Auf den Spuren von Robin Hood: Bei den Seminartagen können die Teilnehmer die Schießdisziplinen natürlich auch ausprobieren und sich unter anderem am Bogen versuchen. (Braunschädel)

Landkreis Verden. Ungefähr 3000 Mitglieder zählt der Kreisschützenverband (KSV) Achim, dem insgesamt 22 Vereine aus den Gemeinden Langwedel, Thedinghausen, Oyten, Ottersberg und der Stadt Achim angehören. Mitte der 90er Jahre waren es jedoch mal mehr 4000. Seitdem hat es bei den Mitgliederzahlen einen stetigen Rückgang gegeben. Mit diesem Problem stehen die Schützenvereine im Nordkreis wahrlich nicht alleine da, schließlich haben Vereine im ganzen Land damit zu kämpfen. Beim KSV Achim aber will man diese Entwicklung nicht einfach weiter tatenlos verfolgen und startet daher eine gemeinsame Aktion, bei der Interessierte im Rahmen von Schnuppertagen Einblicke in den Schieß- und Bogensport erhalten.

"Wir haben seit einigen Jahren intensiv darüber diskutiert und das ist nun dabei herausgekommen", erklärt Edzard Brünner, KSV-Vizepräsident und Mitglied beim Ottersberger Schützenkorps. Konkret wird es vier Tage im Herbst geben, an denen die Seminarteilnehmer bei vier Vereinen den Sport kennenlernen und ausprobieren können. Der Anfang wird in Ottersberg am 15. September gemacht. Neben dem Gewehrschießen wird es dann auch eine allgemeine Einführung geben, bei der es etwa um die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Schießen geht. Es folgen Schnuppertage bei den Schützen Oyten (Freie Pistole und Luftpistole am 19. September), Uesen (Luftgewehr am 26. September) und Mühlentor (Bogenschießen und elektrische Anlage am 29. September). Geleitet werden alle Seminare von Schießsportleitern aus den eigenen Reihen.

Gedacht ist es so, dass die Teilnehmer zu allen vier Terminen kommen. "Es soll keine Massenveranstaltung werden", stellt Brünner klar. Vielmehr solle in kleiner Gruppe mit guter Betreuung gearbeitet werden, weshalb die Plätze auch begrenzt sind. Im Mittelpunkt stehe bei den Schnuppertagen ganz klar der Schießsport, wobei Schützenvereine natürlich auch für Geselligkeit und das Miteinander stehen. "Es gibt viele Traditionen, die weitergeführt werden sollen", sagt auch KSV-Präsidentin Marie-Luise Friedrich, seit 30 Jahren Mitglied beim Schützenverein Uphusen. Doch eine gehöre nicht dazu: "Wir wollen mit dieser Sauftradition aufhören", weiß Friedrich, dass viele Außenstehende das Schützenwesen inzwischen darauf reduzieren. Das findet nicht nur sie sehr schade, schließlich biete der Sport dahinter so viel. "Schießsport ist bis ins hohe Alter möglich und ist inklusionsgeeignet", nennt sie nur zwei Vorzüge.

Das Angebot des KSV richtet sich an keine spezielle Zielgruppe – von acht bis 80 Jahren ist jeder willkommen. "Wir denken dabei natürlich auch an die vielen Zugezogenen", sagt Friedrich. Schließlich habe es von diesen im Nordkreis in der jüngeren Vergangenheit sehr viele gegeben. Doch sei es wirklich schwierig, diese in das Vereinsleben vor Ort zu integrieren, was auch an der Nähe zu Bremen liege, wo man aus Achim, Oyten oder Ottersberg schnell sei. Davon kann auch Brünner ein Lied singen. "Von den Zugezogenen in Ottersberg hat noch keiner bei uns angeklopft", berichtet er. Daher sei es die Idee gewesen, die Leute mal auf eine andere Art anzusprechen, bei der der Fokus auf dem sportlichen Aspekt beruht.

Ob die Aktion von der Erfolg gekrönt sein wird, da wagen Friedrich und Brünner keine Prognosen. "Wer nichts versucht, der wird keinen Erfolg haben", merkt Brünner an. In den eigenen Reihen des Verbandes gebe es auch durchaus Skeptiker, doch haben auch schon andere Mitgliedsvereine verlauten lassen, sich bei einem Premierenerfolg einmal als Ausrichter eines Schnuppertages probieren zu wollen. "Das ist ja auch die langfristige Hoffnung, es überall einmal stattfinden lassen", sagt Friedrich. Aber nun muss erst einmal der Testdurchlauf ein Erfolg werden.



Alle weiteren Informationen zu dem Schnuppertage-Angebot des KSV Achim können im Internet unter www.ksv-achim.de angesehen werden. Für die Teilnahme werden Kosten in Höhe von 30 Euro erhoben, in denen Essen und Trinken bei der Abschlussveranstaltung enthalten sind. Eine verbindliche Anmeldung sollte bis zum 31. August erfolgen – per Fax an 0 42 05 / 77 93 78 oder per Mail an seminar@ksv-achim.de.