In der Gaststätte Zum Alten Krug findet der WESER-KURIER-Talk statt. (FOCKE STRANGMANN)

Heiko Oetjen (SPD), Sandra Röse (CDU), Björn Meyer (Grüne) und Jens Marten (freier Kandidat) heißen die Bewerber für den Bürgermeisterposten in der Gemeinde Oyten. Mindestens zwei von ihnen werden ihre Hoffnungen auf das Amt am Sonntagabend, 26. Mai, jedoch begraben müssen. Denn nach der Auszählung des ersten Wahlganges bleiben maximal noch zwei Kandidaten für eine Stichwahl drei Wochen später übrig. Wenn einer oder eine des Quartetts hingegen direkt mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich verbuchen kann, ist die Entscheidung schon in etwas mehr als einer Woche gefallen.

WESER-KURIER-Talk am 21. Mai

Zuvor haben die Kandidaten beim WESER-KURIER-Talk noch einmal die Gelegenheit, sich der Wählerschaft im möglichst besten Licht zu präsentieren. Der letzte Schlagabtausch vor der Wahl findet am Dienstag, 21. Mai, ab 18 Uhr im großen Saal des Gasthauses Zum Alten Krug statt (Einlass: 17.30 Uhr). Der Eintritt ist frei. Die Bewerber sowie die Besucher erwartet keine klassische Podiumsdiskussion mit einer Abarbeitung eines sachthemenbezogenen Fragenkataloges.

Überraschende Elemente

Vielmehr soll den Wählern die Möglichkeit gegeben werden, die Kandidaten noch einmal besser kennenzulernen. Einige überraschende Elemente sollen zu einem unterhaltsamen Abend beitragen. Eine Besonderheit wird etwa sein, dass alle Anwärter auf den Posten des Gemeindeoberhauptes selbst eine beliebige Frage an einen Kontrahenten ihrer Wahl stellen dürfen. Natürlich bekommen am Ende auch die Besucher noch Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Rund 13 500 Bürger in Oyten sind wahlberechtigt. Die insgesamt 16 Wahllokale haben am 26. Mai von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen rund um die Wahl gibt es im Rathaus per Mail an wahlen@oyten.de oder unter 0 42 07 / 9 14 00.