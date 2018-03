Langwedel. „Frühlingszauber“ – unter diesem Motto steht der Kunsthandwerkermarkt am kommenden Wochenende, 24. und 25. Februar, im Rathaus Langwedel. Und genau der soll an dem Schauplatz entfaltet werden. Dafür sorgen laut Ankündigung selbst gemachte Dekorationsartikel für Haus und Garten, kreative Schmuckideen, Textilien, Gegenstände aus Holz und Ton, Bemaltes aus Glas sowie natürliche Floristik.

Rund 40 Aussteller kündigen die Veranstalter, der Langwedeler Kulturverein und Marktmeisterin Elke Raddatz, für beide Tage an. Unter Kunsthandwerkern sind viele altbekannte Gesichter, die Organisatoren haben aber auch ein paar Neuzugänge zu verzeichnen. Denn die Liste der Interessenten für die zweimal jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermärkte ist laut Raddatz lang. „Meistens haben wir nicht so viele Plätze, um alle unterbringen zu können“, sagt die Marktchefin, zumal selbst Ausstellerin auf vielen Märkten, über die Beliebtheit der Veranstaltung. Wer sich und seine Kunst an den Ausstellungstagen vor Publikum präsentieren darf, überlegt sich Raddatz genau. Daher ist sie sich sicher: „Wir haben die besten Aussteller.“ Und die kommen aus dem gesamten norddeutschen Raum.

Auf der Liste der Aussteller finden sich auch einige Kunsthandwerker mit vergleichsweise kurzem Anreiseweg wieder. Aus Thedinghausen kommt etwa Susanne Pieper-Schinkel mit ihren selbst hergestellten Pralinen ins Rathaus, die sie passend zum Frühlingsmotto gestaltet. Nach langer Pause ist sie zum zweiten Mal dabei. „Es hat sonst leider terminlich bei ihr nicht gepasst“, sagt Raddatz. Bei den meisten wohl zumindest etwas beständiger als Naschbares, dafür sicherlich genauso schön anzusehen: die Floristik der Verdenerin Marion Müller. Sie arrangiert frühlingshafte Pflanzen in antiken Gefäßen. Ihre Mutter Irene Pahl versteht sich hingegen auf die Gestaltung von Ostereiern. Mit gezielten Pinselstrichen entstehen so filigrane Kunstwerke auf den dünnen Schalen.

Die seit mehr als 20 Jahren stattfindenden Kunsthandwerkermärkte haben in Langwedel Tradition. Vielen regelmäßigen Besuchern dürften die Termine daher bestens bekannt sein. Immer am letzten Wochenende im Februar und am ersten November-Wochenende ist es so weit und es kann in aller Ruhe gestöbert werden. Wobei bei der ersten Ausgabe im Jahr die österliche Dekoration im Fokus steht und gegen Jahresende dann eben Weihnachtsschmuck.



Der Frühlingsmarkt hat am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag stellen die Kunsthandwerker dann von 11 bis 17 Uhr ihre Waren und Schätze aus. An beiden Tagen bietet der Förderverein der Grundschule Langwedel im Café im Obergeschoss des Rathauses Kaffee und Kuchen an. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden für die Arbeit des Langwedeler Kulturvereins werden dessen Angaben zufolge aber gerne angenommen.