Layla Smorra und Monika Nadrowska mit den beiden Architekten Cornelia Brockmann und Jürgen Lohmann (v.l.). (Güngör)

Achim. Es ist das „Herzstück“ der Achimer Innenstadt: das Quartier zwischen Herbergstraße, Obernstraße und Achimer Brückenstraße. So zumindest bezeichnete Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Innenstadtbereich bei der Vorstellung der Entwürfe des Ideenwettbewerbs für das Quartier am Montagabend. Denn für das Herzstück soll, wie berichtet, ein Konzept gefunden werden, um den Bereich zu beleben und bessere Voraussetzungen zum Wohnen und für Gastronomie und Einzelhandel zu schaffen.

Und das ist gar nicht so einfach, denn die einzelnen Flächen gehören insgesamt acht verschiedenen Eigentümern. Die große Aufgabe der drei Architekturbüros, die an dem Ideenwettbewerb teilgenommen haben, war es demnach, Ideen zu entwickeln, die individuell für jedes einzelne Grundstück umgesetzt werden können. Am meisten überzeugt hat die Jury dabei der Entwurf des Rotenburger Büros Lohmann. „Dieser Entwurf bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und ist so sehr flexibel“, begründete Stadtplanerin Monika Nadrowska die Entscheidung. Er sieht unter anderem vor, dass entlang der Herbergstraße kleine bepflanzte Hofeinfahrten entstehen und im Innenhof ebenfalls eine grüne Fläche vorgesehen ist. Abstellmöglichkeiten für Autos würden hier durch eine Tiefgarage entstehen.

„Uns war es wichtig, die Grundstücke jeweils für sich zu sehen“ erklärte Architekt Jürgen Lohmann seine Intention. „Die Flächen können alleine oder auch in der Gemeinschaft entwickelt werden.“ Einen weiteren Fokus legte er auf den Mix zwischen Wohnungen und Einzelhandel. „Ziel war es, ein gutes Maß zwischen Gewerbe- und Wohnraum zu schaffen.“ So sieht der Entwurf eine Einzelhandelsnutzung an der Obernstraße und eine aufgelockerte Wohnbebauung an der Herbergstraße vor. „Es handelt sich bei dem Quartier um eine sehr anspruchsvolle Fläche“, sagte Nadrowska. Die Entwürfe der drei Architektenbüros würden jedoch zeigen, das dort dennoch eine gute Entwicklung möglich sei.

Neben den Überlegungen des Architekturbüros Lohmann hatten auch die Büros GME aus Achim und RKW+ aus Düsseldorf Vorschläge eingereicht. Letzteres hatte etwa eine gemeinschaftliche Nutzung der Dachflächen als Dachterrasse vorgeschlagen. Für die Jury war dieser Vorschlag aufgrund der Eigentümerverhältnisse jedoch letztlich schwierig umsetzbar. GME hingegen hatte einen viergeschossigen Bau vorgesehen, der die anderen Gebäude in der Umgebung dann überragt hätte. „Es wäre ein sehr massiver Bau, der zudem nicht genug Raum für Stellplätze geboten hätte“, erklärte Nadrowska die Entscheidung gegen den Entwurf.

Insgesamt zeigte sich die Stadtplanerin jedoch sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Ideenwettbewerbs. „Es hat sich in jedem Fall bewährt, dass wir diesen Wettbewerb gestartet haben“, sagte sie. Man habe auf diese Weise viele verschiedene Vorschläge für das Quartier entwickeln können. Insgesamt hat der Wettbewerb rund 50 000 Euro gekostet, 5000 Euro davon übernimmt die Immobilienfirma Müller & Bremermann, die vor einiger Zeit das Nientkewitzgebäude ersteigert hat. Auch wenn der Gewinner des Wettbewerbs nun feststeht, ist damit noch lange nicht gesichert, dass das Areal letztlich auch so aussieht, wie die Entwürfe es aktuell vermuten lassen. „Das Ganze ist nur ein Angebot an die dortigen Eigentümer. Letztlich kann jeder selbst entscheiden, wann und ob er sich überhaupt beteiligen möchte“, sagte Nadrowska. Ziel sei es nun zunächst, einen neuen Bebauungsplan für das Quartier zu entwickeln. „Die Frage ist dann, wie man den Entwurf in den Bebauungsplan übersetzen kann“, erklärte Layla Smorra, Sachbearbeiterin des Projekts. Man müsse gemeinsam mit dem Planungsbüro schauen, wie genau die Pläne umgesetzt werden können. Danach gebe es, wie gewohnt, auch wieder eine Auslegung der Bebauungspläne. „Es bleibt also weiterhin spannend“, sagte Smorra.



Die Ausstellung mit den Ideen der drei Architektenbüros ist noch bis Freitag, 16. März, im Achimer Rathaus zu sehen. Danach werden die Informationen auf der Internetseite der Stadt Achim unter www.achim.de veröffentlicht.