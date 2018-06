Bodo Krause hat 17 Mal bei der Organisation des Horstedter Kräutertages entscheidend mitgewirkt und mitgeholfen, den ehemals kleinen Straßenbasar zu einem überregional bekannten Volksfest zu machen. (Sebi Berens)

Sottrum-Horstedt. Noch deutet nichts darauf hin, dass sich das verschlafene Horstedt an diesem Sonntag in ein Dorado für Kräuterfans aus dem gesamten Bundesgebiet verwandeln wird. Höchstens die am Rande der Hauptstraße postierten Halteverbotsschilder mit dem Zusatz "17. Juni 2018" lassen die Ausnahmesituation im Dorf erahnen. "Das wird sich noch ändern", sagt Bodo Krause und lacht dabei. Der 80-Jährige muss es wissen, schließlich ist er beim Horstedter Kräutertag ein Mann der ersten Stunde.

Als sich die "Kräuterregion Wiesteniederung" im Juni 2002 erstmals in diesem Rahmen rund um das damals neu gebaute Backhaus im Dorfzentrum der Öffentlichkeit präsentierte, gehörte Bodo Krause wie auch der mittlerweile verstorbene Ex-Bürgermeister Heinz-Dieter Gebers zum Organisationsteam. Damals habe es noch nicht besonders viel zu tun gegeben, erinnert sich der ehemalige Baufacharbeiter, der Gebers als Mitglied im Kirchenvorstand kennengelernt hatte. "Wir hatten nur neun Stände, heute sind es fast Hundert", sagt Krause, der in den vergangenen Jahren mit seinem Organisationstalent einen großen Anteil an dem Wandel des Kräutertages vom kleinen Straßenbasar hin zum überregionalen Volksfest hatte.

Doch der 17. Kräutertag, der an diesem Sonntag von 11 bis 18 Uhr rund um die Kräutergärtnerei Rühlemann steigt, wird auch Krauses letzter sein. Aus Altersgründen, wie der Routinier betont. Der Vorstand des Vereins "Kräuterregion Wiesteniederung" würdigte die Verdienste des besonders bei der Standauszeichnung stets zuverlässigen Mitarbeiters. Zudem habe sich Bodo Krause in den vergangenen Jahren um die Organisation rund um die Kräuterkönigin und ihrer Gäste am Kräutertag verdient gemacht. In diesem Jahr, Bodo Krause weiß es ganz genau, wird Alena Hübner als vierte Kräuterkönigin in der Geschichte des Horstedter Kräutertages die bis dato amtierende Majestät Nadine Lohmann ablösen.

Ruhender Pol in hektischen Zeiten

Insgesamt werden nach Krauses Einschätzung rund Hundert Aussteller ihre Stände aufbauen. Hektisch wird es im Ort aber erst am Sonntag in aller Frühe. "Um 6 Uhr kommen die Aussteller und bauen ihre Stände auf", weiß Krause zu berichten. Doch mittlerweile hätten sich die Abläufe bei der Organisation eingespielt. Der Kräutertag wird derweil trotz der personellen Veränderung in dem neunköpfigen Organisationsteam in gewohnter Manier über die Bühne gehen. Auch in diesem Jahr, bei der 17. Auflage, werden die teilweise von weither angereisten Besucher von einer Kräuter-Leckerei zur nächsten schlendern, Altbewährtes begrüßen, Neues entdecken und auch die Region als Kräuter-Hochburg erleben.

Ob alternative Süße durch Stevia, kulinarisch vielseitig verwendbares australisches Zitronenblatt oder das mysteriöse „Kraut der Unsterblichkeit“, auf dem Areal der Kräutergärtnerei Rühlemann dürfte für jeden Geschmack etwas geboten werden. Die riesige Palette von Würz-, Duft- und Heilpflanzen umfasst mehr als 800 Sorten an Pflanzen und noch einmal genauso viele als Saatgut. Während manche Gäste einfach nur gemütlich bummeln, nehmen andere an einer Führung durch die Gewächshäuser teil oder freuen sich mit ihren Kindern über die ersten selbst eingetopften Kräuter, die dann zu Hause weiterwachsen dürfen. Anregungen zur Verwendung von Kräutern gibt es an fast jedem der rund Hundert Stände und vieles davon kann gekauft werden. Zu gewinnen gibt es derweil 50 Kochbücher mit dem Titel "Wildkräuterküche" von Sternekoch Wolfgang Pade und Gärtnerei-Chef Daniel Rühlemann. Darin enthalten sind 33 Rezepte mit exotischen Kräutern für experimentell veranlagte Hobbyköche.