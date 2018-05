Marianne Domröse (links) vom Kulturverein Thedinghausen ist eine der Organisatorinnen der Kunsttage. (Sebi Berens)

Die 9. Thedinghauser Kunsttage werfen ihre Schatten voraus: Vom 9. bis zum 10. Juni wird die Gemeinde wieder zum Mekka für Künstler und Kunstinteressierte. Die Vorbereitungen dazu sind bereits in die entscheidende Phase gegangen. Daher haben sich vor Kurzem die Aussteller und Mitglieder des veranstaltenden Kulturvereins der Samtgemeinde Thedinghausen in der Rathausscheune versammelt, um letzte Details zu klären. Rund 60 Künstler wollen ihre Werke an den beiden Tagen präsentieren, die alle unter einen Hut zu bringen, ist schon eine Kunst für sich. Und dennoch gelingt dem Kulturverein dies immer wieder aufs Neue.

Die Thedinghauser Kunsttage sind ein fester Bestandteil im kulturellen Leben der Samtgemeinde. Sie finden alle drei Jahre statt und haben sich zu einem überregional beachteten Kunst-Event entwickelt. Dahinter steckt dementsprechend viel Arbeit – und Organisationstalent. "Allein einen Termin für dieses Vorbereitungstreffen zu finden, hat lange gedauert", weiß Ellen Lübke vom Kulturverein zu berichten.

Das Künstlertreffen wurde jetzt genutzt, letzte Details und Fragen zu klären. Die Künstler selbst bekamen zudem die Möglichkeit, ihren Ausstellungsort zu begutachten. "Ein besonderer Reiz dieser Ausstellung liegt in der großen Unterschiedlichkeit der Räumlichkeiten, in denen die Kunstobjekte präsentiert werden", sagte Gisela Janke-Grimm vom Kulturverein. So werden die Werke in diesem Jahr in der Rathausscheune, im Kirchenraum der Maria-Magdalena-Kirche, im Haus auf der Wurth und im Schloss Erbhof präsentiert. Außerdem bieten der weitläufige Baumpark und der temporäre Kunstpfad ausreichend Fläche, um die Werke ins rechte Licht zu setzen.

Der passende Platz für die Werke

Der Kunstpfad ist eine Neuerung im Programm. Startpunkt ist im Baumpark am Erbhof. Der Kunstpfad setzt sich auf der gegenüberliegenden nördlichen Straßenseite fort, und verläuft dann entlang des renaturierten Flüsschens Eyter, an der roten Skulptur vorbei, auf einem naturnahen Spazierweg bis zur zweiten Eyterbrücke. Von dort geht es dann weiter bis in den Ort. Die Kunstwerke sollen bis in den Oktober hinein stehen bleiben. Viele der ausstellenden Künstler werden an den Kunsttagen vor Ort sein und den Besuchern für ein Gespräch zur Verfügung stehen.

Damit die zahlreichen Werke auch den passenden Platz finden, ist die Expertise von Marianne Domröse, Kuratorin der Ausstellung, gefragt. "Ihr gelingt es immer wieder, Kunstwerke genau da zu platzieren, wo sie mit dem Raum eine Einheit bilden und ihre Wirkung voll entfalten können. Oftmals weiß sie schon beim ersten Blick auf die Werke eines Künstlers genau, wo sie aufgestellt werden sollten", sagte Gisela Janke-Grimm und berichtet davon, dass vor drei Jahren insgesamt 3500 Besucher bei den Kunsttagen waren.

Die Mitglieder des Kulturvereins Thedinghausen arbeiten alle ehrenamtlich. Die Förderung kultureller Veranstaltungen am Ort Thedinghausen ist bereits seit 25 Jahren Ziel des Vereins. Das Organisationsteam besteht aus Marianne Domröse, Ellen Lübke, Gabriela Schankin, Susann Schröder-Blischke, Inge Wellmann und Gisela Janke-Grimm. Sie planen bereits seit mehr als eineinhalb Jahren an der 9. Auflage der Kunsttage, die in diesem Jahr unter dem Motto "Kunstwege" stattfinden.

Die Kunsttage in Thedinghausen finden am Sonnabend, 9. Juni, 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, 10. Juni, 11 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Internet unter der Adresse www.kulturverein-thedinghausen.de.