Margret Marth ist seit knapp drei Jahren Vorsitzende des Liederkranzes Oyten. (Björn Hake)

Frau Marth, wann haben sich die Chorgruppen des Liederkranzes Oyten letztmals zum Singen getroffen?

Margret Marth: Geübt haben wir in den Gruppen zuletzt Mitte März. Während der Pandemie hatte es der Chor Everysing mal versucht, gemeinsam im Blocks Huus zu singen. Aber da sind nur wenige gekommen, weil viele Angst hatten vor einer Ansteckung.

Im Gemischten Chor und im Männerchor gab es solche Gedanken überhaupt nicht, weil viele der älteren Mitglieder wohl einfach auch mit der Technik nicht zurechtkommen würden. Aber die Chorwürmchen, unsere Eltern-Kind-Gruppe, haben es versucht. Doch die Leiterin Juana Knöfel kam zu dem Schluss, dass es keinen Zweck hat. Sie bekam die Kinder einfach nicht an den Bildschirm gebannt. Auch Everysing hat hin und wieder mal über die Plattform Zoom miteinander gesungen, aber das muss sehr schwierig sein, weil die Töne häufig zeitverzögert angekommen sind.

Wir vom Gemischten Chor haben uns im August und September mal im Biergarten vom Gasthaus Zum Alten Krug getroffen und ein bisschen zusammengesessen, sodass wir uns wenigstens mal gesehen haben. Denn der Kontakt fehlt einfach total.

Das ist sehr schwierig. Wir haben es mit verschiedenen Telefonketten versucht, aber was dann wirklich hinten ankommt, das weiß ich natürlich nicht. In der Vorweihnachtszeit haben wir einen Weihnachtsbrief verfasst, damit einfach nochmal alle Mitglieder angesprochen werden. Mit diesem wollten wir auch ein bisschen Hoffnung schüren auf dieses Jahr, weil ich hoffe, dass es sich in der zweiten Hälfte vielleicht doch etwas normalisieren könnte.

Natürlich, das geht gar nicht anders. Bei mir kommen die Fäden ja alle an.

Das ist sehr schwierig gewesen. Auch der Kreischorverband wusste nicht wirklich genau, was los ist. Man musste sich die Informationen aus den unterschiedlichsten Vereinen holen, zum Beispiel, welche Größenordnungen für Versammlungen erlaubt gewesen sind. Das sind so Sachen, da steht man doch ein Stückweit alleine da.

In 2020 haben wir die Chorleitergehälter komplett weitergezahlt. Für 2021 müssen wir das aber zunächst reduzieren, natürlich in Ansprache mit den Chorleitern. Es hilft nicht, wir schaffen es finanziell sonst nicht. Denn welche Zuschüsse es in diesem Jahr geben wird, das ist unsicher. Wir wissen nicht, ob wir vielleicht Gelder von der Gemeinde Oyten oder von anderen Institutionen bekommen. Vom Landesmusikrat gab es etwa immer einen Zuschuss für die Chorleitergehälter.

Ja, die Befürchtung ist natürlich da. Es ist einfach eine lange Zeit. Aber ich hoffe, dass ganz viele uns treu bleiben. Glücklicherweise sind noch keine größeren Austrittszahlen zu vermelden.

Das ist in der Tat so. Wir müssen solange warten, bis die Fallzahlen soweit zurückgegangen sind, dass man die Sicherheit hat, dass sie nicht wieder hochgehen.

Nein, die Stimme klingt ja durch die Maske nicht. Und auch im Freien zu singen, ist schwierig. Es klingt einfach nicht so gut, das weiß ich von unserem Chorleiter Hans-Werner Kniese, der hatte das mit seinem Chor Audite Nova versucht und er meinte, es sei eine Katastrophe. Draußen ist es also wohl gar nicht möglich, weil man die anderen Stimmen nicht richtig hört.

Es ist momentan erstmal gar nichts terminiert. Wir müssen einfach schauen, wie die Entwicklung weitergeht und werden dann kurzfristig agieren, wenn irgendwas möglich ist zu machen.

Man muss vieles wieder trainieren, auch wenn man zuhause das ein oder andere Mal für sich selbst singt. Das ist ja kein Training der Stimme. Man muss das erst wieder mit dem Chorleiter trainieren, weil selbst hat man ja gar nicht so das Gefühl, ob man richtig ist. Das kann ja nur der Chorleiter selbst merken.

Genau, da ist auf jeden Fall was dran.

Das Interview führte Marius Merle.

Zur Person

Margret Marth

ist Vorsitzende der Chorgemeinschaft Liederkranz Oyten, die in diesem Jahr ihr 145-jähriges Bestehen feiert. Die Bremerin hat das Amt Anfang 2018 übernommen. Der Liederkranz, zu dem aktuell sechs Chöre für alle Altersgruppen gehören, hat zwischen 120 und 130 Mitgliedern.