Vor dem Gasthaus Zum Alten Krug in Oyten haben Mitglieder mehrerer Bürgerinitiativen demonstriert, um auch Umweltminister Olaf Lies deutlich zu machen, wie ablehnend die Region weiteren Erdgasförderungen gegenüber steht. (Björn Hake)

Diese Chance wollte sich die Bürgerinitiative (BI) „NoGas Bassen/Oyten“ nicht entgehen lassen. Als der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwochabend für einen Vortrag über Wohnraum nach Oyten kam, zeigten ihre Mitglieder dem Politiker ganz deutlich, was sie von möglichen Erdgasförderungen im Raum Oyten halten. Zahlreiche rote Xe, das Symbol für den Widerstand gegen Erdgasbohrungen, säumten bei der Demonstration den Weg zum Veranstaltungsort, dem Gasthaus Zum Alten Krug. Auch Mitstreiter anderer Bürgerinitiativen aus dem Landkreis waren vor Ort.

Bereits im Vorfeld hatten Mitglieder der BI die Gelegenheit gehabt, in einem nicht-öffentlichen Gespräch mit Lies über das Thema zu diskutieren. „Aus meiner Sicht war es ein sehr gutes Gespräch und er ist auf jeden Fall auf unserer Seite“, bilanziert Nadine Endress von der BI. Für den Dialog mit Lies hatten sie eine Prioritätenliste mit nötigen Maßnahmen rund um die Erdgasförderung erarbeitet. An oberster Stelle steht dabei der Gesundheitsaspekt, wozu unter anderem zählt, dass keine Erdgas- oder Erdölbohrungen mehr in unmittelbarer Nähe zu Wohnbebauungen möglich sein sollen. Auch der Schutz von Wasserschutzgebieten ist der Gruppe sehr wichtig.

Hoffen auf Kompromisse

Denn auch wenn es die Bürgerinitiative natürlich am liebsten sehen würde, wenn es gar keine Erdgasbohrungen mehr gibt, wisse sie laut Endress, dass es soweit sehr wahrscheinlich nicht kommen wird. Das habe auch der Umweltminister deutlich gemacht und darauf verwiesen, dass die Gesetze zudem auf Bundesebene beschlossen werden. Umso wichtiger war der BI die Prioritätenliste. „Man muss Schritte aufeinander zugehen“, sagt Endress, dass es um Kompromisse gehen müsse. So schlägt die BI etwa vor, einen Mindestabstand von fünf Kilometern zu Wohnbebauung gesetzlich zu verankern.

Die Initiative in Bassen hatte sich Ende vergangenen Jahres formiert, nachdem die Deutsche Erdoel AG (Dea) die Pläne öffentlich gemacht hatte, in der gesamten Region durch seismische Messungen mögliche Erdgasvorkommen in der Erde zu ermitteln. Wie berichtet, hatte der erhebliche Widerstand in der Bevölkerung dazu geführt, dass das Unternehmen zunächst Abstand von dem Vorhaben nahm, inzwischen aber einen erneuten Genehmigungsantrag für die Messungen gestellt hat. Bei der Bürgerinitiative gab es daher überhaupt keinen Grund, nach dem ersten kleinen Teilerfolg die Arbeit einzustellen. „Wir schulen uns selber und versuchen Lücken zu finden, um eine Handhabe zu haben“, erzählt Endress, dass die Gruppe darauf vorbereitet sei, wenn die Dea mit ihrem Anliegen wieder Ernst machen sollte.

Die zuletzt etwas ruhigere Zeit hat die BI aus der Gemeinde Oyten zudem dazu genutzt, sich noch besser mit den anderen Initiativen der Region zu vernetzen. Fast zeitgleich hatte sich etwa in direkter Nachbarschaft im Raum Lilienthal-Grasberg-Ottersberg die BI „No-Moor-Gas“ gegründet. Im Verdener Südkreis kämpfen Bürger schon seit vielen Jahren gegen Erdgasförderungen. „Nur gemeinsam sind wir stark“, betont Endress.

Sehr zufrieden sei die Oytener Gruppe mit dem Rückhalt aus der kommunalen Politik, wobei es ihr wichtig ist, klarzustellen, stets parteineutral zu agieren. Bei der Veranstaltung am Mittwoch handelte es sich zwar um einen Wahlkampftermin des SPD-Bürgermeisterkandidaten Heiko Oetjen, „aber wir haben mit jedem Kandidaten Kontakt und auch von allen Unterstützung zugesagt bekommen“, sagt Endress. Nach den Wahlen seien zudem weitere Treffen geplant. Und auch mit Lies soll es ein Wiedersehen geben. „Wir haben uns darauf geeinigt, nach der Sommerpause noch einmal zu reden“, berichtet Endress von einer Einladung des Ministers nach Hannover.