Christoffer Klemme ist gespannt auf seine neue Aufgabe in der Kirchengemeinde Daverden. (Michael Braunschädel)

Noch hat Christoffer Klemme von Daverden nicht allzu viel gesehen. Seit dem 4. März ist er zwar nun schon Vikar in der St.-Sigismund-Kirchengemeinde, doch erst am Montag hat seine Arbeit vor Ort auch wirklich begonnen. Die ersten drei Wochen seines Vikariats verbrachte der 27-Jährige bei einem Predigerseminar in Loccum und seinen Wohnsitz konnte er mangels Angebot auch nicht nach Daverden verlegen, sodass es ihn nach Verden-Walle verschlug. Aber ein „bisschen beschnuppert“ haben sich Klemme und die Vertreter der Kirchengemeinde natürlich schon im Vorfeld. Schließlich galt es herauszufinden, ob sich beide Parteien diese Zusammenarbeit vorstellen können. Sie konnten. Und so hat die Kirchengemeinde Daverden nun zum allerersten Mal einen Vikar.

Einen, der in einer Pastorenfamilie groß geworden und christlich erzogen worden ist, aber „am Anfang nicht das Bedürfnis hatte“, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, wie Klemme selbst erzählt. Nach dem Abitur fasste der gebürtige Gifhorner, der mit zwei älteren Schwestern in einem kleinen Dorf im Schaumburger Land aufwuchs, vielmehr ein geschichtliches Studium oder eine Ausbildung als Bankkaufmann ins Auge. Nach Praktika in den Bereichen nahm er jedoch davon Abstand und beschloss, es mit Theologie zu versuchen. „Das Studium hat viel Spaß gemacht und so bin ich dabei geblieben“, erzählt Klemme.

Zeit des Ausprobierens

Mit 19 Jahren ging er zum Studieren nach Göttingen, nach der Zwischenprüfung folgte für eineinhalb Jahre der Wechsel nach Leipzig, bevor er im Februar wiederum in Göttingen das erste Examen abschließen konnte. Eine sehr anstrengende Zeit, wie Klemme berichtet: „Die letzten zwei Jahre waren doch sehr vom Lernen geprägt.“ Nun komme hoffentlich eine Zeit des Ausprobierens. „Der Sinn des Vikariats ist es, in möglichst viele Bereiche Einblicke zu erhalten“, erklärt der 27-Jährige, der sich während dieser Zeit selbst als „Pastor in Ausbildung“ begreift.

Die Mitgestaltung von Gottesdiensten, Besuche im Altenheim oder Teile der Konfirmandenarbeit übernehmen, zählt Klemme nur einige der Tätigkeiten auf, die auf ihn warten. Eng wird er dabei logischerweise mit dem Daverdener Pastor Lars Quittkat zusammenarbeiten. „Es geht auch darum, seine eigene Identität zu entwickeln. Von heute auf morgen funktioniert das aber natürlich nicht“, blickt der Vikar in die Zukunft. Zunächst einmal sei es natürlich wichtig, die Menschen in der Kirchengemeinde kennenzulernen, wofür sich Gottesdienste gut eignen würden. Ihm sei es ein Anliegen, die Verbindung von Glauben und Alltag stärker zu betonen und die Lebensumstände der Menschen dabei stets im Blick zu haben.

Musik nimmt Schlüsselrolle ein

Eine Schlüsselrolle bei seiner Arbeit könnte auch der Musik zukommen. „Mit ihr kann man alle Generationen begeistern“, ist Klemme überzeugt. Da trifft es sich gut, dass er Gitarre und Schlagzeug spielt. Ansonsten nutze er seine Freizeit gerne zum Kochen und für sportliche Aktivitäten aller Art. Im heimischen Dorfverein hatte er bis zum Umzug für das Studium jahrelange Fußball gespielt. Auch in der Jugendarbeit der dortigen Kirchengemeinde war er schon freiwillig tätig gewesen, sodass er einige Abläufe im Gemeindeleben, natürlich auch durch die Tätigkeit des eigenen Vaters, schon kenne. Klemme wisse aber, dass es in jeder Kirchengemeinde doch auch etwas anders laufe.

Um herauszufinden, wie es in Daverden ist, dafür hat Klemme nun ausreichend Zeit. Zweieinviertel Jahre dauert das Vikariat, wobei dazu nicht nur die Arbeit in der St.-Sigismund-Kirchengemeinde zählt, auch weitere Predigerseminare in Loccum gehören dazu. Außerdem gibt es eine dreimonatige Phase, in der der 27-Jährige in einer Schule Religion unterrichten wird. Am Ende der Vikariatszeit steht dann die zweite Examensprüfung an, nach deren Bestehen eine dreijährige Probedienststelle als Pastor folgt. „Dann habe ich es richtig geschafft“, blickt Klemme schon einmal weit voraus.

Doch als nächsten Schritt für diesen Werdegang hat nun erst einmal die Arbeit in Daverden begonnen, worauf er nun seinen ganzen Fokus legen will. „Ich glaube, das wird eine gute Zeit“, gibt sich der erste Vikar Daverdens voller Tatendrang.