Der Bürgerbus Oyten, hier bei seiner Jungfernfahrt im September 2015, hat sich zu einer Alternative im hiesigen ÖPNV entwickelt. (Björn Hake)

Um den Busbetrieb innerhalb des Gemeindegebiets günstiger und attraktiver für die Bevölkerung zu gestalten, wird die Gemeinde Oyten ab dem Haushaltsjahr 2020 die bisherigen für den Bürgerbus Oyten geltenden Ticketpreise subventionieren. Einen entsprechenden Beschluss hat der Ausschuss für Umwelt und Gemeindeentwicklung (AUGE) in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend im Oytener Rathaus ohne Gegenstimme oder Enthaltung gefasst. Einzig der Ausschussvorsitzende Bodo Becker (CDU), gleichzeitig Vorstandsmitglied des im Juli 2014 gegründeten Bürgerbusvereins und Antragsteller, hatte sich aus verständlichen Gründen der Abstimmung entzogen.

Das Thema „Öffentlicher Personennahverkehr“ (ÖPNV) ist in der Gemeinde Oyten ein echter Evergreen und war schon in der Vergangenheit ein Bestandteil zahlreicher Sitzungen im Rat und in den Fachausschüssen. Am Mittwochabend stand dieses Thema also erneut zur Debatte. In seinem Antrag vom 15. November dieses Jahres an die neue Bürgermeisterin Sandra Röse hatte Becker stellvertretend für die Aktiven des Bürgerbusvereins Oyten bereits einen Lösungsvorschlag mit greifbaren Zahlen für Fahrscheine, die ausschließlich für Fahrten innerhalb der Gemeinde Oyten in der Tarifzone 310 erworben werden, unterbreitet.

So soll als Beispielrechnung der aktuelle Ticketpreis des Einzelfahrscheins für Erwachsene von 2,15 Euro auf einen Euro gesenkt werden. Kinder sollen den Bürgerbus künftig schon für 50 Cent anstatt der bisher gezahlten 1,15 Euro nutzen können. 4er-Karten für Erwachsene sind demnach für vier Euro erhältlich und damit um 3,60 Euro günstiger. Kinder zahlen für die 4er-Karte nur noch zwei Euro und fahren damit um 1,60 Euro günstiger als bisher. Auch den fälligen Zuschussbetrag hatte der Bürgerbusverein am Beispiel des Jahres 2019 bereits errechnet.

4000 Euro als Haushaltsansatz

Dieser beläuft sich auf 3522,50 Euro, auf Basis der aus den Ticketverkäufen resultierenden Gesamteinnahmen in Höhe von 7147,50 Euro abzüglich der subventionierten Einnahmen, wie sie sich im Jahr 2019 mit 3625 Euro bei Anwendung des vorgeschlagenen Preismodells darstellen würden. „Es ist zu erwarten, dass der Zuschussbedarf etwas höher ausfallen wird, wenn aufgrund der subventionierten Beförderungspreise mehr Oytener Bürger den Bus benutzen“, erläuterte Becker.

Vor diesem Hintergrund entschied sich das Gremium, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen und einen Ansatz von 4000 Euro in den Haushalt für das Jahr 2020 einzupflegen, um eventuell steigende Fahrgastzahlen finanziell aufzufangen. Der Kassenführer des Bürgerbusvereins erklärte zudem, warum ein Gratis-Modell nicht in Frage kommt. „Dann wird jeder den Bürgerbus nutzen. Und weil wir eine Beförderungspflicht haben, müssten wir ein Taxi rufen, wenn der Bus mit seinen acht Plätzen voll besetzt ist.“ Daher sei ein gewisses Augenmaß bei der Preisgestaltung wichtig.

Becker rechnet damit, dass sich die Zahlen rund um den Bürgerbus, der inzwischen auf drei Linien (796, 797 und 798) verkehrt, in den künftigen Jahrgängen stabil zeigen könnten. Durchschnittlich seien 36 Fahrgäste aus Oyten mit einem 7-Tage-Schüler-Ticket und 109 Fahrgäste mit einem Schüler-Monats-Ticket unterwegs. In der Zeit von Montag bis Freitag werden laut Becker 920 Fahrgäste aus Oyten im Bürgerbus angetroffen, wovon 178 Menschen ein VBN-Ticket, ein MIA-Vielfahrer-Abo oder ein Jobticket nutzten. Beantragt hatte der Bürgerbusverein die Preissenkung schon zum 1. Januar 2020. Gut möglich also, dass der Start in das neue Jahr für Bürgerbus-Nutzer gleich günstiger wird. Die Einigkeit im AUGE-Gremium betonte Ralf Großklaus (SPD) derweil mit seiner Einschätzung: „Die Regelung ist ein guter Anfang, ein gutes Zeichen.“

Zum weiteren Verfahren für die finanzielle Förderung des übrigen ÖPNV für Oytener Bürger auf Grundlage eines SPD-Antrages vom April 2019 soll indes Anfang 2020 ein Konzept erarbeitet werden. Hierfür soll demnächst ein Arbeitskreis gebildet werden, der die Ideen aus dem SPD-Antrag aufgreifen soll.