, gleichzeitig bleibt der aktuelle Bürobetrieb an der Rosa-Luxemburg-Straße bestehen. "Die Gemeinde Oyten kann man wirklich nur loben", betont der Gründer, froh zu sein, dass es dem Unternehmen mit der Erweiterung quasi in der Nachbarschaft so einfach gemacht wurde.

Vor drei Wochen war bereits Baubeginn. Entstehen soll laut Borchers neben zusätzlichen Büroflächen für die Bereiche Produktion und E-Commerce auch eine Produktionshalle. Damit das Superfood zukünftig nicht nur von Oyten aus in Auftrag gegeben wird, sondern auch gleich daneben hergestellt werden und seinen Weg in die deutschen Supermärkte antreten kann.