Andreas Noltemeyer vor dem Bienengarten auf dem Friedhof am Rathauspark. Die Fläche hat er kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Um die Pflege der Pflanzen kümmert er sich ehrenamtlich. (Güngör)

Noch recken nur ein paar Krokusse ihre Hälse vorsichtig aus dem kalten Boden. Der Rest des kleinen Feldes ist lediglich mit Erde bedeckt. In den kommenden Monaten soll hier auf dem Friedhof am Achimer Rathauspark inmitten der Grabstellen jedoch eine bunte Blumenwiese blühen – die perfekte Nahrungsquelle für Bienen. "Friedhöfe sind für viele Insekten und auch Bienen wichtige Rückzugsorte in den überbauten Städten geworden", sagt der Achimer Friedhofsgärtner Andreas Noltemeyer.

Die etwa fünf Quadratmeter große Fläche ist Teil einer Initiative der Treuhandstelle Dauergrabpflege in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt. Das Ziel der Aktion: dem dramatischen Rückgang der Wildbienen- und Insektenpopulation etwas entgegenzusetzen. Noltemeyer beteiligt sich an der Aktion und hat neben dieser Fläche auf dem Friedhof am Rathauspark aktuell auch noch eine zweite auf dem Parkfriedhof in Arbeit. Die beiden Flächen wurden ihm von den Friedhofträgern, in diesem Fall der St.-Laurentius-Gemeinde und der Stadt Achim, kostenlos zur Verfügung gestellt. Ehrenamtlich hat er diese nun bepflanzt und kümmert sich um die Pflege, um für eine Blütenvielfalt auf den Friedhöfen zu sorgen.

"Für den Bienengarten gibt es eine standardisierte Saatgutmischung und eine vorgegebene Anordnung der einzelnen Pflanzen", erklärt Noltemeyer das Konzept. "Ziel ist es natürlich, dass die Bienen das ganze Jahr über ausreichend Nahrung zur Verfügung haben. Das heißt von März bis in den Spätherbst hinein." Noltemeyer selbst hat sich für die blaue Saatmischung entschieden – ein willkommener Farbtupfer in der ansonsten meist eher etwas tristen Friedhofslandschaft. Im Sommer sollen hier dann unter anderem Lavendel, Krokusse, Salbei und Glockenblumen sprießen. "Auf den freien Flächen auf den Friedhöfen können wir der Natur und eben auch den Bienen ein bisschen von dem zurückgeben, was wir ihnen an anderer Stelle in der Stadt weggenommen haben", sagt der Friedhofsgärtner.

Mehr Blumen, weniger Aufwand

Und freie Flächen gebe es sowohl auf den städtischen als auch bei den kirchlichen Friedhöfen aktuell mehr als genug. "Allein auf dem Friedhof am Rathauspark sind momentan wohl zwischen 250 und 300 Grabstellen frei", weiß Noltemeyer. Aus diesem Grund ist der Bienengarten auch nicht das einzige Projekt, was der Gärtner angeht, um die Friedhofsumgebung für Tiere, aber auch für die Menschen schöner zu gestalten.

Im vergangenen Jahr hat er auf zwei freien Grabstellen am Friedhof am Rathauspark probeweise statt wie üblich nur grünen Rasen, eine mehrjährige Blumenwiese angepflanzt. "Das schafft nicht nur zusätzliche Nahrungsquellen für die Bienen, sondern ist auch eine erhebliche Arbeitserleichterung in der Pflege", erklärt Noltemeyer. Anders als die Rasenfläche müsse eine solche Blumenwiese nämlich nur ein Mal im Jahr gemäht werden.

Wichtig sei es für ihn auf jeden Fall auch, durch Aktionen wie den Bienengarten die Aufmerksamkeit der Leute auf das Problem des zunehmenden Bienensterbens zu lenken. "Es soll eine Motivation für die Leute sein, auch selbst in diesem Bereich aktiv zu werden", sagt Noltemeyer. Daher würden auch weiterhin noch Paten für zusätzliche Bienengärten gesucht. "Ein solches Beet kann man schließlich nicht nur auf dem Friedhof, sondern auch bei sich zu Hause im Garten anlegen." Ein paar Anfragen zu dem Projekt hat Noltemeyer schon von aufmerksamen Friedhofsbesuchern bekommen. Die Beete auf dem Friedhof sollen, wenn es nach ihm geht, erst der Anfang sein. "Es wäre schön, wenn es solches Projekt an vielen verschiedenen Orten umgesetzt wird."