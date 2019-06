Interessierte Blicke: Emtinghausens Bürgermeister Gerold Bremer, Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse und Gemeindebrandmeister Martin Köster (von links) sehen zu, wie Mark Lange mauert. (Björn Hake)

Emtinghausen. Trotz des Regens herrschte am Mittwochnachmittag bei allen Beteiligten, die zum Waldweg nach Emtinghausen gekommen waren, prächtige Stimmung. Nicht unbegründet, denn gefeiert wurde die Grundsteinlegung des neuen Feuerwehrhauses. Hierzu versammelten sich mehrere Mitglieder der Ortsfeuerwehren Emtinghausen und Bahlum. Zu den Anwesenden gehörten zudem Vertreter aus Politik und Verwaltung. Harald Hesse, Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen, waren die ersten Worte vorbehalten.

„Ich möchte mich bei beiden Ortsfeuerwehren dafür bedanken, dass sie sich für ein gemeinsames Gerätehaus entschieden haben“, meinte Hesse, um dann mit einem Rückblick fortzusetzen. „Als es so lange dauerte, konnte man unruhig werden. Das lag an der Kreisverwaltung, die drei andere Standorte genannt haben wollte. Ihre Bedenken haben sie dann aber zurückgestellt. Der Standort hier am Waldweg war alternativlos“, sagte er. Große Bedeutung für Hesse habe nun die Verwirklichung eines tollen Raumkonzeptes.

Die Fertigstellung könnte eventuell noch in diesem Jahr gelingen. Bis Ende des Jahres soll der Großteil der Bauarbeiten abgeschlossen sein, hieß es bei der Grundsteinlegung. Mit der Errichtung der ersten Bodenplatten ist der Anfang auch schon gemacht worden. Laut Hesse werden Gesamtkosten in Höhe von 940 000 bis 950 000 Euro erwartet. „Das halten wir für einen guten Preis“, sagte er. Abschließend wünschte er einen unfallfreien Ablauf, sodass dann bald die beiden Ortsfeuerwehren ins neue Feuerwehrhaus einziehen können. „Und hier schöne Tage haben“, ergänzte Emtinghausens Bürgermeister Gerold Bremer.