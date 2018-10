Auch Diana und Eckhard Jäger haben sich an der großen Apfelvielfalt erfreut. (Björn Hake)

Zum Erhalt alter Obstbaumbestände und -sorten beitragen will die Mosterei Finkenburg, die deshalb Jahr für Jahr einen Apfeltag veranstaltet. Einen Tag, der als Hoffest mit unterschiedlichen Angeboten zahllose Menschen anlockt. Am Mittwoch reihte sich auf dem Areal in Thedinghausen-Eißel ein Stand an den anderen.

Natürlich stand der Apfel im Mittelpunkt der Veranstaltung. Wer wollte, der konnte die Sorten mitgebrachter Äpfel durch die Experten Michael Ruhnau und Andreas Kallwitz bestimmen lassen, die vor dem Dieleneingang Platz genommen hatten. Gerade packte eine Dame aus einem Jutebeutel ihr Obst aus. Spontan wurde sie informiert. Im Scheinwerferlicht wurden auf einem Tisch rund 50 Teller mit regionalen Sorten ausgestellt. Die Namen waren dabei auf Schildern zu lesen. Das machte doppelt Sinn, denn auch beim Apfel-Diplom spielten diese Apfelarten eine wichtige Rolle. Wer nämlich drei von fünf Sorten richtig bestimmt hatte, durfte sich ein Diplom ausstellen lassen.

Die Kinder hatten im Außengelände die Möglichkeit, eine Saftpresse zu betätigen. Am Stand vom Hof Königsmoor aus Großenwörden gab der aus Funk und Fernsehen bekannte Obstbauer und Apfelexperte Eckart Brandt den Kunden wichtige Tipps. Eine Frau suchte einen Apfel, der etwas mehr Säure hat und sich besonders zum Backen eignet. „Der ist lecker“, zeigte Brandt auf die Obstkiste mit der Sorte Prinz Albrecht von Preußen. Die Äpfel hatten hier so klangvolle Namen wie Jacob Lebel, Roter Gravensteiner und Cox Orange. Brandt hielt später einen Vortrag und stellte dabei sein Ende der Woche erscheinendes Buch vor.

Jeder weiß, dass Äpfel ebenso wie Birnen an Bäumen wachsen. Und so fehlten diese Obstbäume natürlich nicht beim Finkenburg-Hoffest. Die Topfware konnte gekauft und mitgenommen werden. Volker Ciesla aus Damendorf, der für Obstgehölzpflege zuständig ist, gab vor dem Verkauf wichtige Ratschläge. „Boskop muss man haben, der gehört dazu. Man kann den Apfel sofort essen oder hinlegen“, erzählt er. Zusammen mit geistig Behinderten wurden die Pflanzen als Projekt in einer kleinen Baumschule ökologisch erzeugt.

Alfred Schaub, der ebenfalls zum Kollektivbetrieb Finkenburg gehört, führte Besucher durch die Produktionsstätte. „Obst wird nach Terminabsprache verarbeitet“, sagte er, „wer anliefert, muss die Äpfel in diese silberne Box mit Wasser schütten.“ Dann führte er vor, wie die Früchte gewaschen und nach oben transportiert werden. „Sie kommen im Nebenraum an“, erklärte Schaub und ging dorthin. Neben dem Obst gab es auch Kunsthandwerk zu bestaunen und zu kaufen. Die auf der Finkenburg ansässige Keramikerin Silvia Flamisch stellte bei rustikalem Ambiente ihre Werke aus. Natürliche Farben, lebendige Formen, erdiges Wesen lautet ihre Formel, mit der sie zum Beispiel Tassen, Kannen, Schalen und Kerzenhalter entstehen lässt.

Draußen verknüpfte Korbflechter Erich Drewes aus Bruchhausen-Vilsen zusammen mit seiner Frau Waltraut dünne Äste von Weide und Haselnuss zu Körben. „Das ist ein Hobby, das kein Geld kostet. So haben wir eine Freizeitbeschäftigung“, berichtete er. Der Rieder Jürgen Rickens präsentierte auch bei der Molkerei Finkenburg seine Futterhäuser, Nistkästen und Insektenhotels. Für Livemusik sorgte die Liedermacherin Christina Blankenburg aus Hoya. „Der Apfeltag ist gut besucht. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre“, stellte Uwe Ciesla fest, der zu den Organisatoren zählt. „Diese Veranstaltung hat sich durch die Mostkunden etabliert. Dieser Kreis ist sehr interessiert“, fügte er an.