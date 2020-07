Der Dehoga-Kreisverband Verden hat seine Zerreißprobe bestanden. Denn bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montagvormittag im Gasthaus Segelken in Oyten-Bassen ging es um nicht weniger als die Zukunft der Kreisvertretung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Vorsitzender Gördt Glander sprach in seinen Eingangsworten nicht umsonst von den „schwersten Stunden des Vereins“, nachdem der Vorstand kürzlich in einer Veranstaltung einzelner Mitgliedern einen Vertrauensbruch gesehen hatte. Eins vorweg: Die Wogen sollten sich am Ende der Versammlung vorerst wieder geglättet haben.

Was genau war passiert? Mitte Juni hatten einige Gastronomen und Hoteliers Politiker und die Presse zu einem Gespräch ins Daverdener Waldschlößchen eingeladen, um über ihre schwierige berufliche Lage in Zeiten von Corona zu sprechen und zu diskutieren. Dass der Dehoga-Vorstand darüber nicht in Kenntnis gesetzt worden war, sorgte bei diesem für Unmut. „Wir haben einen Fehler gemacht“, räumte Gastwirt Axel Klenke, einer der Initiatoren der Veranstaltung, ein. Und Fidel Uyar vom Waldschlößchen ergänzte: „Es war nie unser Gedanke, dem Dehoga zu schaden.“

Fehlende Kommunikation, mangelnder Einsatz

Beim Vorstand sorgte diese Aktion dafür, die geleistete Arbeit zu reflektieren. Vor allem angesichts fehlender Kommunikation, mangelnden Einsatzes der einzelnen Mitglieder und sehr schlecht besuchter Veranstaltungen wie der Jahreshauptversammlung oder der gemeinsamen Kohltour formulierte Glander das Ergebnis: „Wir erreichen unsere Mitglieder nicht.“ Leider sei die Philosophie nicht auf die Mitglieder übergegangen und leider habe der Vorstand nicht die erhoffte Rückendeckung bekommen. Daher hatte sich der sechsköpfige Vorstand dazu entschlossen, alle Posten zur Verfügung zu stellen.

In der offenen Diskussion ging es anschließend aber weniger um den Kreisverband, als viel mehr um allgemeine Kritik am Dehoga, in der Krise zu wenig präsent gewesen zu sein oder zu wenig Akzeptanz in der Bevölkerung zu haben. Es zeichnete sich ab, dass die Mitglieder – etwa die Hälfte der 77 aus dem Kreis Verden war nach Bassen gekommen – darauf hofften, dass der zu diesem Zeitpunkt alte Vorstand seine Arbeit doch weiterführt. So kam es dann nach einer kleinen Besprechungspause auch. Gördt Glander (Vorsitzender), Marco Bachmann (Stellvertreter), Tim Heitmann (Schriftführer), Dietz Döhling (Kassenwart), Anke Giesges (Mitgliederbetreuung) und Alexander Grantz (Justiziar) wurden zumindest bis 2022 (wieder-)gewählt.

Und so bleibt alles beim alten – zumindest personell. Was die Arbeit im Dehoga-Kreisverband angeht, soll sich aber einiges ändern. „Ein ,weiter so' wäre für uns ein Ausschlusskriterium gewesen“, betonte Glander, dass sich der Vorstand nur wieder habe wählen lassen, weil die Beteiligung an der Versammlung deutlich besser als sonst gewesen sei und die Äußerungen der Mitglieder Hoffnung auf eine zukünftig bessere Zusammenarbeit machen. Uyar etwa richtete an alle Anwesenden: „Der Vorstand braucht Unterstützung von allen.“ Darauf hofft das Gremium nun. „Wir haben viele Aufgaben, die wir zu lösen haben“, blickte Glander dann auch schon nach vorne.