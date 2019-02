Aktuell ist das ehemalige Schulgebäude an der Steubenallee noch eingeschossig. Nach dem Wunsch der Kreisverwaltung soll sich das aber bald ändern. (Björn Hake)

Mit dem Ziel, einen Ort zu schaffen, an dem Integrationskurse sowie Sprach- und Arbeitsvermittlung kombiniert werden, ist im Mai 2017 im Gebäude der ehemaligen Stadtwaldschule in Achim das Schulungszentrum „Lernen und Zukunft“ (Luz) entstanden. Das Gemeinschaftsprojekt der Kreisvolkshochschule (KVHS) und des kommunalen Jobcenters „Arbeit im Landkreis Verden“ (ALV) war bis dahin in dieser Art einzigartig im Landkreis Verden. Jetzt, knapp zwei Jahre später, will der Landkreis die sozialen Dienste, Beratungen und sonstigen Leistungen im Nordkreis an genau diesem Ort noch weiter bündeln.

Pläne dazu hatte es bereits gegeben, als der Landkreis im Jahr 2016 das Grundstück und das Gebäude der ehemaligen Stadtwaldschule an der Steubenallee erworben hatte. Jetzt nehmen diese jedoch konkretere Formen an. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, die in der nicht-öffentlchen Sitzung des Kreisausschusses am 25. Februar auf der Tagesordnung steht. Demnach soll das bisher eingeschossige Gebäude durch Aufstockung um ein Obergeschoss mit Büro- und Besprechungsräumen erweitert werden. Zudem soll es zusätzliche Umbauarbeiten im Erdgeschoss geben. „Der Kreisverwaltung ist es wichtig, Dienste und Leistungen verschiedener Fachdienste und auch der ALV hier zu bündeln, damit das Objekt den Anspruch eines Zentrums erfüllt, wofür es mit seiner Lage und seiner Beschaffenheit auch ausdrücklich geeignet ist“, schreibt Landrat Peter Bohlmann in der Vorlage.

Verbesserte Abläufe

Derzeit sind die entsprechenden Angebote wie etwa die Erziehungsberatungsstelle, die wirtschaftliche Jugendhilfeberatung oder der Allgemeine Sozialdienst auf mehrere Standorte in Achim, Oyten, Ottersberg und Thedinghausen in eigenen oder gemieteten Gebäuden verteilt. Durch eine Bündelung verschiedener Leistungen an einem Ort schaffe man aus Sicht der Kreisverwaltung unter anderem auch verbesserte Organisationsabläufe. Eine Aufstockung des Gebäudes gehe für den Landkreis allerdings auch mit wirtschaftlichen Vorteilen einher. So könnten jährlich annähernd 55 000 Euro eingespart werden, die aktuell noch als Mietkosten für die bisherigen Objekte gezahlt werden müssen.

Darüber hinaus sei das Dach des Gebäudes sanierungsbedürftig. Da man dieses jedoch zur Errichtung des neuen Obergeschosses ohnehin entfernen müsse, könnten die Sanierungskosten eingespart werden. Für die Aufstockung des Gebäudes rechnet die Kreisverwaltung insgesamt mit Kosten in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro. Hinzu kämen allerdings noch finanzielle Mittel für Umbaumaßnahmen im Erdgeschoss. Im Haushalt ist die Maßnahme daher derzeit mit insgesamt 2,2 Millionen Euro veranschlagt.

Alternativen geprüft

Kurz nach dem Kauf der Immobilie im Jahr 2016 wurden zusätzlich zur Aufstockung bereits Alternativen für eine Erweiterung geprüft. „Aufgrund der gegebenen Grundstücksgröße und der Notwendigkeit, hier auch die zusätzlich erforderlichen Einstellplätze anzulegen, kommt aber nur eine Aufstockung des bisher eingeschossigen Gebäudes um ein weiteres Vollgeschoss in Betracht“, erklärt Bohlmann.

Gleichwohl sei es auch bei einer Erweiterung der Räumlichkeiten nicht möglich, tatsächlich die gesamten sozialen Dienste, Beratungen und sonstigen Leistungen des Landkreises Verden im Nordkreis an einem Ort unterzubringen. Daher solle nach den bisherigen Plänen die Betreuungsstelle und der Sozialpsychiatrische Dienst des Fachdienstes „Gesundheit und Umweltmedizin“ an seinem Standort an der Achimer Obernstraße bestehen bleiben. Gleiches gilt auch für das BASIS-Beratungsprojekt zur Stärkung der inklusiven Schulen in den Räumen der Erich-Kästner-Schule Achim.