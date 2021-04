Wer wird Nachfolger von Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag im Sottrumer Rathaus? Drei Bewerber um das Amt gibt es mittlerweile. (Björn Hake)

Sottrum. Es war ein Bild der Eintracht, als die Vertreter von CDU, Grüne, SPD und FDP Ende Januar im Sottrumer Heimathaus mit dem parteilosen Wolf Linne ihren gemeinsamen Kandidaten für das im September zu vergebende Amt des hauptamtlichen Samtgemeindebürgermeisters präsentierten. Der Leiter des Rotenburger Rechnungsprüfungsamtes sollte mit der breiten Unterstützung der Fraktionen das Rennen machen gegen den bisherigen Gemeindedirektor Holger Bahrenburg, der ebenfalls in den Ring steigt. Fast drei Monate später hat sich die Ausgangslage jedoch drastisch verändert. Mit Robert Abel (FDP) gibt es mittlerweile einen dritten Anwärter auf den höchsten Posten im Sottrumer Rathaus, der im Wahlkampf von den Liberalen unterstützt wird. Pikant dabei: Abel war Mitglied der Findungskommission und hatte Linne beim Auswahlprozess selbst als besten Bewerber angesehen.

Der 57-jährige Familienvater aus Niederbayern engagiert sich seit nunmehr zehn Jahren im Gemeinderat Ahausen und hatte den Verein Politik ohne Partei (PoP) gegründet. Zudem hat Abel ebenso lange ein Mandat im Samtgemeinderat und ist vor zwei Jahren bei der FDP im Kreistag für den ins Europaparlament gewechselten Jan-Christoph Oetjen nachgerückt. Die überraschende Kandidatur des kreativen Ahausers, der in seiner Freizeit gerne malt und kocht, hat bei den anderen Parteien derweil mächtig Staub aufgewirbelt. Die Sottrumer Christdemokraten fühlen sich durch das Umdenken der Liberalen inzwischen nicht mehr an frühere Zusagen und Abmachungen gebunden. „Wir haben den anderen Parteien – SPD, Grüne und FDP – damals schriftlich bestätigt, dass wir uns dafür ausgesprochen haben, einen gemeinsamen Kandidaten zu unterstützen. Die Voraussetzungen sind heute andere als damals. Es ging darum, dass alle einen Kandidaten haben. Durch den Austritt der FDP sind die ursprünglichen Absprachen schlichtweg nicht mehr gegeben“, stellt Marvin Heinrich, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Sottrum, klar.

Kritik an der CDU

Da also auch die Sottrumer CDU nicht mehr auf dem ehemals eingeschlagenen Kurs der Gemeinsamkeit steuert, haben SPD und Grüne jüngst einen offenen Brief verfasst, in dem sie das Verhalten der Christdemokraten scharf kritisieren und eine erneute Kurskorrektur fordern. „Mit der einstimmigen Nominierung von Herrn Linne würde sichergestellt werden, dass die überfälligen Haushaltsabschlüsse der Samtgemeinde und aller Mitgliedsgemeinden in den Jahren 2012 bis 2020 endlich abschließend bearbeitet werden. Die Kostenersparnis für die Beauftragung eines externen Unternehmens wäre immens. Neben den ohnehin erheblich gestiegenen Personalkosten – insbesondere in der Finanzabteilung – waren diese zusätzlichen Kosten für externe Dienstleistungen bereits jetzt bei der kräftigen Erhöhung der Samtgemeindeumlage zu spüren“, verweisen Gerd Helms (SPD) sowie Simone Facktor und Joris Immenhauser von den Bündnisgrünen auf die notwendigen Fähigkeiten von Wolf Linne im Bereich der Personalführung und dessen Sachkompetenz in Finanzfragen.

Linne könne die Samtgemeindeverwaltung und hier insbesondere die Finanzabteilung zukunftsweisend weiterentwickeln. „Er hat wiederholt seine Vorstellungen sehr überzeugend dargestellt, wie es gelingen kann, in der Verwaltung ein Mehr an Service und Leistung bei gleichbleibenden Kosten und Aufwendungen zu bewirken. Auch die dringend notwendige Initiative bei der schnellen Digitalisierung der Verwaltung ist sein erklärtes Ziel“, betonen die Verfasser des offenen Briefes und legen nach: „Herr Linne hat bereits in der Findungskommission ganz offen darauf hingewiesen, dass er keine Wahlkampferfahrung habe. Alle Mitglieder des Gremiums haben ihm versichert, dass sie ihm im Wahlkampf mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Dieses Versprechen ist den Mitgliedern sowie dem restlichen Vorstand der CDU vermutlich noch nicht ausreichend vermittelt worden.“ In ihrem Brief fordern SPD und Grüne von der CDU mit Blick auf deren Mitgliederversammlung an diesem Donnerstag, keinen Wortbruch zu beschließen und weiter die Kandidatur von Wolf Linne zu unterstützen.

Empörung bei den Christdemokraten

Andernfalls, so die Drohung, werde man die künftige Zusammenarbeit mit der CDU überdenken müssen. „In diesem Fall würde die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit fehlen, die darauf beruht, dass Vereinbarungen und Zusagen auch eingehalten werden“, erklärt das Trio. Die Christdemokraten, die am Donnerstag entscheiden wollen, ob sie doch noch einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken wollen oder – wenn nicht – wen sie im Wahlkampf letztlich unterstützen werden, haben derweil empört auf das an sie gerichtete Schreiben reagiert. „Der offene Brief spricht für sich selbst, er bedarf eigentlich keiner Erwiderung. Als besonders erwähnenswert ist lediglich die geradezu putinsche Drohung zu vermerken, die zukünftige Zusammenarbeit mit der CDU für den Fall einer eigenständigen Entscheidung ihrer Mitglieder zu überdenken“, erbost sich Marvin Heinrich und fügt hinzu: „Soweit sind wir nicht, dass Sachpolitik vor Ort künftig nur noch nach dem Gusto der SPD und der Grünen erfolgen darf.“

In dem Brief der Mitgliederbefragung sei damals nur gefragt worden, ob man Linne unterstützen wolle, wenn alle anderen Parteien mitmachten. „Da wurden keine personellen Alternativen genannt. Vielleicht wäre die Befragung dann anders ausgefallen. Aufgrund der veränderten Situation holen wir das jetzt nach. Man stellt sich mal vor, wir würden dies nicht tun. Dann könnten Mitglieder sagen, wir wären nicht demokratisch. Eine Mitgliederversammlung mit Wahl hätte in jedem Fall stattfinden müssen und das war so auch immer kommuniziert worden“, ergänzt Heinrich.

Gelassenheit hier, Überzeugung dort

Recht gelassen hat derweil Wolf Linne auf die veränderte Situation und den neuen Konkurrenten reagiert. „Die Kandidatur von Herrn Abel hat mich nicht geschockt. Ich glaube nicht, dass er die Voraussetzungen für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters erfüllen kann“, lässt er wissen. Über den offenen Brief sei er nicht informiert gewesen. Das Schreiben habe er als gut gemeinten aber schlecht umgesetzten Versuch wahrgenommen, die offene Zusammenarbeit noch einmal herauszuarbeiten. Auswirkungen auf seine Kandidatur sollen die derzeitigen Zwistigkeiten zwar nicht haben, doch Linne stellt auch klar, dass er nach wie vor für eine offene und verlässliche Kommunikation stehe.

Robert Abel kandidiere derweil aus der Notwendigkeit heraus, „das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in seiner politischen Dimension zu entwickeln und damit von der verwaltungszentrierten Sicht zu befreien“. Eine lebenswerte Samtgemeinde entstehe aus dem Hinhören und Verbinden, dem strategisch Denken und schließlich dem Gestalten, nicht per Bescheid, Dekret oder Anweisung aus einem Elfenbeinturm des Rathauses, so seine Überzeugung.