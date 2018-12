Die erste Campus-Open-Air-Veranstaltung, die im Sommer hinter den Achimer Schulen stattgefunden hat, gibt einen Vorgeschmack auf den neuen Schwerpunkt in der Achimer Kinder- und Jugendarbeit. Sie soll ab diesem Jahr stärker (nachmittags) an den Schulen stattfinden und den Schülern dort ein Freizeitangebot machen. (Björn Hake)

Die Stadt Achim stellt ihre Kinder- und Jugendarbeit neu auf. Wie berichtet, findet diese beispielsweise ab 2019 nicht mehr im Cawia sondern verstärkt im Jugendtreff an der Langenstraße statt – aber zu einem großen Teil neuerdings auch direkt an den Achimer Schulen. Oder besser: auf deren Campus. „Es gibt viele verschiedene Wege, die wir hätten wählen können, haben uns jetzt aber dafür entschlossen. Das ist unser Weg“, stellte Till Bräkling, bei der Achimer Stadtverwaltung verantwortlich für Jugendsozialarbeit, nun beim Pressegespräch klar. Der Achimer Weg indes ist steinig, denn vor dem Jahr 2022 wird für den Verein SoFa (Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe) weder an der IGS Achim, noch an der Haupt- oder Realschule oder dem Gymnasium ein eigener Raum dauerhaft zur Verfügung stehen.

Daher gehen alle Beteiligten – neben Bräkling sind das Wiltrud Ysker als Fachbereichsleiterin Soziales sowie die beiden SoFa-Vertreter Achim Franz (Koordinator) und Jan-Dieter Junge (Geschäftsführer) – davon aus, „dass nicht gleich nach den Weihnachtsferien ein SoFa-Mensch auf dem Campus steht und seinen Bauchladen öffnet“, wie Bräkling sich ausdrückte. Denn dieser neue Part der Kinder- und Jugendarbeit in Achim, der einen 20-prozentigen Anteil haben soll, kann wegen des glatten Schnittes zum Jahreswechsel nicht sofort starten. Zumal auch erst seit zwei Wochen feststeht, dass SoFa als Ausschreibungsgewinner die Kinder- und Jugendarbeit für die Stadt mindestens die nächsten vier Jahre fortführen wird. Bereits seit 2005 übernimmt der gemeinnützige Verein diese Aufgabe.

„Wir können erst jetzt in die Gespräche mit den Schulen einsteigen, Anschaffungen tätigen und erst jetzt die genaue Konzeption auf die Beine stellen“, erklärte Achim Franz und fügte hinzu: „Das macht man ja nicht alles schon, wenn man nicht weiß, ob man den Auftrag bekommt.“ Was auf der einen Seite einleuchtet, führt auf der anderen dazu, dass es für die Kinder- und Jugendarbeit auf dem Campus bislang wenige detaillierte Ideen für Freizeitangebote gibt, die ohne festen Raum funktionieren. Sicher ist aber, das untermauerten die Verantwortlichen, dass sie sich vor allem am ersten Campus Open Air orientieren wollen, das in diesem Sommer von der Stadtverwaltung und SoFa veranstaltet wurde. Und für Franz ist auch bereits klar, „dass wir die Trennschärfe weiter beachten werden“. Soll heißen: SoFa wird nicht Nachmittags-AGs für die Schulen gestalten, sondern ein eigenes, außerschulisches Profil für die Kinder- und Jugendarbeit erarbeiten.

Knapp 3600 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren leben in Achim (Stand: 31. Dezember 2017); sie sollen künftig mehr Zeit im Jugendtreff an der Langenstraße verbringen können. Denn das Cawia steht dafür nicht länger zur Verfügung. Stattdessen öffnet der Jugendtreff ab 2019 an fünf statt vier Tagen und die Arbeit dort soll knapp die Hälfte des Auftrags ausmachen. Dort soll auch eine Medienwerkstatt entstehen, in der die jungen Menschen lernen sollen, kreative Videos auch für soziale Medien zu erstellen. Aber sie sollen auch lernen, was damit alles rechtlich verknüpft ist und wo Probleme liegen könnten. Medienkompetenz lautet das Stichwort – und die damit verknüpfte Pädagogik war der Stadt Achim ziemlich wichtig. „Selbst wenn wir medienpädagogische Arbeit vor Ort leisten, können die Fäden dafür dann in der Medienwerkstatt im Jugendtreff zusammenlaufen“, schilderte Franz.

Wobei er mit „vor Ort“ nicht nur den Campus meint, denn weiterhin besteht die Kinder- und Jugendarbeit – neben Aktionen auf Festen und Veranstaltungen – aus aufsuchenden Auftritten. So solle es mobile Standorte und Angebote in den Ortsteilen – etwa am Lahof oder im Freibad – geben und dafür möchte SoFa ein Fahrzeug mit Anhänger mit allem bestücken, was für die Kinder- und Jugendarbeit gebraucht wird.