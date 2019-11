Seit mehr als 50 Jahren steht Hans Scheibner auf den Bühnen Deutschlands. (Björn Hake)

Der Langwedeler Kulturverein vermeldet für die Adventszeit noch einen ganz besonderen Leckerbissen. „Uns ist es gelungen, zusätzlich eine außergewöhnliche Kabarettveranstaltung kurzfristig mit ins Programm aufzunehmen“, lässt der Verein verlauten. Für einen Auftritt gewonnen werden konnte der bundesweit bekannte Kabarettist, Satiriker und Liedermacher Hans Scheibner. Am Mittwoch, 4. Dezember, ist er ab 20 Uhr auf der Bühne des Langwedeler Rathauses zu sehen und hören.

Im Gepäck hat er dann eine neue „Oma-Geschichte“. 1986 erschien Scheibners Taschenbuch „Der Weihnachtmann in Nöten“, welches die erste Geschichte mit dem Titel „Wer nimmt Oma“ enthielt. Daraus entstand auch das Weihnachtsprogramm mit Liedern, Sketchen und Szenen, das Scheibner einen ganz großen Bühnenerfolg brachte.

Nachdem er nun festgestellt hat, wer Oma nimmt beziehungsweise wer sie nicht nimmt, wendet sich der in Hamburg lebende Kabarettist laut Kulturverein „endlich den wirklich wichtigen Weihnachtsfragen zu“. Fesselnd und zu Herzen gehend, präsentiere er mit dem Programm „Oma gibt nicht auf“ Geschichten und Lieder zum fröhlichen Weihnachtswahnsinn.

„Waffenstillstand mit Neujahr“

„Zu Weihnachten kommt Scheibner als Irrenarzt. Mit seinen satirischen Weihnachtsgeschichten heilt er Zuschauer und Hörer von ihrer Weihnachtsgefühlsduselei“, macht der Kulturverein deutlich, dass es an diesem Abend alles andere als eine besinnliche Einstimmung auf die festliche Zeit geben wird. Denn schließlich ist Weihnachten nach Ansicht des Satirikers nur eine plötzlich für drei Tage auftretende Friedensliebe unter den Menschen – eine Art „Waffenstillstand bis Neujahr“.

Auch mit seinen 83 Jahren tourt Scheibner noch nicht müde mit seinen Programmen durch die Republik. Bereits vor mehr als 50 Jahren stand er erstmals auf der Bühne. Neben dem verfassen von satirischen Gedichten machte er sich in den 1970er Jahren einen Namen als Schreiber von Liedtexten für andere Künstler. 1979 folgte auch seine erste eigene CD, auf die bis heute zwölf weitere folgen sollten. Sein bundesweiter Durchbruch erfolgte 1980 durch seine eigene satirische Sendung „scheibnerweise“ im ARD-Abendprogramm. Wegen seiner kritischen Inhalte geriet er jedoch wiederholt unter Beschuss, was sich auch in seiner weiteren Karriere wiederholen sollte.

In der Folgezeit tritt Scheibner als Kabarettist mit unterschiedlichen Programmen auf Bühnen in ganz Deutschland auf, ist mit Satire-Sendungen im Fernsehen zu sehen und im Radio zu hören, schreibt Solo-Theaterstücke und ist als Buchautor erfolgreich. Auch eine Autobiografie hat Hans Scheibner 2016 herausgebracht. Im gleichen Jahr, anlässlich seines 80. Geburtstages und zu Ehren seines Lebenswerkes, gab Olaf Scholz, damaliger Bürgermeister von Hamburg, ein Senatsfrühstück für ihn und seine Freunde im Gästehaus des Senats.



Karten für den Auftritt von Scheibner in Langwedel am 4. Dezember sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Für 20 Euro sind sie bei der Buchhandlung Rohrberg, Große Straße 39, zu bekommen. Restkarten werden an der Abendkasse für 22 Euro angeboten. Einlass ist um 19.30 Uhr.