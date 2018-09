Reinhold Oelkers hat gut Lachen: Der 62-Jährige darf jetzt ausschlafen. (Björn Hake)

Oyten. Wenn die Oytener Rathaus-Mannschaft um Bürgermeister Manfred Cordes am Montag in die neue Arbeitswoche startet, muss sie sich an eine ganz neue Situation gewöhnen. Denn der Stuhl von Rathaus-Urgestein Reinhold Oelkers wird nicht nur an diesem Tag verwaist bleiben, sondern gleich für alle Zeiten. Nach weit mehr als vier Jahrzehnten im Dienste der Gemeinde Oyten und ihrer Bürger hat sich der passionierte Frühaufsteher nach dem Hape-Kerkeling-Motto „Ich bin dann mal weg“ aus dem Hause geschlichen und ist den Ruhestand gegangen. Das Rathaus verliert somit einen treuen Mitarbeiter, der seit seinem 16. Lebensjahr nie einen anderen Arbeitgeber kennengelernt hat.

Heimlich, still und leise durch die Hintertür konnte und wollte sich der 62-Jährige am Freitag freilich aber dann doch nicht davonschleichen, dafür hatten schon seine Kollegen mit ihrer fröhlichen „Überraschungsparty“ gesorgt. Der eine oder andere Schwank aus 46 Dienstjahren durfte dort natürlich nicht fehlen. Zum Beispiel die Geschichte mit der Rathaus-Alarmanlage, die der Frühaufsteher vor Jahren ausgelöst und damit schon am ganz frühen Morgen für helle Aufregung gesorgt hatte, weil er noch früher am Arbeitsplatz war als der Hausmeister, der die Anlage bei Dienstbeginn gewöhnlich ausschaltet.

Im Rathaus erinnern sich die zukünftigen Ex-Kollegen von Reinhold Oelkers, der zunächst für ein Jahr in Altersteilzeit geht, auf jeden Fall an einen positiven und angenehmen Menschen. „Er ist bekannt wie ein bunter Hund und hat immer Bürgernähe praktiziert“, stellt Bürgermeister Manfred Cordes seinem langjährigen Weggefährten ein gutes Zeugnis aus. Oelkers, der leidenschaftliche Werder-Fan, Kegelbruder und Hobby-Gärtner hat laut Cordes seit seinem ersten Arbeitstag bis zum Schluss viel geleistet, stets ein offenes Wort gesprochen und immer neue Herausforderungen gesucht.

Letzteres aber nur innerhalb der Gemeindeverwaltung, wie Cordes hervorhebt. Obwohl es in jungen Jahren auch die Verlockung gab, nach Bremen zu wechseln und ein paar Mark mehr zu verdienen. Doch diesen Gedanken habe er nach einem Gespräch mit seinem Vater schnell wieder verworfen. Denn damals wie heute wohnt Oelkers nur ein paar Fußlängen entfernt vom Rathaus, musste sich mit Staus oder anderen Ärgernissen für Berufstätige nicht herumplagen. „Das hat mir mein Vater gesagt und mich damit überzeugt“, erinnert sich Oelkers. Durch die kurzen Wege sei er Tag und Nacht bereit gewesen, fügt Cordes hinzu.

Seine berufliche Laufbahn startete Reinhold Oelkers, der in Oyten aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen ist, derweil schon als 16-Jähriger am 15. März 1972 mit der Ausbildung zum Verwaltungsangestellten. Im Verlauf der folgenden 46 Jahre erlebte der Beamte mehrere Wandel. „1972 ist Bassen eingemeindet worden. Oyten hatte 9500 Einwohner, heute sind es 15 700. Wir haben noch mit einem Schablonenbrett gebucht“, blickt Oelkers auf seine Anfänge als junger, verwegener und abenteuerlustiger Verwaltungsangestellter zurück. Im Bauamt – nach seiner Zeit als Buchhalter und Vize-Kassenverwalter in der Gemeindekasse – war Oelkers dann in den 80er-Jahren maßgeblich an der erfolgreichen Vermarktung des Baugebietes „Deepen Bund“ beteiligt. 1988 wechselte er in das Hauptamt und löste Aufgaben in den Bereichen Schule, Kultur, Bibliothek, Archiv, Soziales, Jugend, Kindergarten, Gesundheit und Versicherungen. „Er hat sehr viel Dynamik entwickelt und verfügt über ein solides Fachwissen“, bescheinigt Cordes seinem Ex-Kollegen.

Die härteste Zeit in seinem Berufsleben liege noch gar nicht lange zurück, erinnert sich Oelkers an die Wucht der Flüchtlingskrise, die auch die Gemeinde Oyten ereilt hatte. „Ich habe von A bis Z alles gemacht“, sagt er über seine Zeit als Ansprechpartner, Koordinator und Bindeglied. In der nahen Zukunft ist für den Ruheständler aber erst mal der Müßiggang angesagt. Sich sortieren, die neue Lebenssituation annehmen und in Ruhe überlegen, wie die Freizeit mit Leben gefüllt werden soll. An Angeboten für Ehrenämter mangelt es ihm jedenfalls nicht, wie er sagt.