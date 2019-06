Gartenarbeit gehört zur Lieblingsbeschäftigung von Ulrich und Marlene Ringe. Vor allem Rosen haben es ihnen angetan. (Jonas Kako)

Die Rose ist allseits beliebt. Sowohl bei Männern, die sie gerne als romantische Geste und Liebesbeweis verschenken. Insbesondere aber auch bei Frauen, von denen die meisten beim Anblick einer Rose in Verzückung geraten. Nicht umsonst wird die Pflanze seit der griechischen Antike als „Königin der Blumen“ bezeichnet. Zudem macht die Rose auch im Garten etwas her. Und weil das so ist, fehlt diese Blume auch nicht bei der Veranstaltung „Die offene Pforte“ in Achim und umzu. So fallen den Besuchern die blühenden Rosen auf dem Gelände von Marlene und Ulrich Ringe schon auf dem Weg zur Eingangstür auf.

Den Auftakt macht an diesem Wochenende, 22./23. Juni, der Garten von Edith Klein in Baden, eine Woche später können Interessierte dann den privaten Garten von Marlene und Ulrich Ringe an der Dunkerstraße 3 in Achim in Augenschein nehmen – am Sonntag, 30. Juni, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Daneben nehmen sieben weitere Gärten an der Veranstaltung teil. Eine Tradition ist vorhanden: „Die offene Pforte“ wird seit 2002 nun zum 16. Mal ausgerichtet. Hierbei nimmt das Ehepaar Ringe eine aktive Rolle ein, so unterstützen die Beiden die Initiatorin Liane Schirmer. Um die Veranstaltung herum engagieren sich weitere Naturfreunde, indem sie beispielsweise Ausflüge planen. Einen Bezug zu einer Organisation möchte Ulrich Ringe ausdrücklich nicht hergestellt haben.

Loser Zusammenschluss

„Wir sind kein Verein, sondern eine lose Zusammenkunft von Gartenliebhabern“, betont er. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass theoretisch jeder ein Teil der Gruppe werden kann. Das wäre seitens der Etablierten auch gerne gesehen. „Es würde uns freuen, wenn weitere dazu kämen“, berichtet Ulrich Ringe. Wie er ausführt, werde im Vorfeld auch keiner sofort ausgeschlossen. Durchaus gibt es aber Voraussetzungen für eine Präsentation des eigenen privaten Gartens. „Liane Schirmer trifft eine Vorauswahl. Es sollte zum Beispiel keine Kieslandschaft sein.“ Aber was muss denn nun ein Garten haben, um für die Veranstaltung „Die offene Pforte“ geeignet zu sein? „Alle Gärten in diesem Jahr sind ziemlich persönlich und spiegeln die Vorlieben der Besitzer wider“, beschreibt Marlene Ringe.

Auf dem privaten Außengelände der Ringes gibt es neben vielen Pflanzenarten auch einen Teich. Ein gern genommener Rückzugsort ist die Gartenlaube. (Jonas Kako)

Im Garten der Ringes sind das vor allem Rosen. Doch auch Rotbuchen-, Weiß- und Rotdornhecken zieren das Gesamtbild an der Dunkerstraße 3. Ähnlichkeiten zu Gärten anderer Teilnehmer sind dabei laut dem Ehepaar nicht von der Hand zu weisen. Gemeint ist der Garten von Renate Marks an der Schubertstraße 4, der am 30. Juni von 13 bis 18 Uhr für Besucher offensteht. Und auch der Garten von Hanne und Klaus Werner in Ottersberg an der Straße Benkel 8. Dieser kann von Interessierten am 20. und 21. Juli besucht werden, allerdings müssen hierbei Termine nach telefonischer Absprache vereinbart werden. „Diese drei Gärten sind fast identisch“, meint Marlene Ringe. Sie möchte damit aber keinen dieser Gärten abwerten – im Gegenteil: Schon bei den Gedanken daran, fängt die frühere Erzieherin an, von der Vielfalt zu schwärmen.

Start im Garten von Edith Klein

Großen Respekt nötigt dem Ehepaar Ringe insbesondere das Verhalten von Edith Klein ab. Sie eröffnet den Reigen der offenen Gärten am Sonnabend, 22. Juni und empfängt auch am Tag darauf Interessierte. Jeweils von 11 bis 18 Uhr führt sie das Werk ihres kürzlich verstorbenen Mannes Günter Klein fort, der Schwerpunkt liegt auf Ölbildern. „Ich finde es ganz toll, dass sie trotzdem mitmacht“, urteilt Ulrich Ringe. Für Edith Klein ist das selbstverständlich. Sie sagt: „Als Ehefrau liegt mir das am Herzen. Der gepflegte und in einem Blütenrausch stehende Rosengarten wartet ebenso auf Besucher, die sich an dieser Pracht erfreuen wollen.“

Natürlich hofft die gartenbegeisterte Gruppe auf eine hohe Beteiligung. „Wir wollen, dass die Leute kommen und sich einfach austauschen“, sagt Marlene Ringe. Als besonders schön würde sie den Besuch junger Menschen und Familien erachten. Denn sie hat beobachtet, dass die Vegetation und das Leben in manchen Gärten auf der Strecke blieben. Das sagt Marlene Ringe ohne Vorwurf, so habe sie sich das Wissen auch erarbeiten müssen. Das möchte sie am Tag der offenen Gärten gerne an die Menschen weitergeben. „Sie sollen sich Anregungen holen, denn die Zusammenhänge gehen leider verloren. Man muss es ihnen bewusst machen.“

Zur Sache

Termine der offenen Pforte

22. und 23. Juni: Kunst und Garten, 11 bis 18 Uhr, Heimstättenweg 4, Achim-Baden.

30. Juni: Gemüse und mehr, 13 bis 18 Uhr, Schubertstraße 4, Oyten; Gartenträume, 11 bis 18 Uhr, Dunkerstraße 3, Achim-Bauernviertel; Streuobstwiese, 11 bis 18 Uhr, Achimer Marsch.

7. Juli: Gartenidylle, 13 bis 18 Uhr, Seekante 15, Verden-Eissel; Kleines Paradies, 11 bis 18 Uhr, Zu den Holzackern / Camp 2, Bremen-Arsten.

20. und 21. Juli: De Uhlenhoff, 11 bis 18 Uhr, Roedenbeckstraße 97, Achim-Badenermoor; Garten-Rendezvous, 14 bis 19 Uhr, Benkel 8, Ottersberg-Benkel (nach telefonischer Absprache).