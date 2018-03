Jürgen Rickens mit seinem aktuellen Projekt: Einen Baumstumpf will der 68-Jährige in ein Insektenhotel umwandeln. (fotos: FOCKE STRANGMANN)

Während seiner Berufszeit musste sich Jürgen Rickens aus Riede eigentlich täglich die Finger schmutzig machen. Kein Wunder, denn wenn man gelernter Landmaschinenmechaniker ist und Baumaschinen reparieren muss, dann ist auch oft Öl mit im Spiel. "Das ist nun vorbei", sagt der 68-Jährige und streicht dabei mit seinen Händen über einen groben Holzstumpf. Seitdem er in Rente ist, sind nämlich nicht mehr Metalle und Fahrzeuge sein Steckenpferd, sondern Holz. Daraus fertigt er Insektenhotels, Vogelhäuser und andere nützliche Dinge. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt und Rickens weiß mit seinen Werken immer wieder zu überraschen und zu überzeugen.

Wie gut seine Werke ankommen, das merkt er immer wieder auf den zahlreichen Märkten in der Region, auf denen er sein Schaffen anbietet. "Seit drei Jahren mach ich das nun schon. Am Anfang war es schwierig, einen vernünftigen Platz auf den Märkten zu bekommen. Ich war eben neu", erinnert er sich. "Mittlerweile sieht das anders aus. Es kommt wohl gut an, was ich mache und wie ich mit den Besuchern umgehe", sagt er. "Man muss eben auf die Menschen zugehen."

Drei bis vier Stunden am Tag verbringt der 68-jährige Rentner in seiner kleinen Werkstatt in Riede, wo er in Ruhe seinem Hobby nachkommen kann. "Pläne wird man hier nicht finden, damit arbeite ich nicht", sagt er. "Deswegen kann es auch passieren, dass etwas mal nicht klappt." Vor allem Vogelhäuser und Insektenhotels haben es ihm angetan. Momentan arbeitet er an einem Projekt, das er so vorher auch noch nie gemacht hat.

Echte Unikate

Von einem Nachbarn hat er einen Holzstumpf bekommen. "Mach da mal etwas draus", hat er mir gesagt, "und lange überlegen musste ich nicht." Die Wahl fiel sehr schnell auf ein Insektenhotel. Wann er damit fertig wird, weiß Rickens nicht. "Es eilt nicht", sagt er, denn die Regale in seiner Werkstatt sind voll und seine Werke warten darauf, auf den Märkten in der Region unters Volk gebracht zu werden. An diesem Sonntag, 25. März, ist er mit einem Stand beim Frühlingserwachen in Thedinghausen. Außerdem ist er dieses Jahr unter anderem noch auf dem Schlossgartenfest in Etelsen.

Zu finden sind unter seinen Holzwerken die klassischen Insektenhotels, wie man sie auch aus den Baumärkten kennt. Das Gros seiner Stücke sind aber echte Unikate. Man muss nicht lange suchen, da findet man Weidezaunpfähle, die zu Unterkünften für Insekten umfunktioniert wurden. Oder eine kleine Milchkanne, die künftig als Herberge für einen Vogel und seinen Nachwuchs dienen soll. "Oft bekomme ich das Material von Nachbarn oder Bekannten." So können mit einigen seiner Werke eben auch noch private Erinnerungen in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel dann, wenn er aus einem Teil eines alten Schaukelstuhls eine Behausung für Insekten kreiert. "Man muss aber auch einfach nur mit offenen Augen durch die Natur laufen, da wird man immer fündig", verrät der 68-Jährige.

Nicht selten sind es auch Auftragsarbeiten, die Jürgen Rickens annimmt. Vor allem auf Märkten wird er darauf angesprochen. So hat er unter anderem einen Vogelkasten in den Farben des Fußballvereins FC Bayern München gefertigt. "Gar nicht so einfach. Denn dafür braucht man die richtigen Farben. Das merkt ein Fan sofort, wenn das Blau oder das Rot nicht korrekt sind", sagt er. Was also tun? "Ich hab beim FC Bayern angerufen und mir die genaue Bezeichnung der Farben geben lassen. Das war überhaupt kein Problem."