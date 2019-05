Für Heimleiter Stefan Bachmann und Kathrin Labhardt hat das Warten ein Ende. Am Mittwoch startete das von langer Hand geplante Projekt "Avalonhaus" für Menschen mit Doppeldiagnose mit der offiziellen Einweihung auf dem Gelände des Parzival-Hofes. (Björn Hake)

Der 8. Mai 2019 wird ganz sicher als Meilenstein in die Geschichte des Quelkhorner Parzival-Hofes eingehen. Denn nach insgesamt siebenjähriger Planungs- und Umbauphase hat das Team der Stiftung Leben und Arbeiten um Heimleiter Stefan Bachmann gemeinsam mit den Bewohnern, Beschäftigten und Unterstützern am Mittwochvormittag die Fertigstellung mehrerer bedeutender Projekte gefeiert. Im Mittelpunkt der Zeremonie, zu der unter anderen auch Landrat Peter Bohlmann und die Bürgermeister Horst Hofmann und Wilfried Mittendorf geladen waren, stand derweil die Einweihung des Avalonhauses, das künftig Menschen mit Doppeldiagnose einen Raum zur freien Entfaltung bieten soll.

Fünf Wohnplätze und ein Gästeplatz werden in dem umgebauten Haus „Avalon“, dessen Name für Erholung und Rekonvaleszenz steht, angeboten. Die Bewohner, Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Störung, können zudem die Angebote der Werkstätten nutzen. „Das ist ein wichtiger Mosaikstein unserer Entwicklung“, beschrieb Bachmann in seiner Laudatio den Stellenwert des Projekts, das vom Landkreis Verden sowie vom Amt für Landesentwicklung (NLGN) und der Sparkassenstiftung inhaltlich und finanziell getragen wird. „Ideen entstehen immer bei einem einzelnen Menschen, realisiert werden sie aber im Zusammenschluss von vielen Beteiligten. Wir sehen hier das Netzwerk von vielen beteiligten Institutionen und befreundeten Einrichtungen“, stellte Bachmann zufrieden fest.

Mit dem Umbau des Avalonhauses sind zahlreiche Ziele und Hoffnungen verknüpft. Dazu zählt auch der Erhalt des sogenannten Zwei-Milieu-Prinzips. Mit dem Mix aus Wohnen und Tagesförderstätte erhalten sich die Bewohner somit die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Auch eine frühzeitige Intervention bei psychischen Krisen soll gewährleistet werden. Nicht zuletzt geht es darum, das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl bei den Menschen mit Doppeldiagnose zu steigern, ihnen emotionale Sicherheit und Halt zu geben und eine individuelle Tagesgestaltung zu ermöglichen. „Der Personenkreis von Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Störung braucht einen Ort der besonderen Zuwendung und Begleitung“, erklärte Bachmann.

Guter Ort zum Wohnen und Arbeiten

Der Heimleiter betonte, dass auf dem im Jahr 1983 auf dem Mühlenberg in Quelkhorn gegründeten Parzival-Hof der Mensch im Zentrum stehe. „Es ist uns bis heute wichtig, dass die Menschen in den verschiedenen Wohnangeboten einen guten Wohnort und in dem Handwerk unserer Werkstätten einen guten Arbeitsplatz haben. Wir wollen diese Menschen in ihrem Schicksal aktiv begleiten“, hob Bachmann die Zielrichtung hervor. Zudem appellierte er an die Leistungserbringer und Kostenträger im Kreis und im Land sowie an die Politik, an einem Strang zu ziehen, um diese Intensivarbeit an hilfsbedürftigen Menschen auch finanziell weiterhin leisten zu können. „Damit diese Menschen nicht zu Langzeitpatienten der überfüllten Klinik werden. Wir sind hierzu bereit und leisten unseren Beitrag zum Gelingen.“

Nach seiner Fertigstellung verfügt das Avalonhaus nunmehr über fünf Einzelzimmer und ein Gästezimmer. Hinzu kommen ein Gruppenraum, ein Esszimmer, ein Dienst- und Nachtbereitschaftszimmer sowie ein Sanitärraum für Mitarbeiter und ein schmucker Wintergarten. Zu feiern gab es allerdings nicht nur die Einweihung dieses Hauses, sondern weitere vollendete Projekte. So ist das Bauernhaus auf dem Areal rund um die Mühle barrierefrei umgebaut und mit einem angeschlossenen Aufzug ausgestattet worden. Auch die Küche ist um neue Sozialräume erweitert worden. Die Zufriedenheit der Bewohner sei laut Bachmann dabei stets der Maßstab gewesen.