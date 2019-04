Till Simon präsentiert am 27. April sein drittes Album. (Björn Hake)

Nach „Von Innen nach Außen“ und „Karussell“ nun also „Zeitweisen“. So lautet der Titel seines dritten Albums, das der Achimer Musiker Till Simon nun veröffentlichen wird. Das sogenannte Release-Konzert findet am Sonnabend, 27. April, ab 20 Uhr in der Aula des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums statt. Simon und seine Band werden schwerpunktmäßig natürlich Songs vom neuen Album bringen, aber auch die beiden Vorgänger-CDs kommen nicht zu kurz. Im Herbst dieses Jahres schließlich startet Simon eine Deutschland-Tour.

Der norddeutsche Singer/Songwriter und Multiinstrumentalist Simon, der seine Alben jeweils im Zweijahresrhythmus herausgebracht hat, zeigt sich in seinen Songs laut eigener Beschreibung „als exzellenter Beobachter des Alltags und der kleinen sowie großen Dinge des Lebens, die Menschen bewegen“. Diese Linie wolle er authentisch fortsetzen, sich andererseits aber durch eine Reihe neuer musikalischer Einflüsse konsequent weiterentwickeln und sich immer wieder neu erfinden.

Eine musikalische Weltreise

Mit Produzent Peter Muller, der sich bereits für die vorherigen Alben verantwortlich zeichnete, schlägt Till Simon auf „Zeitweisen“ deutlich groovigere Töne an und befreit sich demnach „mit genreübergreifenden Einflüssen, die mal soulig und erfrischend funky, mal bombastisch, balladesk und sogar mit orientalischen und afrikanischen Einflüssen daherkommen, vom reinen Singer/Songwriter Konzept“. Somit sei das Album wie eine musikalische Weltreise, auf der sich immer neue Klangwelten ergeben.

Dazu tragen auch die illustren musikalischen Gäste bei, die das Team Simon/Muller diesmal zusätzlich zum bestehenden Stamm der Musiker ins Studio geholt hat. So wurde mit Tim Cansfield eine echte Gitarrenlegende eingeflogen: Der Londoner spielte bereits mit Weltstars wie den Bee Gees, Elton John oder Whitney Houston. Außerdem gelang es, den Pianisten und Keyboarder Tobias Neumann zu gewinnen, der auch bei Stefan Gwildis und Annett Louisan die Tasten bedient. Ein weiteres neues Gesicht an Bord ist der Hannoveraner Drummer Kristof Hinz, der schon bei Mousse T, Pee Wee Ellis oder Till Brönner hinterm Set saß.

Texte mit aktuellen Themen

Textlich weicht Till Simon nach eigener Darstellung auch vor aktuellen Themen nicht zurück. Der Albumtitel und die Wortschöpfung „Zeitweisen“ beschreiben eine klare Sicht auf das Leben und deren Begleiterscheinungen. So geht es um das Erreichen eines besseren Seins („Hallo Zweifel“) und auch um Terror („Das Leben selbst ist ein Geschenk“) oder wie man damit umgehen könnte, um Motivation, sich den Dingen zu stellen („Es gibt kein Vielleicht“), um Fragen, die scheinbar noch nicht beantwortet wurden („Warum?“) oder einfach nur um einen beschwingten Tag am Strand („Das Hier Gefühl“).

In Achim betreibt Simon als Musikpädagoge eine „Music School“, die kürzlich umgezogen ist, und bringt dort seinen Schülern die Rock-und Popmusik näher. Selbst sitzt er auch gern an der Gitarre, steht auf der Bühne oder im Studio und macht, was er am liebsten macht: Musik. Aber das war nicht immer so, wie er unserer Zeitung mal verraten hat. Denn seine Karriere hatte ganz woanders begonnen: In Nagold im Schwarzwald studierte Simon Textilbetriebswirtschaft und war dann Produktmanager für die Achimer Textilfirma „Navy Jeans“, den Betrieb seiner Familie. Als die Firma dann vor rund zwölf Jahren zugrunde ging, saß er quasi erst einmal auf der Straße. Aber er wagte damals zeitnah den Neustart und begann zu unterrichten, sich in Bands zu tummeln, aufzutreten, andere Musiker zu treffen und bekam dafür guten Zuspruch.



Tickets für das Release-Konzert gibt es für 26,60 Euro online über www.nordwest-ticket.de oder auch beim ACHIMER KURIER.