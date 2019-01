Am Donnerstag war noch einmal volles Haus im Verwaltungsgebäude von Unimet in Oyten – für viele der Mitarbeiter ist es der letzte Arbeitstag dort gewesen. (Braunschädel)

Fast komplett belegt ist der Parkplatz beim Unimet Zentrallager Nord GmbH im Gewerbegebiet Oyten am Donnerstagvormittag. Ein letztes Mal. Denn seit diesem Freitag ist der reguläre Geschäftsbetrieb der Unimet-Gruppe, die ihren Hauptsitz An der Autobahn in Oyten hat, eingestellt. Wie berichtet, waren nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im vergangenen November Übernahmeangebote für den finanziell in Schieflage geratenen Großhändler ausgeblieben. Und eine Fortführung des Betriebes war aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Und so war der Donnerstag für viele, teils auch langjährige Mitarbeiter der letzte Arbeitstag bei dem Unternehmen – jedoch nicht für alle.

Denn nun beginnt die geordnete Abwicklung des Unternehmens, für die natürlich weiterhin ein kleines Team in den Büros in Oyten benötigt wird. Wie ein Mitglied des Betriebsrates auf Nachfrage berichtet, sei nicht klar, wie lange der Auflösungsbetrieb dauern werde. Es könne aber natürlich einige Zeit dauern, bis die noch vorrätigen Produkte aus dem Lager, das eine Größe von mehreren Fußballfeldern hat, abverkauft sind.

Abverkauf ohne Garantien

Kunden dürfen sich nun aber auf „Warenbestände mit besonders attraktiven Rabatten“ freuen, wie es das Unternehmen auf seiner Homepage schreibt. Erst Anfang der Woche wurde dort überhaupt über die bevorstehende Geschäftsaufgabe informiert. Der Verkauf erfolge ab sofort jedoch unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Garantien, heißt es dort. Als einst selbst ernannter „Partner des Fachhandels“ hatte sich Unimet auf Produkte aus den Bereichen Haushalt, Garten und Werkstatt spezialisiert.

Von der Unimet-Geschäftsleitung wollte am Donnerstag niemand Stellung nehmen. Auch Nachfragen beim zuständigen Insolvenzverwalter, etwa, wie die angekündigte Unterstützung für die Mitarbeiter, um in neue Beschäftigungsverhältnisse zu kommen, ausgesehen hat und wie erfolgreich diese war, blieben über Tage unbeantwortet. Wie von dem Betriebsratsmitglied zu erfahren ist, haben aber viele der ursprünglich rund 130 Mitarbeiter in Oyten – insgesamt beschäftigte die Unimet-Gruppe an ihren vier Standorten in Deutschland etwa 500 Menschen – bereits einen neuen Job gefunden. Genaue Zahlen könnten jedoch nicht genannt werden.

Einst Oytens „Vorzeigebetrieb“

Für Bestürzung hatte die Nachricht der Geschäftsaufgabe des Großhändlers im Oytener Rathaus gesorgt. „Das ist wirklich sehr bedauerlich“, betonte Bürgermeister Manfred Cordes auf Nachfrage. Und das aus vielen Gründen. Zum einen aus wirtschaftlicher Sicht für die Gemeinde, denn Unimet habe durch die Gewerbesteuer stets einen erträglichen Betrag in die Haushaltskasse gespült. Dann sei es natürlich für viele Oytener Bürger, die dort beschäftigt gewesen sind, sehr schade. Zudem verbindet den Bürgermeister mit diesem Unternehmen eine besondere emotionale Verbindung. „Denn lange war Unimet unser große Vorzeigebetrieb“, sagt Cordes.

1972 waren die Abteilungen "Haushalts- und Eisenwaren" aus der Gebrüder Thiele und der Krupp GmbH ausgegliedert und zur Unimet Nord Zentrallager Nord GmbH & Co. KG zusammengefasst worden. 1990 erfolgte der Umzug des Stammhauses von Bremen nach Oyten in das neu geschaffene Gewerbegebiet. Im Jahr 2001 wurde das Verwaltungsgebäude erweitert. Seitdem ist an diesem Standort auch die Zentralgesellschaft der Unimet-Gruppe beheimatet. Doch der Oytener "Vorzeigebetrieb" versäumte es danach, sich rechtzeitig den großen Auswirkungen der Digitalisierung auf ihren Geschäftsbereich anzupassen. So dass die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte mit der nicht mehr abwendbaren Insolvenz nun ein jähes Ende fand und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch die letzten Autos von Mitarbeitern vom Parkplatz verschwunden sind.