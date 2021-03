Hildegard Wiese (von links), Petra Köster, Kerstin Rehfinger, Britta Naujokat und Erika Fischer bilden das neue Dorfladen-Team. (Björn Hake)

Das Quintett vom Dorfladen Otterstedt mit Kerstin Rehfinger an der Spitze kann den großen Tag der Eröffnung kaum noch abwarten. Ab Donnerstag, 11. März, haben alle Otterstedter und Menschen aus der Umgebung ihren umgestalteten Einkaufsladen im Herzen des Dorfes an der Hauptstraße/Ecke Brügger Straße wieder. „Günstig. Frisch. Jeden Tag.“ – so soll das Motto für Rehfinger und ihr Team fortan lauten. Zwar werden die Kunden künftig nicht mehr von Heino und Monika Bergstedt freudig begrüßt, doch mit Hildegard Wiese, Petra Köster und Erika Fischer sind immer noch vertraute Gesichter mit von der Partie. Komplettiert wird das fünfköpfige Aufgebot von Britta Naujokat, die eine neue Herausforderung gesucht hat und von Rewe zum Dorfladen Otterstedt gewechselt ist.

Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das mindestens im kleinen Otterstedt und vielleicht auch im gesamten Flecken Ottersberg seinesgleichen sucht. Seit dem letzten Tag unter der Regie des Ehepaares Bergstedt am 22. August vergangenen Jahres sind lokale Handwerker im Zusammenspiel mit ehrenamtlichen Helfern damit beschäftigt, den Dorfladen zukunftsfähig umzugestalten, um den Bürgern im Dorf weiterhin den gewohnten Service anzubieten. Dieser wird sogar noch ausgeweitet, wie Dietmar Plath aus dem Dorfladen-Planungsteam zu berichten weiß. „Die Grundnahrungsmittel werden angeboten, auch regionale Produkte und ein Bio-Programm wird es geben. Wir werden also ein großes Sortiment haben und absolut wettbewerbsfähig sein“, freut sich Plath über das gelungene Projekt, das nach harter Vorbereitungszeit nun endlich vor der Vollendung steht.

Beispielhaftes Engagement

Das Tätigkeitsfeld erstreckte sich vom Ausräumen und Verwahren der teilweise alten Schätze über den Abbruch alter Mauern und Fundamente bis hin zum Abriss von Tapeten, Malerarbeiten im Keller, dem Aufnehmen der alten Pflastersteine und dem Aufräumen der Baustelle. Dass schon am ersten Werktag nach dem letzten Verkaufstag bei Bergstedt die Arbeiten mit dem Ausräumen des Geschäfts starten konnten, lag laut Plath vor allem an dem beispielhaften Engagement der Otterstedter. Neben den 18 Mitgliedern der Lenkungsgruppe hatten sich auch 37 weitere Helfer gemeldet, die bei Bedarf zur Verfügung stehen. Und immer noch wird auf der Baustelle fleißig gewerkelt, sodass Plath für den Eröffnungstag schon mal um Verständnis wirbt. „Wir wollten so zügig wie möglich eröffnen, daher kann es sein, dass an diesem Tag noch Handwerker aktiv sind.“ Zudem verweist Plath auf die Corona-Auflagen. „Es könnte sich eine Schlange bilden, weil sich nur 15 Personen gleichzeitig in dem Laden aufhalten können.“

Geboten werden Brötchen und verschiedene Brotsorten von der Bäckerei Freitag aus Rotenburg. „Auch sonntags“, wie Plath betont. Zudem ist der neue Dorfladen mit einer Frischetheke ausgestattet, wo es Wurst, Käse und Fleisch gibt. Eine Kooperation besteht außerdem mit der Schlachterei Warmer aus Achim, die frisches Fleisch anliefert. Zu den Partnern bei den regionalen Produkten zählen unter anderem Klangens Hof, Cordes Hof, Köster's Gaststätte und noch einige mehr.

Auch ein Bio-Sortiment findet Platz im Dorfladen Otterstedt. Preiswerte Produkte der Marke „Jeden Tag“ finden sich ebenfalls im Angebot. „Dem wöchentlichen Einkauf im Dorfladen steht also nichts im Wege“, findet Plath, der auch noch auf andere Produkte wie Kurzwaren, frisches Obst und Gemüse sowie Gutscheine und Geschenkkörbe hinweist. Der Dorfladen Otterstedt ist von Montag bis Freitag, 6.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr, geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind sonnabends von 7 bis 13 Uhr und sonntags von 8 bis 10 Uhr. Telefonisch ist das Team unter der Rufnummer 0 42 05 / 86 75 erreichbar. Weitere Informationen, darunter auch ein Bautagebuch mit Countdown, gibt es im Internet unter www.dorfladen-otterstedt.de.