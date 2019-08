Die stichprobenartige Befragung zeigt, dass zu Marktzeiten auch deutlich mehr in den Geschäften los ist. (Fotos: Björn Hake)

Der Unterschied ist spürbar: Während dieser Dienstag ein normaler Geschäftstag sein dürfte, wissen Einzelhändler und Gastronomen genau, dass sich das am Mittwoch wieder ändern wird. Denn der Wochenmarkt in der Achimer Innenstadt ist seit Jahren eine feste Größe – jeden Mittwoch und Sonnabend strömen mehrere hundert Besucher durch die Fußgängerzone, um ihre Einkäufe zu erledigen. Inwiefern Geschäftsinhaber tatsächlich vom Wochenmarkt, der gerade auch Besucher von außerhalb anlockt, profitieren, hat unsere Redaktion in der Achimer Innenstadt stichprobenartig während des Wochenmarktreibens nachgefragt.

Es ist deutlich zu erkennen, dass viele Passanten nicht nur an den Ständen stehen bleiben. Die meisten werfen hier und da auch einen Blick in die zahlreichen Schaufenster. In den Geschäften sind die Verkäufer sich einig: An Markttagen sei die Kundendichte deutlich höher. Wie im Kleidungsgeschäft „Tutto Bene“: „Einige Kunden kommen erst durch den Wochenmarkt. Achim ist ja sonst tot“. Der Anstieg der Kundschaft sei deutlich zu spüren, bis zu 50 Prozent Unterschied seien auszumachen. Das Gleiche gilt auch für die Buchhandlung Hoffmann. „Wenn Wochenmarkt ist, ist mehr Laufkundschaft da“, erzählen die Buchhändlerinnen. Die meisten Kunden würden ihre sonstigen Einkaufspläne sogar konkret auf die Markttage ausrichten. Ein großer Faktor sei die große Beliebtheit, die der Achimer Wochenmarkt auch in den umliegenden Städten und Gemeinden hat, so kämen auch Menschen aus Fischerhude oder Oyten nach Achim. „Wir haben viele Kunden aus Bremen, die gezielt wegen des Wochenmarktes herkommen“, ist im Geschäft „Frauensache“ zu erfahren.

Sonnabend ist Familientag

Das sind jedoch nicht die einzigen Beobachtungen die, die Ladenbesitzer in der Achimer Innenstadt zu Wochenmarktzeiten machen können. Sie können nach eigenen Aussagen klar vorhersagen, zu welchen Uhrzeiten die Kundendichte am höchsten sein wird. Besonders direkt nach der Ladenöffnung sowie gegen Ende des Marktes kämen die meisten Besucher in die Geschäfte. Am Sonnabend gehe es dann schon einmal ein wenig später los, weil die Leute ausschlafen wollen, hieß es aus der Kaufmannschaft. Gerade der Sonnabend sei ein Familientag, an dem viele Eltern mit Kindern unterwegs sind. Besondere Strategien, sich auf diese Beobachtungen einzustellen, haben die befragten Verkäufer jedoch nicht.

Melanie Schwarzkopf ist eine der wenigen, die mit ihrem Laden „Zuschnitt“ nicht vom Wochenmarkt profitieren kann. „Ich merke das auf jeden Fall nicht“, erzählt sie. Ihr Laden, der neben der Marktpassage liegt, werde von den meisten Passanten übersehen. „Es ist zu weit abseits“, glaubt sie, „die Leute laufen an uns vorbei“. Aushelfen kann nur ein großes Schild, das direkt am Eingang zur Heilbronnstraße auf ihren Laden verweist. Als sie ihr Geschäft noch an der Obernstraße geführt hat, hätte sie dieses Problem nicht gehabt.

Ihr direkter Nachbar ist der neue Spielzeugladen „Kunterbunt“. Vor wenigen Wochen wurde dieser an der Heilbronnstraße eröffnet. Die Besitzerin Anne-Katrin Cekli kann als ehemalige Mitarbeiterin des vorherigen Geschäftes „Anjas Kinderparadies“ einiges an Erfahrung mitbringen. Doch auch sie kann offenbar aufgrund ihres Standortes wenig vom Wochenmarkt profitieren. „Ich habe das Gefühl, man wird nicht wahrgenommen“, sagt sie. Die Leute, die den Laden bemerken, würden vor allem nur in ihr Schaufenster gucken. Um dies ein wenig auszugleichen, stellt Cekli viel von ihrem Angebot draußen aus.

Ähnlich schwer hat es die Besitzerin des Schuhgeschäftes „Scarpovino“, Mirja Hehenberger. „Für mich sind Mittwoch und Samstag nicht die guten Tage“, erzählt sie. Stattdessen sei auch bei ihr die Schaufensterpräsenz besonders hoch. Die Leute kämen erst am nächsten Tag wieder, weil sie am Tag zuvor auf ihr Geschäft aufmerksam wurden. Das Marktbudget der Leute würde sich einfach nicht mit ihren Preisen decken. „Bei uns fangen die Preise so bei 100 Euro an“, sagt sie. Die Ladenbesitzerin leitet noch ein Geschäft in Bremen. Die Wirkung des dortigen Wochenmarktes sei nicht mit dem von Achim vergleichbar. Besonders da dort der Markt nicht so zentral an den Geschäften läge und somit weniger Leute auf die kleineren Geschäfte aufmerksam würden.

Wer jedoch ganz besonders von den Wochenmärkten profitieren kann, sind die Gastronomen. Die Plätze des Atriums sind insbesondere an einem Markttag zumeist mit Gästen gefüllt. Die meisten davon haben ihren gerade getätigten Einkauf direkt neben sich liegen. Für die Kellner des Restaurants bedeutet das natürlich besonders viel Arbeit an diesem Tag. „Die Leute genießen das einfach, bei gutem Wetter hier zu sitzen und sich mit Freunden zu treffen“, erzählen sie. Auch hier zeigen sich die Leute sehr froh über die zusätzliche Kundschaft: „Der Wochenmarkt belebt die Stadt Achim“. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Eiscafé Capri an der Herbergstraße. Auch dort sind die Plätze während des Marktreibens gut gefüllt. Die Gäste nutzen besonders bei Sonnenschein die Chance, ihren Markttag bei einer Kugel Eis ausklingen zulassen.