Gut im Geschäft: Andreas Winkelmann war mit seinem Bestseller "Das Haus der Mädchen" für eine Lesung zu Gast in Langwedel. (Björn Hake)

Gedämpftes Licht sorgte für die richtige Atmosphäre. Der Langwedeler Rathaussaal war so gut besucht, dass viele der Anwesenden sogar stehen mussten. Alle lauschten am Sonntagabend gespannt der Lesung des Krimi- und Thrillerautors Andreas Winkelmann. Der in Hoyahagen lebende Autor hat bereits mehr als 20 Bücher veröffentlicht und ist ein gern gesehener Gast in Langwedel. Im Zuge der Kulturtage kam der Bestsellerautor ins Rathaus, um aus seinem neuesten Buch „Das Haus der Mädchen“ vorzulesen. Damit eröffnete er den „Langwedeler Leseherbst“, zu dem bekannte Autoren, die einen Bezug zur Region haben, nach Langwedel eingeladen wurden. „Die Kulturtage hatten schon immer als Markenzeichen, Künstler aus der Umgebung zu holen“, erklärte Mitorganisatorin Karin Sievers vom Flecken Langwedel zum Konzept.

Zum Inhalt von Winkelmanns neuestem Werk: Die vom Land kommende Leni hat es endlich geschafft und ein vielversprechendes Praktikum in Hamburg erworben. Da sie sich in der Großstadt überhaupt nicht auskennt, hat sie über eine Onlinevermittlung ein Zimmer in einer Villa bekommen. Am nächsten Morgen verschwindet plötzlich ihre Zimmernachbarin. Auf der Suche nach ihr stößt Leni auf einige schockierende Geheimnisse. Nur langsam begreift sie, dass sie selbst in großer Gefahr schwebt. 13 Seiten, solange dauert es bis es zum ersten Toten in Winkelmanns Besteller. „Ich gehe mit meinem Personal nicht besonders nett um“, kommentierte der Autor. Genau auf dieses Personal konzentrierte sich Winkelmann in seinen Textauszügen. Er erzählte von Lenis ersten Schritten in Hamburg, stellte den Ermittler Jens Kerner vor oder berichtete über die in grausame Gefangenschaft geratene Jana.

Einblicke ins Autorenleben

Trotz des düsteren Themas seines Buches gestaltete der Autor seine Lesung mit lockerem Humor. Da bekam dann schon mal sein erstes Mordopfer den Namen eines Zuschauers. Zusätzliche Unterstützung bekam Winkelmann von einem Teil der Band „Souly“. Gert Alsleben am Klavier und Melanie Czapp am Mikrofon hellten die Stimmung vor und nach den Textauszügen mit Musik auf. Trotzdem legte Andreas Winkelmann viel Wert auf Spannung während seiner Lesung. Da beendete der Autor seine Erzählung schon einmal mitten im Satz, um die Pause einzuläuten. Beinahe alle Texte endeten mit einem Cliffhanger, um nicht zu viel von der Handlung für potenzielle Leser vorwegzunehmen.

Neben dem Vorlesen aus seinem Buch erzählte Winkelmann auch immer wieder von seiner Arbeit als Autor. „Das ist das, was ich kann und was ich gerne mache“, ließ er wissen. Dabei stören ihn auch nicht kritische Fans, die ihm eine zu dunkle Fantasie vorwerfen würden. „Ich bin nur so, wenn ich schreibe“, meinte er dazu. Auch von so manchem Problem mit seinem Verlag berichtete der Autor. So würde es die im Roman beschriebene Villa in Hamburg tatsächlich geben, nur eben unter einer anderen Hausnummer. Auch den Onlinedienst, bei dem Leni ihr Zimmer bucht, sei real, sodass er ihn auf Wunsch des Verlages umbenennen musste.

Am Ende des Abends konnte Karin Sievers einen großen, aber zu erwartenden Erfolg vermelden. „Die 150 Besucher waren durchaus vorauszusehen“, sagte sie zufrieden. Winkelmann hatte für die Gäste sogar einige Neuigkeiten zu vermelden. Gleich drei Buchprojekte kündigte er für 2019 an. Darunter auch seinen ersten Liebesroman mit dem Titel „Die Antwort auf vielleicht“. Ebenfalls in Planung sei eine Verfilmung seines Thrillers „Housesitter“ fürs Fernsehen.

Deutlich früher geht es mit dem Langwedeler Leseherbst weiter. An diesem Freitag, 16. November, liest Autorin Joël Tan ab 19 Uhr im Rathaussaal aus ihrem Roman „Die Blütentochter“.