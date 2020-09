Der Erbhof in Thedinghausen bei Nacht: Die Beleuchtung wird sich in den kommenden Tagen deutlich verändern. (Björn Hake)

1620 ließ der Bremer Erzbischof Johann Friedrich aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gottorf für seine Geliebte Gertrud von Hermeling-Heimbruch das Schloss Erbhof errichten. Damals zierte das erzbischöfliche Wappen noch das Hauptportal. „Wann und wie das Wappen aus dem Portal verschwunden ist, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden“, weiß Gerd Schröder, Vorsitzender des Förderkreis Erbhof. Deshalb hat es der Förderkreis anlässlich des diesjährigen 400-jährigen Jubiläums des Schlosses für angebracht gehalten, dass Portal wieder mit dem erzbischöflichen Wappen zu versehen.

Mit finanzieller Unterstützung der Samtgemeinde Thedinghausen, der Kreissparkasse Verden, des Landschaftsverbandes Stade und der Gudewill-Stiftung sowie Eigenmittel des Vereins konnte nach umfangreichen Recherchen, unter anderem beim Landesmuseum Schleswig-Holstein, der Bildhauer Raphael Strauch aus Willebadessen mit der Herstellung des Wappens aus Wesersandstein beauftragt werden.

Kooperation macht Projekt möglich

Eigentlich sollte das Wappen anlässlich des 400. Todestages von Gertrud von Heimbruch (16. März 1620) am 15. März dieses Jahres schon angebracht und von den Kindern des Kindergartens „Die Erbhoflöwen“ enthüllt werden. Doch genau zwei Tage vor diesem Festakt entwickelte sich das Coronavirus auch in Deutschland rasend schnell zu einer Pandemie, sodass alle Veranstaltungen kurzfristig abgesagt werden mussten (wir berichteten). Der Förderkreis möchte das Wappen aber auf jeden Fall noch in diesem Jahr der Öffentlichkeit präsentieren und deshalb soll es an diesem Sonnabend, 5. September, angebracht und um 20 Uhr enthüllt werden.

Wegen der Corona-Pandemie muss aber bei dem jetzigen Termin auf die ursprünglich geplanten Kurzvorträge durch Christian Kammann aus Schweden über den Erzbischof und seiner geliebten Gertrud sowie über die Symbolik des Wappens verzichtet werden. „Auch wird der Bildhauer Raphael Strauch nur kurz auf die Arbeitsvorgänge zur Herstellung des Wappens aus Obernkirchner Sandstein eingehen können“, sagt Gerd Schröder.

Gleichzeitig soll an diesem Abend auch die jetzt fertiggestellte Illumination zur Außenbeleuchtung des Schlosses nach Einbruch der Dunkelheit gegen 20.45 Uhr in Betrieb genommen werden. „Diese Illumination war schon vor Jahren geplant, konnte aber jetzt erst durch eine Kooperation zwischen der Samtgemeinde als Eigentümerin des Schlosses und dem Förderkreis umgesetzt werden“, freut sich Schröder. Unterstützung bekam der Förderkreis bei der Planung der Illumination von den Firmen Avacon und Phillips.

Mit der Illumination werden die Ost-, Süd- und Nordfassade des Schlosses durch in den Boden eingelassene LED-Scheinwerfer zukünftig täglich bis 22 Uhr angestrahlt, sodass dadurch die „Besonderheiten dieser einzigartigen Renaissancefassade auch am Abend in Szene gesetzt werden“. Der Förderkreis und die Samtgemeinde würden sich freuen, wenn möglichst viele interessierte Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste von außerhalb sich zu diesen Ereignissen auf dem Erbhof einfinden könnten. „Der Platz vor dem Schloss ist zwar sehr groß, sodass sich die Zuschauer gut auf der Fläche entsprechend den Corona-Abstandsregeln verteilen können, dennoch sollte jede Person einen Mund-Nasenschutz mitbringen“, bittet Gerd Schröder die Besucherinnen und Besucher.