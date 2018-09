Hinter dem Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule soll das neue Lernhaus entstehen. (Björn Hake)

Achim. Dass die Zeit drängt, daraus hat die Achimer Stadtverwaltung nie einen Hehl gemacht. Immerhin wird der Platz für die Schüler an der Real-, Haupt- und Integrierten Gesamtschule (IGS) schon jetzt knapp. Und die Schülerzahlen werden bekanntlich vorerst nicht sinken. Daher ist klar: Für den Betrieb der IGS müssen die beiden Schulgebäude an der Waldenburger Straße umgebaut und erweitert werden. Wie genau, darauf konnte sich die Politik, wie berichtet, bisher noch nicht einigen.

Doch nun macht die Verwaltung noch einmal Druck. In der kommenden Sitzung des Schulausschusses am Montag, 23. September, sollen die Mitglieder den Weg frei machen, um den geplanten Neubau eines Lernhauses an das Gebäude der Liesel-Anspacher-Schule voranzutreiben und so „schnellstmöglich“ einen Bauantrag beim Landkreis einreichen zu können.

Darüber hinaus soll auch eine Entscheidung zum zweiten Bauabschnitt fallen – über den es in der Vergangenheit bisher die kritischsten Diskussionen gegeben hatte. Keine der von der Verwaltung vorgestellten Umbauvarianten konnte die Politik nämlich so richtig überzeugen. Präferiert wurde eigentlich ein umfangreicher Neubau an der Hauptschule, der jedoch mit 14,5 Millionen Euro deutlich teurer war als die von der Verwaltung präferierte Variante mit dem Anbau und einem Umbau des Realschulgebäudes.

Ein neuer Varianten-Vorschlag soll es nun richten. Denn die Ausschussmitglieder hatten insbesondere die fehlende Barrierefreiheit im Realschulgebäude kritisiert. Die Verwaltung hat daher in Zusammenarbeit mit einem Bremer Architektenbüro nochmals an Lösungen für einen barrierefreien Umbau gefeilt. „Durch zusätzliche Fahrstuhlanlagen und weitere Umbaumaßnahmen im Bestandsgebäude gelingt es, alle allgemeinen Klassenräume, Fach- und Differenzierungsräume barrierefrei zu machen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die betrieblichen Abläufe für den Schulbetrieb habe man zwar nicht ganz optimal lösen können, dennoch sei dies im Vergleich die mit Abstand beste Variante.

Doch all das kostet erwartungsgemäß wieder zusätzliches Geld. 8,25 Millionen Euro hatten sich die Fraktionen in der vergangenen Ausschusssitzung eigentlich als absolute Kostenobergrenze gesetzt. Davon müssen sie nun aber offenbar schon wieder abweichen. Auf insgesamt 8,92 Millionen Euro schätzt die Verwaltung mittlerweile die Gesamtkosten – sollte die Politik für die neue Variante stimmen. Und damit ist das Ende vermutlich noch nicht erreicht. „Im Moment gar nicht einzuschätzen sind die Auswirkungen auf die Gesamtprojektkosten durch die derzeit total überhitzte Lage der Baukonjunktur“, erklärt die Verwaltung. Sollten sich diese fortsetzen, sei mit einer weiteren Budgetanpassung in einer Größenordnung von bis zu 20 Prozent zu rechnen.

Um bis zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 alle Umbauarbeiten abgeschlossen zu haben, will die Verwaltung Anfang 2019 den Bauantrag für den ersten Bauabschnitt mit dem Lernhaus und dem ersten Teilausbau der Mensa beim Kreis einreichen. Nach Fertigstellung beider Bauabschnitte würden dann im Anbau der Liesel-Anspacher-Schule zwei Jahrgänge, im Realschulgebäude zwei Jahrgänge und im Bestandsgebäude ebenfalls zwei Jahrgänge der IGS untergebracht sein. Die notwendigen Übergangslösungen sollen entsprechend der jeweiligen Klassen- und Jahrgangsstärken sowie der Baumaßnahmen zu jedem Schuljahr neu entwickelt werden.