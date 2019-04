Die Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Sport nahmen das Kasch und auch das dunkle Foyer in Augenschein. (Sebi Berens)

Im Schnitt besucht jeder Achimer zwei Mal im Jahr das Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch). Was so natürlich nicht ganz stimmt, denn das Kasch ist nicht nur kultureller Dreh- und Angelpunkt für die Bürger dieser Stadt, sondern zieht seine Besucher auch von außerhalb Achims. Rund 60 000 sind es jährlich. Etwa 70 unterschiedliche Gruppen nutzen das Kulturhaus regelmäßig, dazu kommen die Veranstaltungen, Tagungen, Seminare, Versammlungen und private Feiern. Das muss alles unter einen Hut gebracht werden und das kostet Manpower sowie Geld. Im Jahr 2026 läuft der zwischen dem Kasch-Trägerverein und der Stadt Achim im Jahr 2001 geschlossene 25-jährige Vertrag aus. Mittlerweile sind es rund 230 000 Euro, die die Stadt jährlich ans Kasch zahlt.

Um zu sehen, „wo dieses Geld bleibt“, wie es Rüdiger Dürr, der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Sport formulierte, hatten sich die Ausschussmitglieder jetzt das Haus angeschaut und sich dessen Geschäftsführung und Funktionsweise schildern lassen. „Es ist wichtig, dass alle das Gebäude kennen und sehen, welche Arbeit da drin steckt“, sagte Dürr. Dass im Jahr 2026, wenn eine mögliche Erneuerung des Vertragswerks ansteht, wohl nicht mehr alle Ausschussmitglieder in Amt und Würden sein werden, verband Dürr mit der Bitte, es den Nachfolgern weiterzugeben, welch gute Arbeit im Kasch geleistet werde. Und auch die Kasch-Macher gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt „eine junge Crew“ das Haus mit Leben füllen werde. Eventuell werde künftig auch ein zweiter junger Mensch vom Team ausgebildet.

Die Vorstandsmitglieder Meike Hager-Behr (erste Vorsitzende), Gerd Woebse (zweiter Vorsitzender) und Meike Seyfried sowie die langjährigen hauptamtlichen Mitarbeiter Silke Thomas, Dennis Meinken und Susanne Groll hatten die Ausschussmitglieder durchs Haus geführt, in dem eine Kindergruppe gerade Yoga ausprobierte, eine andere Gruppe Schach spielte und der große Saal für den Gruppenkaraoke-Abend umgebaut wurde. „Das gilt es zu erhalten“, sagte Susanne Groll und Silke Thomas merkte an, dass sehr viel Geld ans Land Niedersachsen zurückbezahlt werden müsse, sollte aus dem Kasch etwas anderes als ein Kulturhaus – sie nannte das Beispiel Kaufhaus – gemacht werden.

1990 wurde das Kasch eröffnet, in den Jahren 2001 bis 2005 wurde es erweitert, aber während beispielsweise das Mobiliar im Gastrobereich erneuert wurde, sind Tische und Stühle im sogenannten Clubraum noch „angestaubt“, wie das Kasch-Team erklärte und wie es vor Ort unschwer zu erkennen ist. „Das soll kein Designerladen werden und das sind wir auch nicht“, betonte Silke Thomas, dass das Haus auch mit anderen Möbeln seinen Charakter nicht verlieren werde.

Und doch soll es sich ein bisschen verändern, zumindest wünscht sich die Kasch-Belegschaft dies, denn im Foyer ist es sehr dunkel und der Übergang zur Gastro ist nicht stimmig. „Im Sommer kann man die Türen auflassen und so eine Verbindung schaffen, im Winter aber ist es den Leuten zu kalt im Foyer“, sagte Thomas. Es sei eben sehr schlecht isoliert, die Decke bestehe aus Stroh. Während die sanitären Anlagen aufgrund der finanziellen Verhältnisse zuletzt nur aufgehübscht, aber nicht von Grund auf neu gemacht werden konnten, soll das Haus laut Meike Hager-Behr mittelfristig auch einen neuen Anstrich bekommen. Und in diesem Jahr soll der Heizkessel ausgetauscht werden. Apropos: Bereits in einer Bauausschusssitzung im Jahr 2012 hatte dieser zugestimmt, den aus dem Jahr 1988 stammenden Heizkessel zu erneuern (Kosten: 25 000 Euro), sowie die Sanierung und Renovierung von Klubraum und Gaststätte mit 15 000 Euro zu bezuschussen.

Dennis Meinken sagte nun, dass die Zahl der Mitgliedsbeiträge doppelt so hoch wie im Vorjahr sei, in welcher Größenordnung sich die Summe aber bewegt, sagte er nicht. Er erklärte, dass das Kasch 2018 rund 37 000 Euro mit Raumvermietungen sowie 100 000 Euro mit Veranstaltungen eingenommen habe. Die Gastro, die das Kasch mittlerweile selbst betreibt, schloss das Jahr mit einem leicht positiven Ergebnis ab. Der Zuschuss der Stadt deckt laut Meinken „gerade die Personalkosten“, daher sei eine Anpassung notwendig.