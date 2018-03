Katharina Fricke von der Firma Holzbau Fricke geht es in erster Linie um den Informationsaustausch mit potenziellen Kunden. (fotos: Björn Hake)

Posthausen. Nicht nur Menschen, die schöner wohnen möchten, sind bei der am Freitag auf dem Modevorplatz des Kaufhauses Dodenhof eröffneten Baumesse-Nord an der richtigen Adresse. Auch angehende Bauherren und Modernisierungswillige können noch bis zu diesem Sonnabend (9 bis 20 Uhr) von der Angebotsvielfalt der Veranstaltung im Messezelt profitieren. "Wir sind nicht auf Masse ausgelegt. Unsere Idee ist es, den Besuchern zu helfen, schneller Handwerker zu finden, die noch Kapazitäten haben", beschreibt Veranstalter Cornelius Vogel das Konzept der Messe um Energie, Haus und Grund. Daher sei die Veranstaltung nicht ausschließlich als regionale Gewerbeschau zu verstehen, sondern als fachbezogene Informations- und Verkaufsmesse, zu der im vergangenen Jahr immerhin rund 10 000 Besucher kamen.

Katharina Fricke kann diese Worte nur bestätigen. Der Juniorchefin des Visselhöveder Bauunternehmens Holzbau Fricke ist nicht daran gelegen, ein Haus nach dem anderen zu verkaufen, was ihrer Ansicht nach auch reine Utopie wäre. Über Neubau informieren und Kontakte knüpfen – das steht hier im Mittelpunkt. Und das durchaus mit Erfolg. "Im vergangenen Jahr haben wir sogar ein Einfamilienhaus an ein junges Paar mit vier Kindern verkauft. Der Kontakt hätte sich ohne die Messe wohl nie ergeben", erinnert sich Fricke an die erste Auflage der Baumesse-Nord im März 2017.

Ähnlich wie die junge Unternehmerin gehen an diesem Wochenende auch die meisten anderen der 35 Aussteller an die Präsentation ihrer Unternehmen und Produkte heran. Am Freitag bildeten sich – nach gemütlichem Beginn – mitunter Warteschlangen an den oft aufwendig, teilweise funktionsecht aufgebauten Ständen. Je nach Metier und Spezialisierungsgrad der angebotenen Leistungen gab es einen regen Austausch zwischen Interessent und Dienstleister, der bisweilen im Schreiben von Aufträgen und konkreten Terminen mündete.

Große Konzerne und Einzelkämpfer

Die Aussteller bilden bei der Baumesse-Nord derweil ein vielfältiges Themenspektrum rund ums Bauen, Finanzieren, Sanieren, Wohnen und Gestalten ab. Neben Konzernen wie den Stadtwerken Achim und EWE, die unter dem Aspekt "Sicherheit und Komfort für Ihr Zuhause" bei der Fachmesse in Posthausen auftreten, wollen auch kleinere Anbieter die Gunst der Stunde nutzen und an den beiden Messetagen auf sich aufmerksam machen. So wie beispielsweise Wandmalerin Anne Richard aus Langwedel, die mit individueller Wandgestaltung am Start ist und auch aktiv zum Pinsel greift. Denn schließlich gehört auch das Motto "Schöner Wohnen" zu den wichtigen Themen dieser Baumesse.

Oder auch Maren Birnstein als hiesige Handelsvertreterin der österreichischen Firma Grander Wasserbelebung, die eine Technologie für ein gesundes Leben mit belebtem Wasser vorstellt. "Dabei wird das Wasser auf natürliche Weise haltbar gemacht", erklärt Birnstein das Naturprinzip in Kurzform. Es funktioniere ohne Strom und Chemie und sei zudem service- und wartungsfrei, nennt Birnstein die Vorzüge der Wasserbelebung, die zudem unter anderem hohen Trinkgenuss durch einen runden Geschmack und ein angenehmes Badeerlebnis durch spürbar weicheres Wasser ermöglichen soll. "Es ist ein System für Haus und Heizung", ergänzt Maren Birnstein.

Wer mehr über die Technologie der Wasserbelebung und andere Errungenschaften rund ums Haus erfahren oder sich über den Kauf eines neuen Eigenheims, die Renovierung der eigenen Immobilie oder eine Umrüstung zugunsten von Umwelt und Geldbeutel informieren möchte, hat an diesem Sonnabend noch bis 20 Uhr die Gelegenheit dazu. Der Eintritt zur Baumesse-Nord auf dem Modehaus-Vorplatz ist frei.