Demonstrationen wie im vergangenen Herbst in Achim sind zurzeit nicht möglich. Der Protest wird daher im Netz fortgeführt. (Michael Galian)

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“, lautet seit jeher das Motto der Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF). Nachdem Versammlungen und Demonstrationen vorerst auf Eis gelegt worden sind, scheint es allerdings still um die Bewegung geworden zu sein. Doch Sprecher der FFF-Ortsgruppen im Landkreis Verden versichern: Die Klimaaktivisten sind noch da und kämpfen weiter.

„Wir dürfen uns nicht treffen und unsere geplanten Demonstrationen pausieren erst einmal“, erzählt Merlin Hankel von der Achimer FFF-Gruppe, zu deren Organisationsteam noch sechs andere Mitglieder gehören. Zurzeit beteilige sich die Gruppe vorrangig an Projekten auf Bundesebene, eigene Projekte auf die Beine zu stellen sei aufgrund der Kontaktsperre eher schwer. „Es brennt in den Fingern“, beschreibt er das rastlose Gefühl der Aktivisten.

Emily Karius ist Sprecherin der Verdener Ortsgruppe und äußert sich zur aktuellen Situation: „Wir rufen stets dazu auf, die Wissenschaft ernst zu nehmen und tun zurzeit genau das.“ Sie und ihre Mitstreiter hätten sich nun grundsätzlich überlegt, wie man die Zeit der Corona-Pandemie optimal nutzen könne. „Oftmals wird uns vorgeworfen, wir würden die Bildung nicht ernst genug nehmen, daher bieten wir nun Bildungsseminare an“, erzählt die Verdenerin lachend. Nun fänden täglich ein bis drei Onlineseminare statt, die sich mit Themen wie der Klimakrise, Feminismus und Rassismus beschäftigen würden.

Zum Schutz von Risikogruppen haben die Aktivisten ihren Protest außerdem bereits seit März ins Internet verlegt und halten zum Netzstreik fürs Klima an. „Wir bleiben laut und präsent – ohne Menschenmassen, digital und im Netz!“, lautet das Motto der Aktion. Die Klimaaktivisten rufen ihre Mitstreiter dazu auf, Fotos, Texte oder Videos unter dem Hashtag #NetzstreikfürsKlima in den sozialen Medien zu teilen oder ihre Demonstrationsschilder vor der Haustür aufzuhängen. „So werden die Menschen, wenn sie durch die Stadt fahren, auch ohne Demonstration auf das Thema aufmerksam“, sagt Emily Karius.

Zuletzt waren die Gruppen im November des vergangenen Jahres an einer Demonstration beteiligt. Am 24. April wäre der fünfte globale Klimastreik gewesen. Auch dieser wurde nun von den Straßen ins Netz verlegt und findet diesen Freitag um 12 Uhr auf der Videoplattform Youtube statt. „Beim Livestream for Future werden wir von zu Hause aus und doch alle gemeinsam laut fürs Klima!“, heißt es seitens Fridays for Future. Die Teilnehmer erwarten Reden von Greta Thunberg, Luisa Neubauer und Eckhardt von Hirschhausen sowie Auftritte von Live-Bands.

Unterstützung durch Klimaschutzverein Ikeo

Unterstützung erfahren die FFF-Mitglieder vom Ottersberger Klimaschutzverein Ikeo. Die Klimakrise bedrohe die Gesundheit der Menschen ebenso wie die Corona-Pandemie und dürfe nicht in den Hintergrund geraten. „Deshalb freuen wir uns, dass die Friday-for-Future-Bewegung einen Klimastreik organisiert“, berichtet der Vereinsvorsitzende Erich von Hofe und ruft alle Menschen auf, sich am globalen Onlinestreik zu beteiligen.

Die Verdener und Achimer FFF-Gruppen sind im Zuge der Vorbereitungen auf den Klimastreik auch damit beschäftigt, Demonstrationsschilder zu gestalten und diese an eine Sammelstelle in Berlin zu verschicken. Die Plakate werden am Tag des Klimastreiks an öffentlichen Plätzen in Berlin, Hamburg, Münster und Stuttgart aufgestellt, um ohne Menschenmassen einen gesundheitlich unbedenklichen Protest zu ermöglichen.

Nach der Kontaktsperre werde die Achimer Gruppe wieder Fahrt aufnehmen, sich persönlich beraten und Projekte organisieren. „Sobald andere damit anfangen, werden wir auch wieder auf große Demos gehen“, wirft Merlin Hankel einen Blick in die Zukunft. Tipps für seine Mitstreiter, die sich bis dahin angesichts der Corona-Krise entmutigt fühlen, hat der engagierte Schüler auch. „Verschafft euch im Internet einen Auftritt oder teilt den Livestream der FFF-Gruppe“, rät er. „Erinnert die Leute daran, dass wir noch existieren und weiter machen.“

Kann man eigentlich einen Vergleich zwischen den zwei aktuellen Krisen ziehen? „Das muss man differenziert sehen“, stellt Emily Karius klar. Die Corona-Krise gleiche einem Sprint, bei der es schneller Lösungen bedürfe, um die akuten Gefahren einzudämmen. Die Klimakrise sei dagegen mit einem Marathon zu vergleichen, dessen Auswirkungen sich erst in der Zukunft zeigen würden. Es handele sich bei der Corona-Pandemie aber auch um eine Chance: Es finde ein Umdenken in der Bevölkerung statt, denn „wenn alles zur Ruhe kommt, merkt man, worauf es wirklich ankommt“. Dinge wie das eigene Konsumverhalten oder Reisen würden in diesen Zeiten zunehmend von der Gesellschaft hinterfragt.