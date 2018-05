Kommt am Donnerstagabend das endgültige Achimer Signal für Amazon? (Björn Hake)

Achim. An diesem Donnerstagabend soll er gefasst werden, der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 65 „Verkehrsentwicklung Achim-Ost“, der eine Ansiedlung des Unternehmens Amazon auf dem Uesener Feld möglich macht. Bislang ist davon auszugehen, dass der Achimer Stadtrat zwar nicht einstimmig, aber doch mehrheitlich dem Straßenausbau zustimmen wird. Das wäre allerdings so gar nicht im Sinne der Achimer Bürger Hans-Dieter Pöhls und Thomas Wendt, die strikt gegen die Ansiedlung eines Großkonzerns in dem Gewerbegebiet sind und am Mittwoch daher noch mal mit einem offenen Brief an die Ratsleute appelliert haben.

„Bei der großen Bedeutung dieser Abstimmung für die Zukunft unser Stadt Achim würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie und jedes andere Ratsmitglied hierüber individuell und ganz persönlich, unabhängig von irgendeiner Gruppendynamik, in geheimer Wahl abstimmen könnten“, lautet die Bitte des Duos an die Ratsleute. Dabei war schon in der jüngsten Fachausschusssitzung deutlich geworden, dass einige Fraktionen – die CDU etwa oder die Grünen – keine einheitliche Meinung zu dem Thema haben. Wendt und Pöhls setzen nun offenbar darauf, dass bei einer geheimen Abstimmung auch diejenigen Politiker gegen den Straßenausbau und so indirekt gegen Amazon stimmen könnten, die sich bisher nicht öffentlich als Gegner geoutet haben.

Zum einen betrachten Wendt und Pöhls das Verkehrsgutachten, das als Grundlage für den Satzungsbeschluss dient, als nicht ausreichend. Zum anderen stören sie sich an den Geschäftspraktiken von Amazon und am Umgang des Unternehmens mit seinen Mitarbeitern; und sie glauben, dass Amazon nicht förderfähig sei und Achim somit EU-Fördermittel für das Gelände zurückzahlen müsse, wenn nicht kleine und mittelständische Unternehmen angesiedelt würden. Bisher steht offiziell tatsächlich noch nicht fest, ob die EU-Mittel auch für Amazon gelten.

Die öffentliche Ratssitzung an diesem Donnerstagabend im Rathaussaal beginnt um 19 Uhr. Zu Beginn und am Ende wird es eine Einwohnerfragestunde geben. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem die Rahmenplanung zur nördlichen Innenstadt inklusive der Lieken-Fläche, die Umbesetzung in Ratsausschüssen sowie die Umbenennung der Brinkmannstraße.