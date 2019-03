Geradezu genussvoll zieht Klaus-Peter Wolf die Hörer in eine schaurige Szene seines neuen Osfriesen-Krimis hinein. In der St. Laurentius-Kirche stellte der Bestseller-Autor sein Buch "Ostfriesen-Fluch" vor. (Björn Hake)

Achim. Es ist kalt und diesig, in der Luft liegt der Geruch frisch gedüngter Felder. Die Schuhsohlen knirschen auf dem gestreuten Gehweg, im Dunkeln flackern vereinzelt einige Grablichter. Die Straßenlaterne taucht das blattlose Geäst der Bäume in ein schummriges Orange, die Kirchenfenster leuchten golden. Gespenstische Stille auf dem Friedhof der St. Laurentius–Kirche.

Es wirkt wie die Szenerie aus einem seiner Kriminalromane. Am Sonnabend war Klaus-Peter Wolf in Achim, um aus seinem neuen Buch „Ostfriesen-Fluch“ zu lesen. Premiere für seine Lesereise, die ihn noch bis in die Schweiz bringen wird. Eingeladen hatte die Buchhandlung Hoffmann. Doch die Fangemeinde des Bestseller-Autors passt schon lange nicht mehr in das Geschäft an der Obernstraße. Die ersten elf Ostfriesen-Krimis verkauften sich bereits 4,5 Millionen Mal; im vergangenen Jahr brachte das ZDF den ersten Fall von Kommissarin Ann Kathrin Klaasen ins Fernsehen. Die 360 Karten für die St. Laurentius-Kirche waren schon vier Wochen zuvor ausverkauft.

Alle 720 Augen sind auf den Tisch gerichtet, wo bereits Buch, Leselampe und Mikrofon auf den Autor warten; dahinter Altar samt Bibel. Wolfs Gang durch die gefüllte Kirche wird mit einem langen Applaus begleitet. Unter dem buschigen Schnurbart entsteht ein breites Lächeln, er verbeugt sich tief. Hemd und Strickjacke haben ein maritimes Blau, die Jeans sitzt locker, dazu jugendliche Turnschuhe. Aus dem zotteligen Haar guckt zur rechten Seite ein langer, dünner Zopf hervor. Der begleitet ihn schon 30 Jahre und wurde damals von seiner jungen Tochter geflochten.

„Was jetzt passiert, ist etwas, wovon Bestseller-Autoren aus den USA nicht einmal träumen, wenn sie viel Koks genommen haben“, sagt Wolf. Seine Finger tippen etwas nervös hin und her. Er habe immer noch Lampenfieber, hatte Veit Hoffmann zuvor gesagt. An die Aussicht, nun wieder von einer ausverkauften Veranstaltung zur nächsten zu fahren, hat sich Wolf wohl noch nicht so recht gewöhnt. Es hat etwas von einem Schuljungen, der seinen Eltern ein gutes Zeugnis zeigt, wie Wolf freudig aufgeregt vor dem Publikum sitzt. Doch er wird umso erwachsener, als er die ersten Seiten seines Krimis aufschlägt.

„Luft, endlich wieder frische Luft.“ Geradezu genussvoll zieht er die Hörer in die schaurige Szene hinein. Angelika krabbelt in der Nacht durch ein Rapsfeld, um ihrem Entführer zu entkommen. Über ihr summen die Rotorblätter von Windkraftanlagen, neben ihr blöken die Schafe auf einem Deich. Das alles irgendwo im Nirgendwo, am Rande einer kaum befahrenen Landstraße. Es sind nur ein paar Kleinigkeiten, mit denen die Zuhörer nach Ostfriesland versetzt werden. Wie sehr sie Wolf an den Lippen hängen, wird hörbar, als Angelika an einem Stachelzaun hängen bleibt. „Uhhh“ und „Ahh“ entfährt es einigen, die den Schmerz fast selbst zu spüren scheinen.

„Ich schreibe fantasieanregend“, sagt Wolf danach. Das kann Barbara Behnke bestätigen. Sie hat alle elf Fälle von Kommissarin Klaasen gelesen, der zwölfte Fall wurde gerade vom Autor signiert. „Manchmal ist meine Fantasie zu groß, wenn es um diese grausigen Szenen geht“, sagt sie. „Das will ich mir gar nicht so genau vorstellen.“ Ihr gefällt auch die Musik von Bettina Göschl, mit der die Lesung aufgelockert wird. „Da kommt man dann wieder etwas runter vom Nervenkitzel.“ Bettina Göschl ist die Frau von Klaus- Peter Wolf und hat das ostfriesische Gefühl der Bücher in einigen Liedern umgesetzt. Sie setzt auch den Schlusspunkt des Abends. Während sie von den Lesereisen mit ihrem Mann singt, sitzt dieser etwas verträumt an der Seite. Seine Hände liegen im Schoß, manchmal atmet er tief ein und legt den Kopf etwas zur Seite.