Die Bauarbeiten laufen: Die bereits in Oyten ansässige Firma Borchers Fine Foods expandiert im neuen Gewerbepark. (Michael Galian)

Wer sich im Oytener Gewerbepark A 1 umschaut, der bekommt dort noch zahlreiche unbebaute Flächen zu sehen. Doch daraus zu schließen, dass ein großer Teil der Grundstücke weiterhin auf dem Markt ist, wäre ein Trugschluss. Denn auch wenn die Flächen brach liegen, sind viele von ihnen schon verkauft oder für Unternehmen reserviert. Wirklich verfügbar sind laut Oytens Wirtschaftsförderer Axel Junge nur noch rund 80 000 Quadratmeter – und somit etwa ein Fünftel der Gesamtfläche des Gewerbeparks. Wobei auch für einige der noch freien Grundstücke „Gespräche mit Unternehmen bereits fortgeschritten sind“, schiebt Junge direkt hinterher, dass auch die Zahl 80 000 in absehbarer Zeit weiter sinken wird.

Seit Beginn der Vermarktung vor etwa fünf Jahren konnte sich die Gemeinde Oyten über mangelnde Nachfrage für die Flächen im neuen Gewerbepark wahrlich nicht beschweren. Innerhalb kürzester Zeit hätte das komplette Gebiet auch Dank der infrastrukturell guten Lage zur Autobahn verkauft werden können, wie Oytens ehemaliger Bürgermeister Manfred Cordes seinerzeit erklärte und stets gerne den angestrebten „gesunden Branchen-Mix“ betonte. Und so nahm man sich bei der Gemeinde die Zeit, passende Unternehmen auszuwählen.

Mehr zum Thema Gewerbeflächen in Oyten Begehrt und begrenzt Vor allem auch dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen ist Oyten eine finanzstarke Gemeinde. Doch ... mehr »

Zwölf von ihnen haben inzwischen bereits ihren Betrieb im Gewerbepark aufgenommen, wie Junge vorrechnet. Insgesamt werden sich am Ende etwa 40 Firmen in dem Gebiet angesiedelt haben. Viele von ihnen sind in Oyten bereits bestens bekannt. Denn die Gemeinde hat großen Wert darauf gelegt, bereits ansässigen Unternehmen die Chance zu geben, sich im neuen Gewerbepark zu vergrößern.

Im Bau befindet sich derzeit etwa ein weiteres Firmengebäude vom Lebensmittelhändler Borchers Fine Food, der nur wenige Hundert Meter Luftlinie an der Rosa-Luxemburg-Straße sein Büro hat. Expandieren konnte dank der neuen Fläche auch der Oytener Landmaschinenhändler Mager & Wedemeyer, der im Gewerbepark ein Gebrauchtmaschinenzentrum betreibt. Eine neue Heimat innerhalb der Gemeindegrenzen haben etwa das Planungsbüro IDN, die A1 Getriebe- und Autoservice GmbH oder der Elektrotechnikbetrieb Wiesenmüller gefunden.

Auffallend sind im rund 40 Hektar großem Gebiet südlich der Autobahn die vielen verhältnismäßig kleinen Flächen. Mehr als die Hälfte weisen lediglich 5000 Quadratmeter oder weniger aus. Geradezu riesig wirkt da das fast 45 000 Quadratmeter noch brach liegende Grundstück zwischen der Autowaschanlage und der Halle von Mager & Wedemeyer. Dort wird sich laut Junge – wenn alles glatt läuft – ein Großhändler ansiedeln.

Mehr zum Thema Standorteinweihung in Oyten Gewerbegebiet auf Wachstumskurs Mit der Einweihung der Produktionshalle des niederländischen Unternehmens 247TailorSteel ... mehr »

Bis wirklich alle Flächen vermarktet sind, kann es nach Schätzung des Wirtschaftsförderers aber noch ein bisschen dauern. „Wir werden schon ein paar Grundstücke zurückhalten“, kündigt er an. Denn klar ist, mit diesem Gebiet endet dann – zumindest mittelfristig – auch die Vermarktung von Gewerbegrundstücken in Oyten. „Im Regionalen Raumordungsprogramm sind derzeit auch keine weiteren Flächen dafür vorgesehen“, macht Junge deutlich. Umso wichtiger sei es, sich die Unternehmen für die noch wenigen freien Grundstücke „genau auszusuchen“. Die Entscheidung darüber fällt im Übrigen nicht die Verwaltung, sondern die Politik. Nach den ersten Vorgesprächen von Rathausmitarbeitern und Firmenvertretern werden den Fachausschussmitgliedern in nicht-öffentlicher Sitzung mögliche Ansiedlungspläne vorgestellt und dann haben diese darüber zu befinden.

Kreisel-Fertigstellung 2021

In nächster Zeit werden es derweil nicht nur zahlreiche Unternehmen sein, die ihre Bauvorhaben in dem Gewerbepark vorantreiben. Auch die Gemeinde Oyten selbst muss baulich tätig werden, um die infrastrukturelle Anbindung des Gebietes weiter zu verbessern. Mit einiger Verzögerung soll ein Kreisverkehr entstehen, der den Fahrzeugen eine direkte Zufahrt zur Autobahn 1 ermöglicht. Dafür nimmt die Gemeinde einen siebenstelligen Eurobetrag in die Hand.

Mehr zum Thema Gewerbe-Entwicklungen in Achim Letzte große Gewerbeflächen in Achim laufen voll In Achim entstehen 30 bis 40 neue Arbeitsplätze: Im September nimmt Kraftverkehr Nagel eine neue ... mehr »

Junge hofft, dass es in diesem Jahr mit den Bauarbeiten losgehen kann, die Fertigstellung wird aber in jedem Fall erst 2021 erfolgen. „Denn 40 Wochen-Bauphase sind geplant“, sagt Junge. Grund für diese verhältnismäßig lange Zeit sei, dass in dem Bereich eine Nutzung der Autobahnausfahrt während der gesamten Arbeiten über gewährleistet sein muss. Und somit wird der Bau des Kreisels letztlich länger dauern als der für so manche Gewerbeimmobilie in der Nachbarschaft.