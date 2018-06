Bei der Verwaltung des Landkreises Verden landen die Waffen, die nicht in den Städten Achim oder Verden abgegeben werden. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Knapp vier Wochen läuft die Frist noch. Bis zum 1. Juli haben Menschen, die Waffen und Munition ohne eine Berechtigung dafür besitzen oder beispielsweise beim Entrümpeln des Dachbodens der (Groß-)Eltern Waffen gefunden haben, Zeit, diese straffrei bei den Behörden abzugeben. Denn endet die sogenannte Waffenamnestie, die dafür sorgen soll, dass Waffen aus dem Verkehr gezogen werden. Den jüngsten Aufruf hatten der Landkreis Verden, die Städte Achim und Verden und die Polizei im November vergangenen Jahres veröffentlicht, seitdem sind es einige abgegebene Waffen mehr geworden. Bürger können Waffen bei diesen vier Behörden abgeben.

"Wir haben etwa 20 illegale Waffen bekommen, dazu fünf bis sieben erlaubnisfreie", bilanziert Svenja Winkelmann vom Landkreis Verden. Die Kreisverwaltung sei froh, "über jede Waffe, die weniger im Umlauf ist" und sehe es daher auch nach Ablauf der Amnestie als wichtig an, "dass die Leute keine Angst haben, sich bei uns zu melden, wenn sie etwa eine Waffe gefunden haben". Die Verwaltungen hätten da etwas mehr Spielraum und holen die Funde auch gerne bei den Bürgern ab.

Die Polizei sei da in einer anderen Situation, erklärt deren Sprecher Helge Cassens. "Wer nach dem 1. Juli eine illegale Waffe zu uns bringt oder uns verständigt, macht sich erstmal strafbar." Die Polizei sei jedenfalls verpflichtet, ein Strafverfahren einzuleiten und dann werde der Einzelfall juristisch geprüft. "Aber auch wir wollen, dass möglichst viele Waffen vernichtet werden", unterstreicht Cassens. Grundsätzlich sei es immer besser, die Leute rufen vorher an, bevor sie mit einer Waffe aufs Revier kommen. Auch wenn während der Amnestieregelung der Transport einer Waffe straffrei sei. Seit dem 5. Juli vergangenen Jahres seien rund 90 Waffen bei der Polizei abgegeben worden, "aber fast alle waren nicht erlaubnispflichtig", weiß Cassens.

Die Polizei bringt die Waffen zu den beiden Stadtverwaltungen oder zum Landkreis Verden. Direkt nach dem Aufruf im Winter hat der Achimer Fachdienst 14 Waffen und zwei Mal Munition entgegengenommen, im Jahresschnitt sind es 20 bis 30 Waffen, heißt es aus dem Rathaus. Auch Messer sind immer wieder dabei. Wie Thorsten Schiemann von der Stadt Verden erläutert, habe sie direkt nach dem Aufruf rund 20 Waffen bekommen, im gesamten Jahr 2017 habe die Stadt 38 Waffen vernichten lassen. Das übernimmt für Achim, Verden und den Landkreis übrigens die Firma Geka in Munster. Dort werden die Waffen eingeschmolzen.

Dass gerade auch viele erlaubnisfreie Waffen abgegeben worden sind, könnte daran liegen, dass die Kreisbewohner nach anfänglicher Hysterie keinen Bedarf mehr an Schreckschusswaffen und Co. haben. Denn im Jahr 2016 war die Zahl der Kleinen Waffenscheine nahezu explodiert, weil die Leute Angst vor Kriminalität durch die Zuwanderer hatten. So hatten es die meisten Antragsteller den Behörden geschildert. Mittlerweile ist dieser Trend zum Kleinen Waffenschein zurückgegangen, wenngleich die Anzahl noch immer deutlich höher liegt als in den Jahren vor 2016. Svenja Winkelmann vom Kreis schildert, dass nach 206 Kleinen Waffenscheinen im Jahr 2016 im Jahr 2017 105 ausgestellt wurden. "Die Jahre vor 2016 waren es zwischen 10 und 25 Neuausstellungen im Jahr", resümiert sie. Im Jahr 2018 sind es bisher 34.

Die Tendenz deckt sich mit der in den beiden Städten. Laut Thorsten Schiemann sind in Verden 2015 lediglich sechs Kleine Waffenscheine herausgegeben worden, während es 2016 knapp 80 und im Jahr 2017 immerhin noch 26 waren. In diesem Jahr sind es bisher zehn. Ähnlich in Achim: Nach 93 Kleinen Waffenscheinen im Jahr 2016 sind es 2017 noch 39 gewesen und 2018 wurden bisher 13 ausgestellt, während zwei Anträge noch auf ihre Bearbeitung warten.